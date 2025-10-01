IBM, 주요 오픈 소스 AI 모델 개발업체 최초로 ISO 42001 인증 획득

현재 AI는 기존 소프트웨어처럼 작동하지 않습니다. 기존 프로그램은 고정된 명령을 따르고 동일한 결정론적 아웃풋을 생성합니다. AI 모델은 데이터에서 패턴을 학습하고 확률적으로 응답을 생성합니다. 즉, 입력이 동일해 보여도 아웃풋이 다를 수 있습니다. 이러한 유연성은 강력하지만, 전체 모델 개발 및 배포 라이프사이클 동안 관리해야 하는 위험도 발생합니다.

ISO 42001은 조직이 인공 지능을 관리하는 방법에 대한 프레임워크를 설정합니다. AIMS가 어떤 모습이어야 하는지, 즉 AI 개발 및 배포를 안내하는 정책, 관행, 안전 장치를 정의합니다. 이 표준은 윤리, 책임, 신뢰 문제를 해결하기 위해 고안되었습니다. 이는 AI를 도입하는 모든 조직이 직면하는 질문이며, 특히 전 세계적으로 규제 조사가 강화되고 있다는 점을 감안할 때 더욱 그렇습니다.

이 인증은 기업, 정부 및 개발자에게 IBM이 측정 가능한 안전 장치와 강력하고 투명한 프로세스를 구현했다는 확신을 제공합니다. Granite로 구축하는 조직에 금융 서비스 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업과 미션 크리티컬한 배포 환경이 많은 공공 부문을 포함하여 위험도가 높은 컨텍스트에서 언어 모델을 도입할 수 있는 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다.

책임감 있는 AI 모델 개발자에게 이 표준은 실제로 책임감 있는 AI가 어떤 모습인지에 대한 기대치를 나타냅니다. 또한 IBM에게는 AI 보안, 안전 및 거버넌스 관행에 대한 IBM의 수년간의 투자와 AI 모델 공개에 대한 업계 최고의 투명성을 검증합니다.

더 넓게 보면, IBM의 성과는 광범위한 모델 가용성과 혁신을 지원하기 위해 개방적이고 신뢰할 수 있으며 허용 라이선스가 부여된 책임감 있는 AI 배포의 미래라는 중요한 선례를 남겼습니다. IBM은 더 광범위한 커뮤니티와 모델, 벤치마크 및 도구를 공유함으로써 투명성과 책임성이 업계 표준이 되는 에코시스템에 기여하고 있습니다.

3,000만 건 이상의 다운로드를 기록한 Granite는 오픈 소스 개발자들 사이에서 널리 채택된 모델 제품군입니다. 조직은 엔터프라이즈 수준에서 검색 증강 생성, 고객 서비스 및 에이전틱 워크플로와 같은 다양한 사용 사례를 위해 프로덕션에 Granite를 배포하고 있습니다. ISO 42001 인증은 Granite로 구축하는 모든 사람에게 추가적인 신뢰 계층을 제공합니다.

전 세계적으로 AI 도입이 가속화됨에 따라 ISO 42001 인증은 혁신과 안전 장치의 균형을 맞추는 강력한 프레임워크를 제공합니다.