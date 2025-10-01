IBM, 주요 오픈 소스 AI 모델 개발업체 최초로 ISO 42001 인증 획득

IBM은 이 인증을 최초로 획득한 기업 중 하나이며, IBM Granite 오픈 소스 언어 모델의 AI 관리 시스템(AIMS)에 대해 이 인증을 받은 최초의 오픈 소스 AI 모델 개발업체입니다.
국제표준화기구(ISO)는 2023년에 세계 최초로 인공 지능 관리를 위한 표준을 도입했습니다. ISO/IEC 42001:2023으로 알려진 이 표준은 조직이 AI에 대한 정책, 프로세스, 안전 장치를 수립하는 방법을 안내하기 위해 고안되었습니다. 처음으로 AI가 책임감 있게 구축, 배포, 유지보수되는 방식을 외부에서 감사할 수 있는 전 세계적으로 인정받는 프레임워크가 생겼습니다.
IBM은 IBM Granite의 AI 관리 시스템(AIMS)에 대해 ISO/IEC 42001:2023에 따라 공인 인증을 획득했습니다. 이 인증은 기업에 맞게 맞춤 제작된 오픈 소스 언어 모델 제품군인 IBM Granite 언어 모델에 적용됩니다.
Granite는 처음부터 개방형으로 개발되어 허용되는 Apache 2.0 라이선스에 따라 출시되었습니다. 이러한 개방형 접근 방식은 Granite가 거의 모든 주요 모델 개발자를 능가하며 스탠포드의 파운데이션 모델 투명성 지수에서 상위 5위를 차지하는 등 외부에서 인정받았습니다. 개방성, 투명성, 인증된 거버넌스가 결합되어 기업은 가장 중요한 워크로드에 Granite를 도입하는 데 더 큰 확신을 가질 수 있습니다.
"우리는 당사 플래그십 Granite 모델에 대한 ISO 42001 인증을 획득하게 되어 영광입니다"라고 AI 모델 부문 부사장인 David Cox는 말했습니다. "Granite는 이제 이러한 기준을 충족하는 최초의 오픈 모델 제품군이며, 이 제품군을 구축하고 유지보수하는 데 드는 노력을 입증합니다."
인증 심사는 선도적인 공인 인증 기관인 Schellman에서 수행했습니다. "ISO 42001 인증 획득은 IBM Granite뿐만 아니라 인공 지능 및 기술 환경에도 중요한 이정표입니다"라고 Schellman의 CEO인 Avani Desai는 말했습니다. "인증을 받은 최초의 오픈 소스 AI 모델 제공업체 중 하나인 IBM은 이제 투명성, 책임, 혁신이 어떻게 공존할 수 있는지에 대한 중요한 선례를 남겼습니다. Schellman의 우리 팀 전체는 이 여정에서 IBM의 파트너가 된 것을 자랑스럽게 생각하며, 책임감 있게 AI를 구축하려는 IBM의 노력을 직접 목격했습니다."
현재 AI는 기존 소프트웨어처럼 작동하지 않습니다. 기존 프로그램은 고정된 명령을 따르고 동일한 결정론적 아웃풋을 생성합니다. AI 모델은 데이터에서 패턴을 학습하고 확률적으로 응답을 생성합니다. 즉, 입력이 동일해 보여도 아웃풋이 다를 수 있습니다. 이러한 유연성은 강력하지만, 전체 모델 개발 및 배포 라이프사이클 동안 관리해야 하는 위험도 발생합니다.
ISO 42001은 조직이 인공 지능을 관리하는 방법에 대한 프레임워크를 설정합니다. AIMS가 어떤 모습이어야 하는지, 즉 AI 개발 및 배포를 안내하는 정책, 관행, 안전 장치를 정의합니다. 이 표준은 윤리, 책임, 신뢰 문제를 해결하기 위해 고안되었습니다. 이는 AI를 도입하는 모든 조직이 직면하는 질문이며, 특히 전 세계적으로 규제 조사가 강화되고 있다는 점을 감안할 때 더욱 그렇습니다.
이 인증은 기업, 정부 및 개발자에게 IBM이 측정 가능한 안전 장치와 강력하고 투명한 프로세스를 구현했다는 확신을 제공합니다. Granite로 구축하는 조직에 금융 서비스 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업과 미션 크리티컬한 배포 환경이 많은 공공 부문을 포함하여 위험도가 높은 컨텍스트에서 언어 모델을 도입할 수 있는 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다.
책임감 있는 AI 모델 개발자에게 이 표준은 실제로 책임감 있는 AI가 어떤 모습인지에 대한 기대치를 나타냅니다. 또한 IBM에게는 AI 보안, 안전 및 거버넌스 관행에 대한 IBM의 수년간의 투자와 AI 모델 공개에 대한 업계 최고의 투명성을 검증합니다.
더 넓게 보면, IBM의 성과는 광범위한 모델 가용성과 혁신을 지원하기 위해 개방적이고 신뢰할 수 있으며 허용 라이선스가 부여된 책임감 있는 AI 배포의 미래라는 중요한 선례를 남겼습니다. IBM은 더 광범위한 커뮤니티와 모델, 벤치마크 및 도구를 공유함으로써 투명성과 책임성이 업계 표준이 되는 에코시스템에 기여하고 있습니다.
3,000만 건 이상의 다운로드를 기록한 Granite는 오픈 소스 개발자들 사이에서 널리 채택된 모델 제품군입니다. 조직은 엔터프라이즈 수준에서 검색 증강 생성, 고객 서비스 및 에이전틱 워크플로와 같은 다양한 사용 사례를 위해 프로덕션에 Granite를 배포하고 있습니다. ISO 42001 인증은 Granite로 구축하는 모든 사람에게 추가적인 신뢰 계층을 제공합니다.
전 세계적으로 AI 도입이 가속화됨에 따라 ISO 42001 인증은 혁신과 안전 장치의 균형을 맞추는 강력한 프레임워크를 제공합니다.
ISO 42001에 따른 인증을 받으려면 조직이 거버넌스 정책, 데이터 관행, 기술 안전 장치 등 AI 시스템을 관리하는 방법에 대한 포괄적인 감사를 받아야 합니다. 이 감사는 철저함과 품질로 인정받는 공인 인증 기관인 Schellman이 수행했습니다. Schellman은 ISO 42001의 시장 리더이자 2024년에 ANAB가 인정한 최초의 인증 기관입니다.
실무 경험을 바탕으로 한 전문성으로 유명한 Schellman의 전문가들은 확고한 독립성을 유지하면서 탁월한 고객 서비스를 제공합니다. 이러한 균형 잡힌 접근 방식을 통해 IBM은 Schellman과 신뢰할 수 있는 장기적인 관계를 구축할 수 있었으며, 이를 통해 IBM은 이 획기적인 ISO 42001 인증을 비롯한 여러 규정 준수 목표를 성공적으로 달성할 수 있었습니다.
이 프로세스는 3개월 이내에 완료되었으며 부적합 사례가 전혀 발생하지 않았습니다. 이는 IBM의 성숙한 AI 거버넌스 관행에 대한 중요한 성과이자 증거입니다. 이 인증은 IBM Granite가 안전하고 책임감 있는 AI에 대해 국제적으로 인정받는 모범 사례를 준수하며, IBM의 AI 관리 프로세스가 최고 수준의 면밀한 조사를 충족함을 입증합니다.
Granite는 투명성, 안전, 보안 및 거버넌스가 신뢰할 수 있는 AI 시스템의 핵심 원칙이 되어야 한다는 IBM의 철학을 반영합니다. 이러한 원칙은 IBM이 더 광범위한 약속을 나타내는 ISO 42001 인증을 획득하는 데 기여했습니다.
IBM은 업계 최고의 투명성 외에도 Granite의 라이프사이클 전반에 걸쳐 엄격한 거버넌스 및 테스트를 적용합니다. IBM의 데이터 관리 프레임워크 레이크하우스는 엄격한 메타데이터 추적 및 라이선스 제어를 통해 2.7페타바이트 이상의 학습 데이터를 감독하여 모든 단계에서 책임성을 보장합니다. Granite 모델은 인증 요구 사항 외에도 실제 위협에 대한 스트레스 테스트를 거쳤으며, 디지털 서명으로 진위 여부를 평가하고, 안전성과 편향성을 평가하기 위한 개방형 벤치마크를 통해 지원됩니다. 이는 Granite뿐만 아니라 광범위한 에코시스템 전반에 걸쳐 신뢰를 강화하는 조치입니다.
IBM의 오픈 소스 가드레일 모델 제품군인 Granite Guardian은 모든 AI 모델의 프롬프트와 응답에서 위험을 감지하는 특수 안전 장치를 제공합니다. IBM은 Granite의 핵심 보호 기능에 Granite Guardian을 계층화하여 기업이 프로덕션 환경에서 AI를 안전하고 책임감 있게 사용할 수 있도록 지원합니다.
이러한 노력은 '엔터프라이즈 AI에는 엔터프라이즈급 신뢰가 필요하다'는 IBM의 철학을 잘 보여줍니다. ISO 42001 인증을 획득한 최초의 주요 오픈 소스 AI 모델 개발업체가 됨으로써 Granite의 투명성, 보안 및 거버넌스 기반이 검증되었습니다. 이는 IBM에게 중요한 이정표이며, 책임감 있는 AI의 표준을 세우기 위해 지속적인 혁신과 투자에 전념하고 있습니다.