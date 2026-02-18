인공 지능(AI) 및 자동화와 같은 기술 발전이 FP&A의 미래를 재편함에 따라 재무 계획 및 분석(FP& A) 전문가들은 2026년의 거대한 변화에 대비하고 있습니다.
시장 변동성, 글로벌 공급망 혼란 및 고객 행동 변화 속에서 최고재무책임자(CFO)는 재무 보고 성과를 넘어 FP&A의 성공 여부를 평가하고 있습니다. 대신 CFO는 재무팀을 불확실한 시기를 함께 헤쳐 나갈 전략적 파트너이자 가이드로 바라보고 있습니다.
FP&A 팀은 역동적인 재무 예측과 비즈니스 민첩성을 제공해야 한다는 압박을 받고 있지만, 많은 조직이 여전히 빠른 대응을 어렵게 만드는 레거시 워크플로와 수작업 프로세스에 묶여 있습니다. 10년 전 방식의 FP&A는 2026년에는 더 이상 통하지 않을 것입니다.
이 새로운 환경에 적응하기 위해 FP&A 전문가는 질문하기 전에 답을 제시하는 고급 분석과 실시간 의사 결정을 지원하는 재무 기능을 원하고 있습니다.
이 개요에서는 2026년을 형성하는 가장 중요한 FP&A 트렌드를 중점적으로 다룹니다. 단, 모든 트렌드가 AI에 초점을 맞추는 것은 아닙니다. 그러나 이러한 트렌드는 모두 재무 보고서를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 재무 전문가가 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원한다는 공통의 목표를 공유합니다.
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최근까지 FP&A 업무의 상당 부분은 수작업 데이터 입력과 스프레드시트 통합 같은 반복적이고 번거로운 작업으로 이루어져 있었습니다. AI와 자동화 같은 기술 발전은 더욱 깊이 있는 인사이트와 정교한 분석을 통해 FP&A 조직을 새롭게 정의하고 있습니다.
FP&A의 AI 활용은 점점 확대되고 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면, CFO의 69%는 AI가 자사의 재무 혁신 전략에서 핵심적인 역할을 한다고 답했습니다. 하지만 많은 CFO에게 실제 도입은 여전히 큰 과제로 남아 있습니다.
재무 책임자들은 AI를 실험하는 것을 넘어 일상적 사용으로 전환하면서 의도적으로 기술 투자를 우선 순위로 삼고 있습니다.
조직은 데이터 수집, 예산 분석 및 서술형 보고서 생성을 자동화하기 위해 AI 에이전트와 워크플로 자동화 기능을 도입하고 있습니다. 이러한 툴은 FP&A 전문가가 조직 전반에서 전략적 비즈니스 파트너 역할을 수행하고 인사이트 도출과 실행에 집중할 수 있도록 지원합니다. 이러한 새로운 자산을 통해 재무팀은 데이터 관리와 수치 분석에 과도한 시간을 쓰는 대신 실시간 데이터 기반 인사이트와 예측을 바탕으로 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
머신 러닝(ML) 모델은 새로운 데이터를 학습하고 가정을 동적으로 조정함으로써 예측 정확도를 지속적으로 향상시킵니다. 그 결과 계획 수립 주기는 몇 주 단위에서 몇 시간 단위로 단축되고 있습니다.
CFO는 AI의 이점을 빠르게 인식하고 이를 재무 프로세스 전반에 적용하고 있습니다. IBV 보고서에 따르면 CFO 5명 중 4명 이상은 재무 계획 및 분석과 구매-지급 프로세스에 기존 AI를 도입하는 것이 중요하다고 답했습니다.
AI와 이제는 생성형 AI까지 재무팀이 결과에 반응하는 것이 아니라 결과를 미리 예측할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 기술 발전은 재무팀이 대규모로 미래 통찰력을 제공하고 전략적 의사 결정을 지원하며 기업 전략과의 정렬을 강화할 수 있도록 합니다.
예측 분석을 향한 노력은 시나리오 기반 모델링과 AI 기반 대시보드를 통해 위험을 예측하고 동적 비즈니스 기획을 수립한다는 현대 조직의 목표에 부합합니다.
예측 분석은 비즈니스의 여러 부문을 단일하고 연속적인 관점으로 연결하는 통합 계획 수립 프로세스를 지원하고 있습니다. 최신 FP&A 소프트웨어 솔루션은 기존 Excel 스프레드시트 및 고객 관계 관리(CRM), 전사적 자원 관리(ERP) 툴과 원활하게 통합될 수 있습니다. 이 기술은 재무, 운영, 인력 및 공급망을 연결해 조직이 데이터 기반 의사 결정을 내리고, 과거에는 사일로화되어 있던 워크플로를 간소화할 수 있도록 지원합니다.
재무팀은 시나리오 계획 수립을 통해 예산 편성 기능을 최적화하고, 시장 변동성과 고객 행동의 영향을 평가하기 위해 고급 분석을 활용하고 있습니다. 통합 FP&A는 데이터와 지표를 단일 통합 모델로 결합해 구체적인 목표부터 운영 실행까지 일관된 정렬을 가능하게 합니다.
예측 분석 접근 방식은 재무 기능을 연례 프로세스에서 지속적인 계획 기능으로 전환하고 있습니다. 지속적 예측은 시장 상황의 변화에 따라 조정되며, 조직 전체의 비즈니스 리더들이 시나리오 계획에 액세스할 수 있습니다. 재무는 더 이상 모델의 문지기가 아닌 인사이트 조율자의 역할을 합니다.
예측 분석을 통합 계획 수립에 내장함으로써 FP&A는 의사 결정의 품질과 속도를 강화하고 있습니다. 리더는 자본이나 리소스를 투입하기 전에 다양한 선택 간의 상충 관계를 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다. 2026년에는 예측과 계획 수립을 연결하는 조직이 FP&A를 단순히 결과를 해석하는 역할이 아니라 결과 형성에 기여하는 전략적 파트너로 자리매김하게 할 것입니다.
현재의 경제 및 지정학적 상황은 회복 탄력성을 갖춘 FP&A 팀을 요구하고 있습니다. 팀은 위험을 조기에 감지하고 수익성을 해치지 않으면서 신속하고 단호하게 대응해야 합니다. 최신 FP&A는 이러한 회복 탄력성을 구축하는 데 필요한 구조, 데이터 및 인텔리전스를 제공하고 있습니다.
재무팀은 연속성과 확장성을 보장하기 위해 클라우드 기반 아키텍처로 전환하고 있습니다. 고급 분석을 구현하는 과정에서 수익, 가격 및 유동성 전반의 취약점이 식별됩니다. 또한 오늘날의 FP&A 팀은 하방위험 노출 및 회복 경로를 이해하기 위해 여러 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 기능을 통해 조직은 과거 데이터와 핵심 성과 지표(KPI)를 비즈니스 인텔리전스로 전환할 수 있습니다.
복원력이 뛰어난 FP&A 팀은 기반의 일환으로 프로세스를 자동화하고 데이터 모델을 표준화하고 있습니다. 자동화된 프로세스는 수작업에 대한 의존도를 줄이며, 팀이 용량을 재할당하고 파트너십에 집중할 수 있도록 합니다. 표준화된 데이터 모델을 통해 FP&A 팀은 신뢰할 수 있는 단일 소스를 만들고 이해관계자와의 신뢰와 조정을 개선하고 있습니다.
FP&A 팀은 선제적으로 대비함으로써 2026년에 회복 탄력성을 확보할 수 있습니다. FP&A 팀의 역할은 리더에게 명확한 인사이트를 제공해 압박 속에서도 어려운 결정을 내릴 수 있는 자신감을 심어주는 데 있습니다. 툴과 프로세스를 현대화함으로써 재무 부문은 조직이 예측 불가능한 결과를 흡수하고 이에 맞춰 대응할 수 있도록 돕는 안정화 역할을 수행하고 있습니다.
FP&A 리더는 최신 플랫폼에 대한 지속적인 투자와 재무 인재의 체계적인 역량 강화를 함께 추진해야 합니다. 이러한 이중 접근 방식은 FP&A 팀이 고급 분석, AI 및 자동화의 가치를 충분히 이해할 수 있도록 합니다. FP&A 전문가는 기존 재무 분석을 넘어 더욱 다면적인 역할로 업무 범위를 확장하고 있습니다.
이들은 데이터 사이언스 개념, 시나리오 모델링 및 비즈니스 스토리텔링 역량을 키우고 있습니다. 동시에 예측 분석과 직관적인 플랫폼은 기술적 장벽을 낮춰 팀이 IT에 의존하지 않고도 실험하고 반복 개선할 수 있도록 지원하고 있습니다.
이러한 유형의 투자에 대한 논의는 LinkedIn이나 X와 같은 소셜 네트워킹 플랫폼에서 활발하게 이루어지고 있습니다. 업계 전문가들은 기술 투자와 인력 유지의 중요성에 대해 자주 논의하고 있습니다.
한편 조직은 변화하는 FP&A 환경에 맞춰 역할과 경력 경로를 재설계하고 있습니다. FP&A의 역할은 거래 중심 보고에서 인사이트 기반 자문 역할로 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 재무와 기술 역량을 모두 갖춘 인재를 끌어들이고 있습니다. 지속적인 학습은 디지털 교육과 협업 커뮤니티의 지원 아래 운영 모델에 내재화되고 있습니다.
FP&A는 기술 투자와 인력 혁신을 연계함으로써 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하고 있습니다. 2026년에 가장 뛰어난 재무 조직은 단순히 최신 기술을 도입하는 데 그치지 않고, 더 똑똑한 팀이 그 기술을 효과적으로 활용할 수 있도록 지원할 것입니다.
과거 FP&A는 비즈니스의 다른 부문과 분리된 사일로 형태로 운영되었습니다. 예산 요청이 이루어지면 FP&A 팀이 결과를 제공하고 논의는 거기서 끝나는 방식이었습니다.
하지만 이제 통합 재무 계획 수립을 통해 재무팀은 재무 목표와 실제 운영을 일치시키는 중심 역할을 수행하고 있습니다. 조직은 재무와 운영 간 협업이 일관되게 정렬될 때 전략이 성공할 수 있다는 점을 인식하기 시작하고 있습니다.
이러한 변화는 재무 모델을 생산 능력, 생산성 및 고객 수요와 같은 운영 동인과 연결하는 통합 데이터 플랫폼을 통해 가속화되고 있습니다. FP&A 팀은 전략적 목표를 측정 가능한 운영 목표로 전환하며 이해관계자 전반에 책임 체계를 구축하고 있습니다. 문제가 발생했을 때 특정 직원이나 팀을 탓하는 대신 통합된 데이터 세트를 기반으로 빠르게 해결할 수 있습니다.
또한 시나리오 모델링과 재무 모델링은 이러한 정렬을 더욱 강화하고 있습니다. 재무와 운영 부문은 함께 상충 관계와 위험을 평가할 수 있으며, 이를 통해 재무 리더는 지속 가능한 가치를 제공하는 우선순위를 설정할 수 있습니다. 이러한 정렬 방식을 도입함으로써 FP&A 팀은 명확성, 속도 및 실행 규율을 확보하고 재무 모델을 명확한 목표로 전환할 수 있습니다.
2026년을 앞두고 가장 중요한 점은 FP&A가 성공하기 위해서는 기능 자체가 새롭게 재정의되어야 한다는 것입니다. 가치 창출 중심으로의 전환은 이미 시작되었으며, 이를 위해서는 우선순위와 목표의 명확한 변화가 필요합니다. 대부분의 조직이 직면할 과제는 이러한 수준의 혁신을 지원할 리소스와 프로세스를 갖추는 것입니다.
FP&A 팀은 기업을 현대화하기 위해 상당한 작업을 수행해야 하는 상황에 처해 있습니다. 이러한 변화를 위해서는 이해관계자가 명확한 목표를 설정하고 열린 마음을 유지하며 다음 지침을 고려해야 합니다.
CFO와 재무 책임자들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 이를 어디에 적용해야 하며, AI를 가치 있는 추가 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴봅니다.
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