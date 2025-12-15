AI 관리란 무엇인가요?

인공 지능 시스템은 기존 소프트웨어와 다르게 작동합니다. 기존의 소프트웨어 프로그램은 명시적인 지침에 따라 결정론적 아웃풋을 생성합니다. 즉, 기존 프로그램에 동일한 상황에서 동일한 입력을 제공하면 항상 동일한 아웃풋을 생성합니다. 인공 지능 기반 시스템은 머신 러닝 알고리즘 에 의해 확률적 아웃풋을 생성합니다. 즉, 입력과 상황이 동일하더라도 아웃풋은 달라질 수 있습니다.

이러한 동적 논리는 매우 강력하지만 예측 불가능성이 수반되기 때문에 잠재적인 위험이 따릅니다. 예를 들어, 조직은 편향된 아웃풋으로 인한 평판 위험에 처합니다. 확인하지 않거나 알아차리지 못한 AI 할루시네이션은 단순히 사용자를 짜증나게 하거나 혼란스럽게 하는 것부터 중대한 결과를 초래하는 미션 크리티컬 시나리오의 부정확성에 이르기까지 광범위한 위험을 초래할 수 있습니다. AI 기반 적대적 공격 또는 손상된 데이터 세트는 사이버 보안 위험을 초래할 수 있습니다. 급변하는 환경에서 AI 규정을 준수하지 않으면 재정적, 법적 위험이 따릅니다.

AIMS는 이러한 위험을 예측하고 설명하도록 설계되었습니다. 보다 가시적인 용어로 AIMS는 조직의 AI 기반 도구 및 제품 사용과 관련된 모든 워크플로에 건전한 AI 거버넌스를 임베딩하기 위한 정책 및 프로토콜로 이해할 수 있습니다. 여기에는 표준화된 사전 위험 평가, 보고 메커니즘, 일상적인 감사, 모델 아웃풋 및 성능에 대한 실시간 모니터링과 같은 조치가 포함됩니다.

AI 관리 시스템이 잘 실행되면 위험을 완화할 수 있을 뿐만 아니라 운영 효율성을 최적화하고 효과적인 AI 도입에 필수적인 개발자, 최종 사용자 및 기타 이해관계자 간의 신뢰를 구축할 수 있습니다.