CRM 통합은 영업, 마케팅, 서비스 팀이 협업하고 공유 데이터를 활용하여 고객 경험(CX)을 개선하고, 프로세스를 간소화하며, 트렌드를 파악하고, 이탈을 줄이며, 성장을 촉진하도록 지원합니다. CRM 시스템은 일반적으로 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 서비스형 통합 플랫폼(iPaaS), 미들웨어 또는 사전 구축된 커넥터를 사용해 다른 시스템이나 데이터 소스와 통합되며, 이를 통해 다양한 애플리케이션 간 데이터와 워크플로가 동기화됩니다.

CRM 플랫폼을 다른 비즈니스 시스템과 통합하면 조직은 단일 진실 소스(SSOT)를 구축할 수 있습니다. 통합된 시스템은 더 높은 데이터 정확성과 컨텍스트를 제공하여 분석, 계획 및 예측을 가속화하고 개선할 수 있습니다. 또한 전사적 자원 관리(ERP), 이커머스, 마케팅 자동화, 지원 센터와 같은 관련 이니셔티브의 워크플로와 성과를 강화할 수 있습니다.

통합 시스템에서는 데이터를 정리하고 워크플로를 간소화하기 위해 자동화가 자주 활용됩니다. CRM 통합의 경우 IT 팀은 이메일, 이커머스, 구독 플랫폼 등 다양한 애플리케이션에서 고객 데이터를 중앙화하는 자동화를 구축할 수 있습니다. 이렇게 통합된 데이터는 매출과 고객 유지율을 높이기 위한 보다 정교한 영업 및 마케팅 전략 수립에 활용될 수 있습니다.

데이터 가시성을 향상시킴으로써 CRM 통합은 조직이 하나의 맞춤형 대시보드에서 리드 생성 및 영업 파이프라인을 관리하고 측정할 수 있도록 하여 생산성을 높이는 데 기여합니다.

CRM 시스템과 통합은 인공지능(AI)을 활용하여 고객 수명 주기 전반에 걸쳐 새로운 기능과 효율성을 제공하며 계속 발전하고 있습니다. 예를 들어 고객 서비스는 대화형 AI를 활용해 고객 요청에 대응할 수 있습니다. 마케팅 팀은 생성형 AI를 활용해 개인화된 이메일을 생성할 수 있습니다. 또한 영업 팀은 예측형 AI를 활용해 리드 점수를 산정할 수 있습니다.