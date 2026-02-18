최근까지 FP&A 업무의 상당 부분은 수작업 데이터 입력과 스프레드시트 통합 같은 반복적이고 번거로운 작업으로 이루어져 있었습니다. AI와 자동화 같은 기술 발전은 더욱 깊이 있는 인사이트와 정교한 분석을 통해 FP&A 조직을 새롭게 정의하고 있습니다.

FP&A의 AI 활용은 점점 확대되고 있습니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면, CFO의 69%는 AI가 자사의 재무 혁신 전략에서 핵심적인 역할을 한다고 답했습니다. 하지만 많은 CFO에게 실제 도입은 여전히 큰 과제로 남아 있습니다.

재무 책임자들은 AI를 실험하는 것을 넘어 일상적 사용으로 전환하면서 의도적으로 기술 투자를 우선 순위로 삼고 있습니다.

조직은 데이터 수집, 예산 분석 및 서술형 보고서 생성을 자동화하기 위해 AI 에이전트와 워크플로 자동화 기능을 도입하고 있습니다. 이러한 툴은 FP&A 전문가가 조직 전반에서 전략적 비즈니스 파트너 역할을 수행하고 인사이트 도출과 실행에 집중할 수 있도록 지원합니다. 이러한 새로운 자산을 통해 재무팀은 데이터 관리와 수치 분석에 과도한 시간을 쓰는 대신 실시간 데이터 기반 인사이트와 예측을 바탕으로 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

머신 러닝(ML) 모델은 새로운 데이터를 학습하고 가정을 동적으로 조정함으로써 예측 정확도를 지속적으로 향상시킵니다. 그 결과 계획 수립 주기는 몇 주 단위에서 몇 시간 단위로 단축되고 있습니다.

CFO는 AI의 이점을 빠르게 인식하고 이를 재무 프로세스 전반에 적용하고 있습니다. IBV 보고서에 따르면 CFO 5명 중 4명 이상은 재무 계획 및 분석과 구매-지급 프로세스에 기존 AI를 도입하는 것이 중요하다고 답했습니다.

AI와 이제는 생성형 AI까지 재무팀이 결과에 반응하는 것이 아니라 결과를 미리 예측할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 기술 발전은 재무팀이 대규모로 미래 통찰력을 제공하고 전략적 의사 결정을 지원하며 기업 전략과의 정렬을 강화할 수 있도록 합니다.