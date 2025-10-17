자동화와 오케스트레이션 비교

자동화와 오케스트레이션은 비즈니스 운영에서 밀접하게 관련된 개념이지만 서로 다른 목적으로 사용됩니다. 자동화는 기술을 사용하여 사람의 개입을 최소화하면서 특정 작업을 완료하는 것을 말합니다. 오케스트레이션은 더 넓은 관점을 취하여 시스템 전반에 걸쳐 여러 자동화된 프로세스를 관리하고 조정합니다.
자동화는 기술을 사용하여 사람의 개입을 최소화하거나 전혀 없이 정의된 반복적인 작업을 실행합니다. 규칙 기반이며 매번 동일한 방식으로 지침을 실행합니다. 목표는 속도를 개선하고 인적 오류를 줄이며 직원을 반복적인 수동 작업에서 해방시키는 것입니다.
자동화는 작업에 입력과 아웃풋이 명확하게 정의되어 있을 때 가장 효과적입니다. 프로세스 자동화 및 광범위한 비즈니스 프로세스 자동화 (BPA) 전략의 핵심 부분으로서, 가장 단순한 수준의 작업을 처리함으로써 프로세스 효율성의 구성 요소 역할을 합니다.
많은 조직에서 관련 작업을 연결하고 일관된 순서로 실행되도록 자동화 워크플로를 설계합니다. 최신 자동화 소프트웨어는 종종 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 연결을 사용하여 시스템 간에 데이터를 자동으로 트리거하거나 교환합니다.
일반적인 예로는 판매 후 자동으로 송장을 보내거나 설정된 임계값 미만의 비용을 승인하는 것이 있습니다. 이러한 자동화는 관리 감독 없이 작업을 간소화하고 병목 현상을 제거합니다.
자동화는 가치가 있지만 사일로에서 작동하는 경우가 많습니다. 한 부서는 데이터 입력을 자동화하고 다른 부서는 일정 관리를 자동화할 수 있습니다. 조정이 없으면 이러한 효율성은 고립된 상태로 남게 됩니다. 많은 기업이 자동화를 통해 디지털 혁신을 시작하지만, 단절된 자동화로는 효과적으로 확장할 수 없다는 사실을 곧 깨닫게 됩니다. 이 부분에서 오케스트레이션이 필수적입니다.
오케스트레이션은 여러 자동화된 작업을 조정하고 관리하여 더 큰 비즈니스 목표를 향해 함께 작업합니다. 단일 작업에 집중하는 대신 일련의 작업이 시스템 전반에 걸쳐 올바른 순서로 발생하고 변화하는 조건에 적응할 수 있습니다. 실제로 오케스트레이션은 작업 수준이 아닌 프로세스 수준에서 자동화가 적용되는 것입니다.
비즈니스 프로세스가 선형적이거나 한 부서에 국한되는 경우는 거의 없습니다. 예를 들어 공급망 운영에서 공급업체 업데이트, 창고 관리 및 고객 배송은 실시간으로 조정되어야 합니다. 신입 사원 온보딩에도 HR, IT 운영, 급여 및 규정 준수가 포함됩니다.
오케스트레이션은 IT 시스템과 부서 전반에 걸쳐 자동화를 연결하여 프로세스를 동기화하고 효율적으로 유지함으로써 복잡한 프로세스를 관리합니다. 여러 플랫폼이 원활하게 상호 작용해야 하고 IT 팀이 비즈니스 변화에 신속하게 대응해야 하는 IT 서비스 관리 환경 내에서 조정을 지원하는 경우가 많습니다.
가시성은 오케스트레이션의 또 다른 주요 기능입니다. 대부분의 오케스트레이션 도구에는 프로세스 상태를 실시간으로 추적하는 대시보드, 로그 및 경고가 포함되어 있습니다. 이러한 투명성은 워크플로 오케스트레이션과 프로세스 오케스트레이션의 핵심적인 이점으로, 기업이 규정을 준수하고 필요할 때 신속하게 조정하는 데 도움이 됩니다.
자동화와 오케스트레이션의 차이점을 이해하면 각각이 비즈니스 효율성과 프로세스 통합에 어떻게 기여하는지 명확하게 이해할 수 있습니다. 두 접근 방식 모두 기술이 측정 가능한 가치를 제공할 수 있도록 비즈니스 요구 사항 및 주요 이해 관계자의 기대에 부합해야 합니다.
자동화와 오케스트레이션이 동일한 전략의 일부일 때 가장 잘 작동합니다. 실제로 오케스트레이션은 자동화 간의 작업 흐름을 지시하여 각 자동화가 적시에 올바른 순서로 실행되도록 합니다.
자동화와 오케스트레이션이 공유 트리거, 데이터 및 워크플로 관리를 통해 함께 작동합니다. 자동화된 작업은 주문 또는 직원 고용과 같은 이벤트가 발생할 때 시작될 수 있습니다. 오케스트레이션은 각 후속 자동화가 논리적으로 따르도록 하여 격리된 작업을 연결된 워크플로 자동화로 전환하여 전체 워크플로를 처음부터 끝까지 구동합니다.
예를 들어, 주문 이행 프로세스에서 한 자동화는 재고를 업데이트하고, 다른 자동화는 송장을 생성하고, 다른 자동화는 고객에게 알릴 수 있습니다. 오케스트레이션은 이러한 자동화를 상호 작용하는 방식을 관리하여 단계를 누락하거나 반복하지 않고 예외를 원활하게 처리합니다.
현대 비즈니스 환경에서 오케스트레이션 플랫폼은 자동화 도구 및 비즈니스 시스템과 통합하여 이러한 조정을 처리합니다. 이러한 플랫폼은 사전 정의된 워크플로, 의사 결정 로직 및 모니터링을 사용하여 자동화된 작업이 부서 간에 데이터를 전달하고 공유하는 방식을 제어합니다.
그 결과 자동화가 작업 수준에서 효율성을 제공하고, 오케스트레이션을 통해 이러한 효율성이 일관된 워크플로와 엔드투엔드 프로세스를 지원하도록 보장하는 연결된 시스템이 탄생했습니다. 결합하면 부서와 시스템 전반에 걸쳐 전체 프로세스를 조정하는 확장 가능한 기반이 생성됩니다.
클라우드 자동화는 수동 개입 없이 클라우드 환경에서 특정 작업을 수행하기 위해 도구나 스크립트를 사용합니다. 이러한 작업에는 가상 머신 프로비저닝, 스토리지 할당, 서버 확장 또는 축소 또는 보안 패치 적용이 포함됩니다. 일상적인 작업을 더 빠르고 일관성 있게 만드는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 회사에서는 야간 데이터 백업을 자동화하거나 사용량이 증가하면 자동으로 새 서버를 추가할 수 있습니다. 목표는 작업 수준에서 효율성, 정확성 및 속도입니다.
클라우드 오케스트레이션은 여러 자동화된 작업을 관리하고 조정하여 완전한 서비스 또는 워크플로를 제공함으로써 더 나아갑니다. 오케스트레이션은 단순히 가상 머신을 생성하는 대신 네트워킹을 구성하고, 스토리지를 할당하고, 애플리케이션을 배포하고, 보안 정책을 적용하는 등 모든 작업을 올바른 순서로 수행할 수 있습니다. 클라우드 프로세스가 시스템 전반에 걸쳐 원활하게 실행되고 변화하는 조건에 적응할 수 있도록 보장합니다.
Ansible 및 Kubernetes와 같은 많은 클라우드 오케스트레이션 플랫폼은 오픈 소스이며 재사용 가능한 구성 파일 또는 플레이북을 사용하여 환경 전반에 걸쳐 클라우드 리소스를 배포, 연결 및 유지 관리하는 방법을 정의합니다.
클라우드 자동화와 클라우드 오케스트레이션의 주요 차이점은 범위에 있습니다. 클라우드 자동화는 개별 작업을 개선하는 반면, 클라우드 오케스트레이션은 이러한 작업을 완전한 엔드 투 엔드 운영에 통합합니다.
예를 들어, 자동 확장은 클러스터의 자동 확장을 처리할 수 있지만 오케스트레이션은 로드 밸런싱, 모니터링 및 비용 제어와 함께 확장이 작동하도록 합니다. 이러한 능력은 다양한 클라우드 공급업체와 SaaS 플랫폼에서 애플리케이션을 관리하는 DevOps 팀에 필수적입니다. 이러한 환경 전반에서 자동화를 조정함으로써 기업은 성능, 보안 및 비용 효율성에 대한 광범위한 목표에 맞게 기술 이니셔티브를 조정할 수 있습니다.
자동화는 속도와 일관성을 제공하는 반면 오케스트레이션은 멀티 클라우드 또는 하이브리드 환경 전반의 복잡성을 관리합니다. 클라우드 자동화와 오케스트레이션을 함께 사용하면 민첩성과 제어력을 확보할 수 있습니다. 이는 기업이 작업 수준에서 효율적으로 운영하고 시스템 수준에서 응집력 있게 운영되도록 돕습니다.
인공 지능(AI)은 지능, 적응성, 맥락을 추가하여 기업이 자동화와 오케스트레이션을 사용하는 방식을 혁신하고 있습니다.
기존의 자동화는 정해진 규칙을 따르는 반면, AI 기반 프로세스 자동화는 명시적 프로그래밍 없이 데이터로부터 학습하고 패턴을 인식하며 동적 의사 결정을 지원할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 시스템이 작업 실행 방식과 워크플로가 변화에 반응하는 방식을 지속적으로 최적화할 수 있습니다. 결과적으로 조직은 기본 작업 실행에서 시간이 지남에 따라 자동으로 성능을 개선하는 연결된 적응형 시스템으로 전환할 수 있습니다.
예를 들어, AI는 비정상적인 지출 활동을 식별하고, 경고를 보내고, 오류를 자동으로 수정할 수 있습니다. 생성형 AI는 이메일 초안 작성, 고객 상호 작용 요약, 코드 생성 등의 창의적인 기능을 추가합니다. 이 프로세스는 수동 작업을 줄이고 복잡한 워크플로의 속도를 높이는데 도움이 됩니다.
오케스트레이션의 경우 AI는 여러 자동화 시스템이 함께 작동하는 방식을 관리하는 데 도움이 됩니다. AI 기반 오케스트레이션 플랫폼은 변화하는 상황을 모니터링하고, 프로세스를 재지정하거나, 현재 데이터를 기반으로 리소스를 자동으로 할당할 수 있습니다. 에이전틱 AI는 여러 시스템 간에 협업하여 운영을 효율적이고 균형 있게 유지하는 지능형 디지털 에이전트를 활용하여 이러한 관행을 더욱 확장합니다.
조직은 에이전트 플랫폼을 구현하기 위한 준비 정도가 다양합니다. 하지만 최근 IBM 이벤트에서는 "우리는 Robotic Process Automation(RPA)에서 어시스턴트로, 이제 어시스턴트에서 에이전트로, 에이전트에서 에이전트 플랫폼으로 전환했습니다."라고 언급했습니다. "에이전트는 의사 결정이 완전히 자동화된 완전 자율 작업을 수행할 수 있습니다."1
AI, 생성형 AI, 에이전틱 AI는 함께 기업이 '자체 관리 운영'으로 나아가는 데 도움을 주고 있습니다. 이러한 조합을 통해 기업은 지속적인 인간 감독의 필요성을 줄이면서 더 정확하고 민첩하게 운영할 수 있습니다.
자동화는 개별 작업의 속도와 정확성을 향상시키는 반면, 오케스트레이션은 이러한 작업을 효율적이고 안정적인 비즈니스 프로세스에 원활하게 연결합니다. 이 조합을 통해 조직은 더 정확하게 운영할 수 있습니다. 사용 사례의 예는 다음과 같습니다.
클라우드 자동화는 수요에 따라 가상 서버를 자동으로 가동 또는 종료하거나 보안 패치를 적용하거나 시스템 백업을 실행할 수 있습니다.
오케스트레이션은 이러한 자동화된 작업이 올바른 순서로 수행되고 스토리지 프로비저닝, 애플리케이션 업데이트, 네트워크 구성 및 다운타임 없이 서비스 확장과 같은 비즈니스 정책에 부합하도록 보장합니다.
자동화에는 액세스 제어 확인, 보안 패치 적용 또는 감사 로그 생성과 같은 사전 정의된 검사가 포함됩니다. 이러한 자동화된 작업은 인적 오류를 최소화하고 정책이 일관되게 적용되도록 하여 규정 준수를 지원합니다.
오케스트레이션은 전체 워크플로에서 규정 준수를 관리하여 이러한 요소를 기반으로 합니다. 위험 평가, 승인 및 보고의 시기와 종속성을 조정하여 각 단계가 규제 요구 사항을 충족하는지 확인하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 오케스트레이션은 시스템 전반에 걸쳐 신원 확인, 데이터 보존 및 승인 프로세스를 연결하여 내부 및 외부 검토를 위한 명확하고 감사 가능한 경로를 생성할 수 있습니다.
예를 들어, 법무팀은 대량의 계약을 검토하고 복잡한 규제 요구 사항을 충족해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. IBM 비즈니스 파트너인 Dynamiq는 IBM® watsonx 기술을 사용하여 자동화와 오케스트레이션을 결합한 AI 기반 규정 준수 솔루션을 만들었습니다.
자동화는 데이터 추출, 분류 및 규정 준수 검사와 같은 반복적인 문서 작업을 처리하여 수동 검토를 줄이고 정확성을 개선합니다. IBM watsonx Orchestrate 및 통합 API는 이러한 자동화된 작업을 법률 및 비즈니스 시스템 전반의 엔드투엔드 워크플로에 연결합니다. 그 결과 더 빠른 통찰력, 더 적은 오류 및 더 많은 가시성을 제공하는 사전 예방적 규정 준수 프로세스가 탄생했습니다. 2
고객 지원 자동화에는 간단한 질문을 처리하는 챗봇, 키워드 기반 티켓 라우팅 또는 자동 후속 메시지가 포함될 수 있습니다. 이러한 조치는 상담원의 업무량을 줄이고 고객에게 더 빠른 응답을 제공합니다.
오케스트레이션은 고객 관계 관리(CRM) 시스템, 지식 기반 및 에스컬레이션 경로를 통합하여 더 광범위한 관점을 취합니다. 고객 문제로 인해 청구 및 기술 지원과 같은 여러 팀이 필요한 경우 오케스트레이션 플랫폼은 각 단계가 순서대로 발생하고 고객을 자동으로 업데이트하여 원활한 지원 환경을 만듭니다.
AI 기반 자동화 및 오케스트레이션이 고객 지원을 혁신하고 있으며, 거의 절반의 조직이 이미 피드백(49%)과 지원 문의(48%)를 자동화하고 있습니다. 임원들은 이러한 시스템을 통해 2027년까지 전화 해결률이 47% 향상되고 고객 만족도가 35% 높아질 것으로 예상하며, 이는 효율적이고 확장 가능한 서비스 제공에 있어 AI의 역할이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.3
자동화는 송장 처리, 지불 알림 또는 비용 승인과 같은 작업을 처리하는 경우가 많습니다. 이를 통해 수작업을 줄이고 정확도를 높일 수 있습니다.
오케스트레이션은 예측, 구매/조달 및 결제 워크플로를 통합 프로세스로 연결하는 등 전체 재무 주기를 관리함으로써 이러한 접근 방식을 확장합니다. 이러한 조정을 통해 각 단계는 종속성이 충족된 후에만 발생하고 보고 데이터가 시스템 간에 일관되게 유지되도록 합니다.
자동화 및 오케스트레이션은 재무 분야의 사이버 보안에도 도움이 됩니다. 예를 들어, 파키스탄의 Aksari Bank는 정부의 새로운 사이버 보안 규칙을 준수하기 위해 IBM과 협력했습니다. 새로운 정책에서는 은행이 보안 운영 센터(SOC)와 24시간 작동하는 자동 대응 도구 등 기본적인 보안 기능을 유지하도록 요구했습니다.
IBM® Security QRadar SOAR의 능력과 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응 솔루션 덕분에 새로운 SOC가 탄생했습니다. 이 센터는 보안 사고 건수를 하루 약 700건에서 20건 미만으로 줄였습니다. 또한 평균 문제 해결 시간이 30분에서 5분으로 단축되었습니다.4
최근 연구에 따르면 조직의 채용 시간이 10% 자동화에 의해 감소하고 HR 담당자가 중복되거나 반복적인 작업에 할애하는 시간이 20% 감소했습니다.5 HR에서 자동화에는 제안서 작성, 이메일 계정 설정 또는 복리후생 프로그램에 직원 등록이 포함될 수 있습니다. 이러한 개선 사항은 효율적이지만 범위가 제한적입니다.
오케스트레이션은 온보딩 워크플로를 관리합니다. 이것은 부서 간에 조정하여 배경 확인이 완료되고 장비가 주문되고 액세스 권한이 부여되고 교육 세션이 모두 올바른 순서로 예약되도록 함으로써 이루어집니다. 이러한 엔드 투 엔드 오케스트레이션은 일관되고 오류 없는 직원 온보딩에 필수적입니다.
IT 서비스 관리에서 자동화는 비밀번호 재설정 또는 티켓 분류와 같은 일상적인 활동을 처리할 수 있습니다. 이러한 작업을 통해 IT 직원의 수동 워크로드를 줄이고 응답 시간을 늘릴 수 있습니다.
오케스트레이션이 이러한 자동화를 전체 서비스 워크플로에 연결하여 요청이 올바른 순서로 라우팅, 승인 및 해결되도록 합니다. 예를 들어, 새로운 애플리케이션 액세스 요청이 있을 때 오케스트레이션은 자동으로 권한을 확인하고, 디렉토리를 업데이트하고, 승인자에게 알리고, 완료를 확인할 수 있습니다. 이러한 통합은 IT 팀이 일관성을 유지하고 안정적인 사용자 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.
자동화는 코드 컴파일, 환경 설정 및 초기 테스트와 같은 작업을 처리하여 소프트웨어 배포를 간소화합니다. 이러한 단계를 통해 수동 작업을 줄이고 배포 속도를 높일 수 있습니다. 최근 연구에 따르면 IT를 위한 상위 5개 생성형 AI 사용 사례에는 자동화와 인프라 프로비저닝이 포함되었습니다.6
오케스트레이션은 개발에서 테스트, 스테이징 및 프로덕션에 이르기까지 전체 릴리스 파이프라인을 관리합니다. 종속성이 충족되고 릴리스 직후 모니터링이 시작되도록 하는 데 도움이 됩니다. DevOps 팀의 경우 배포 작업의 오케스트레이션을 통해 지속적인 전달이 가능하고 업데이트 중 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다.
공급망 운영에서 자동화는 고객에게 배송 알림을 보내거나 재고가 설정된 수준 아래로 떨어지면 구매 주문을 생성하는 등의 특정 작업을 처리할 수 있습니다. 이러한 자동화는 시간을 절약하고 일상적인 트랜잭션에서 오류를 줄입니다.
그러나 오케스트레이션은 전체 주문 처리 프로세스를 관리합니다. 공급업체 가용성 확인, 운송 일정 예약, 고객에게 배송 상태 알림과 같은 작업을 조정합니다. 이러한 종류의 오케스트레이션은 복잡한 다단계 공급망을 여러 시스템 및 파트너 간에 동기화된 상태로 유지하는 데 매우 중요합니다.
예를 들어, IBM은 신뢰할 수 있는 비즈니스 인텔리전스 소스인 Dun & Bradstreet(D&B)와 협력하여 데이터와 AI를 사용하여 D&B Ask Procurement를 만들었습니다. 이 도구는 공급업체 위험에 대한 실시간 360° 인사이트를 제공하는 솔루션입니다. 여러 시스템의 데이터를 사용하여 공급업체 평가를 자동화하고 구매 워크플로 전반에 걸쳐 위험 모니터링, 분석 및 보고를 오케스트레이션합니다. 결과적으로 기업은 구매/조달 업무에 소요되는 시간을 10~20%까지 줄일 수 있습니다.7
자동화와 오케스트레이션의 이점을 이해하면 각각이 운영 효율성과 비즈니스 성능에 어떻게 기여하는지 명확히 이해할 수 있습니다. 자동화는 개별 작업을 개선하는 데 중점을 두는 반면, 오케스트레이션은 이러한 작업을 보다 광범위한 조직 가치를 창출하는 응집력 있고 전략적인 워크플로로 연결합니다.
일관성과 신뢰성: 자동화를 통해 작업이 항상 동일한 방식으로 완료되도록 보장하여 출력 품질을 개선할 수 있습니다. 이러한 표준화는 변동을 줄이고 감사를 간소화합니다.
비용 절감: 노동력 감소와 자원 사용 개선을 통해 운영 비용을 절감합니다.
효율성 향상: 자동화가 반복적인 수동 프로세스를 빠르고 일관된 실행으로 대체하여 시간과 노력을 절감할 수 있습니다.
오류 감소: 자동화는 미리 정의된 규칙과 워크플로를 따르기 때문에 인적 오류를 최소화합니다.
더 빠른 대응 시간: 자동화는 시스템 이벤트, 경고 또는 프로세스 트리거에 즉시 반응할 수 있습니다.
확장성: 자동화를 통해 직원이나 운영 비용을 비례적으로 늘리지 않고도 성장을 지원할 수 있습니다.
적응성: 오케스트레이션은 변경이나 실패에 동적으로 대응하여 필요에 따라 작업을 재지정하거나 워크플로를 조정합니다.
시스템 간 조정: 오케스트레이션은 애플리케이션, 데이터 소스 및 클라우드 환경 간의 종속성을 관리하여 프로세스를 동기화된 상태로 유지합니다.
거버넌스 및 규정 준수: 제어, 승인 단계 및 감사 추적은 책임 및 규제 요구 사항에 대한 오케스트레이션을 통해 추가됩니다.
프로세스 통합: 오케스트레이션은 개별 자동화를 여러 부서와 시스템 전반에 걸친 완전한 엔드투엔드 워크플로로 연결합니다.
전략적 조정: 오케스트레이션을 통해 자동화된 활동은 고립된 기능이 아닌 더 큰 비즈니스 목표를 지원합니다.
가시성 및 모니터링: 오케스트레이션은 대시보드와 로그를 제공하여 프로세스 성능을 추적하고 병목 현상을 식별합니다.
자동화와 오케스트레이션이 함께 사용되면 운영 효율성과 전략적 응집력을 모두 제공합니다. 자동화는 개별 작업을 빠르고 정확하게 실행하여 '방법'을 처리합니다. 오케스트레이션은 '시기'와 '이유'를 관리하여 이러한 작업이 통합된 비즈니스 결과에 기여하도록 합니다. 이를 통해 효율적으로 확장하고 가시성을 유지하며 IT 직원이 부서와 기술 전반에 걸쳐 전체 워크플로를 관리할 수 있도록 지원할 수 있는 더 스마트하고 민첩한 조직을 만들 수 있습니다.
