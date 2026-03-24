인증서 수명 주기 관리란 무엇인가요?

인증서 수명 주기 관리(CLM)는 조직의 디지털 인증서를 관리하고 보호하는 공식적인 프로세스입니다. CLM은 인증서 수명 주기의 각 단계(인벤토리 관리, 발급, 배포, 모니터링, 갱신, 폐기 및 해지)를 간소화하고 자동화하는 것을 목표로 합니다.

디지털 인증서는 공개 키 암호화를 사용하여 보유자의 신원을 증명하는 전자 문서입니다.이들은 웹사이트, 서버, 애플리케이션, AI 에이전트와 같은 비인간 신원(NHI)을 인증하는 데 자주 사용됩니다.

DevOps, 클라우드 환경, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)에 의해 비인간 신원(NHI)이 기업 네트워크 전반으로 확산됨에 따라 인증서는 ID 및 액세스 관리(IAM)의 점점 더 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.

그러나 비인간 신원(NHI)의 급증은 인증서의 급증을 의미하며, 인증서는 다른 디지털 자격 증명과 마찬가지로 위협 행위자로부터 보호되어야 합니다.

또한 인증서에는 만료일이라는 추가적인 복잡성이 존재합니다.

인증서는 설계상 영구적으로 유효하지 않습니다. 갱신되기 전에 인증서가 만료되면 심각한 중단, 서비스 장애 및 다운타임이 발생할 수 있습니다. 고객이 웹사이트에 접속하지 못할 수 있습니다. 핵심 네트워크 인프라가 작동을 멈출 수 있습니다. 결제 처리 시스템이 중단될 수 있습니다.

인증서 수명 주기 관리는 인증서 상태 추적, 액세스 제어, 인증서 갱신 및 해지와 같은 핵심 인증서 워크플로를 간소화할 수 있도록 조직에 툴, 전술 및 전략을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이러한 방식으로 CLM은 인증서 사기, 도난 및 오용을 완화하고 비용이 많이 드는 예기치 않은 장애를 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.