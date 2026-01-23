비즈니스 민첩성이란 무엇인가요?

전 세계적으로 기업 환경이 점점 더 어려워지는 가운데, 조직은 업무 방식을 유연하고 민첩하게 유지할 수 있는 필수 툴을 갖춰야 합니다.

비즈니스 민첩성은 단일 방법론이 아니라, 비즈니스가 유연성과 민첩성을 바탕으로 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 조직의 역량과 행동 방식을 설명하는 개념입니다. 조직은 현재 시장 변화 속도에 맞춰 고객 요구에 대응하기 위해 인공지능(AI), 생성형 AI(gen AI), 자동화와 같은 새로운 기술을 도입하고 있습니다. 이러한 기술은 고객에게 더 높은 가치를 제공하는 고객 경험을 만드는 데 도움이 됩니다.

최고경영자(CEO)들은 혁신적인 접근 방식, 디지털 혁신 및 민첩한 방식에 대한 수요를 인식하고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면, CEO의 절반 이상이 소속 조직이 AI 에이전트를 도입하고 있으며 이의 대규모 구현을 준비하고 있다고 응답했습니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)가 발행한 2025 CEO 가이드에 따르면, "AI가 모든 것을 바꾸는 시대에는 단순히 기존 업무를 더 잘 수행하는 것만으로는 더 이상 성공할 수 없습니다."라고 합니다.