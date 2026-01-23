비즈니스 민첩성이란 무엇인가요?

비즈니스 민첩성은 조직이 내외부 변화를 선제적으로 감지하고 혁신적인 솔루션을 통해 빠르게 적응하여 비즈니스 가치를 제공하는 능력입니다.
전 세계적으로 기업 환경이 점점 더 어려워지는 가운데, 조직은 업무 방식을 유연하고 민첩하게 유지할 수 있는 필수 툴을 갖춰야 합니다.
비즈니스 민첩성은 단일 방법론이 아니라, 비즈니스가 유연성과 민첩성을 바탕으로 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 조직의 역량과 행동 방식을 설명하는 개념입니다. 조직은 현재 시장 변화 속도에 맞춰 고객 요구에 대응하기 위해 인공지능(AI), 생성형 AI(gen AI), 자동화와 같은 새로운 기술을 도입하고 있습니다. 이러한 기술은 고객에게 더 높은 가치를 제공하는 고객 경험을 만드는 데 도움이 됩니다.
최고경영자(CEO)들은 혁신적인 접근 방식, 디지털 혁신 및 민첩한 방식에 대한 수요를 인식하고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면, CEO의 절반 이상이 소속 조직이 AI 에이전트를 도입하고 있으며 이의 대규모 구현을 준비하고 있다고 응답했습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)가 발행한 2025 CEO 가이드에 따르면, "AI가 모든 것을 바꾸는 시대에는 단순히 기존 업무를 더 잘 수행하는 것만으로는 더 이상 성공할 수 없습니다."라고 합니다.
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비즈니스 민첩성은 고객과 이해관계자에게 도움이 되는 기회를 찾아내고 이를 적극적으로 활용하는 것을 의미합니다. 민첩한 비즈니스는 위협과 기회에 빠르고 효과적으로 대응하는 동시에, 고객, 직원 생산성 및 이해관계자 전반에서 더 큰 가치를 창출합니다.
비즈니스 민첩성을 위한 일련의 원칙이나 규정된 관행은 없습니다. 그러나 비즈니스 민첩성의 기본은 개인 및 개인과의 상호 작용을 소중히 여기고 강력한 의사 결정 이니셔티브를 추진하며 전체 조직의 지속적인 개선에 초점을 맞추는 것입니다.
변화의 시대, 긴장된 지정학적 분위기 및 기술의 급격한 변화는 조직이 민첩한 사고방식과 반복적인 개발을 유지하도록 엄청난 압박을 가하고 있습니다. 이는 처음에는 소프트웨어 개발에서 비롯된 개념이었지만, 이제는 더 넓은 규모로 확장되어 데이터 기반 의사 결정과 더 스마트한 위험 완화 전략을 이끌고 있습니다.
Business Agility Institute의 최근 연구에 따르면 비즈니스 민첩성은 통제할 수 없는 혼란에도 불구하고 측정 가능한 가치를 제공하는 것으로 나타났습니다. 이 보고서에서는 비즈니스 민첩성을 테스트할 때 복원력이 핵심적인 차별화 요소라는 사실을 결론을 내렸습니다. 데이터에 따르면, 민첩성은 고객 만족도 향상, 운영 효율성 향상 및 예측 가능한 재무 성과와 상관 관계가 있습니다.
2024년부터 2025년 사이에 비즈니스 민첩성 역량을 실질적으로 개선한 참여 조직은 직원 1인당 매출이 평균 10.3% 증가했습니다. 반면, 비즈니스 민첩성 수준이 낮아졌다고 보고한 조직은 증가율이 3.5%에 그쳤다고 해당 보고서는 밝혔습니다.
비즈니스 민첩성은 정확한 프레임워크는 아니지만, 지속적인 학습과 민첩한 리더십을 통해 개발되는 사고방식입니다. 애자일 조직에는 부서 간 협업과 포용적인 비즈니스 환경이 필요합니다.
비즈니스 민첩성을 구현하려면 애자일 원칙이 필요합니다. 민첩한 조직의 문화는 창의성, 투명성 그리고 새로운 기회를 적극적으로 찾으려는 태도를 중요하게 여깁니다. 민첩한 조직으로 전환하려면 실험을 장려하고 적응력을 높게 평가하는 유연한 환경이 필요합니다.
진정한 비즈니스 민첩성은 조직 내에서 권한을 부여받은 팀 구성원과, 이들이 부서 간 협업에 적극적으로 참여하려는 의지에서 비롯됩니다. 직원 참여는 팀, 목표 및 전략이 최대의 효과를 낼 수 있도록 서로 일치하게 만들고, 전략적이며 정보에 기반한 의사 결정을 이끌어내는 핵심 요소입니다.
명확한 거버넌스 전략은 조직 민첩성에 매우 중요하며, 목표를 분명하게 하고 위험 관리 프로세스를 갖추는 데 도움이 됩니다. 실시간 데이터와 지표를 활용하면 리소스를 신속하게 배분할 수 있어 출시 기간을 단축하고 경쟁 우위를 유지할 수 있습니다.
조직 내 리더들은 민첩한 프레임워크를 통해 전통적인 모델과 조직 구조의 한계를 뛰어넘을 수 있습니다. 이러한 리더들은 경직된 위계질서 대신 권한 부여, 협업과 자기 조직화 구조를 장려합니다.
민첩한 조직은 조직 내 사일로를 해소하고 부서 간 협업 팀을 강화하는 등 다양한 이점을 제공합니다.
비즈니스 민첩성은 모든 의사 결정의 중심에 고객을 둡니다. 팀은 변화하는 요구에 신속하게 대응하기 위해 피드백을 수집하고 사용 데이터를 분석합니다.
이러한 중점은 조직이 실제 문제를 해결하고 시간이 지남에 따라 측정 가능한 가치를 창출하는 제품과 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. 민첩한 비즈니스는 우선 순위를 고객 성과에 맞춰 조정함으로써 만족도를 높이고, 솔루션 개발을 간소화하며 신뢰를 구축합니다.
비즈니스 민첩성은 다양한 비즈니스 전략 유형에 적용할 수 있습니다. 애자일 방식은 지속적인 학습 문화와 지속적인 개선 문화를 장려합니다. 팀은 정기적으로 결과를 검토하고, 성과를 측정하며, 학습한 내용을 적용합니다.
이러한 규율은 품질을 향상하고 결함을 줄이며, 시간이 지남에 따라 효율성을 향상합니다. 프로세스와 솔루션을 지속적으로 개선함으로써 조직은 경쟁력을 유지하고 변화에 더 효과적으로 대비할 수 있습니다.
민첩한 비즈니스는 시장 변화, 기술 변화 및 새로운 규제에 빠르게 적응합니다. 팀은 운영을 방해하지 않으면서 업무 우선순위를 다시 조정하고 전략을 수정합니다.
이러한 적응력은 회복탄력성을 높이고, 조직이 불확실한 상황에서도 가치를 지속적으로 제공하면서 추진력을 유지할 수 있도록 지원합니다.
애자일 전환에는 애자일 전략이 필요합니다. 조직이 민첩한 조직으로 전환할 수 있는 역량은 유연하고 동적인 계획 수립, 지속적인 피드백 및 최적화를 얼마나 수용하는지에 달려 있습니다.
민첩한 사고방식을 가진 기업의 훌륭한 예로는 브라질에서 Coca-Cola의 두 번째로 큰 병입업체인 Solar Coca-Cola를 들 수 있습니다. 이 회사는 브라질 내 다른 병입업체를 인수하는 동시에 사업을 더욱 분산시키기 위해 움직였습니다. 이 시점에서 Solar의 솔루션 제공업체이자 IBM Business Partner인 CTI Global은 프로세스를 더 빠르고 정확하게 최적화하기 위해 개입했습니다.
CTI는 불과 5개월 만에 통합 계획 솔루션을 설계하고 구현했으며, 현재 Solar는 이를 자체적으로 유지 관리하고 있습니다. 이 프로세스는 Solar가 기존에 재무 보고에 사용하던 IBM® Planning Analytics와 IBM Cognos Analytics 플랫폼의 통합을 통해 이루어졌습니다.
지식 이전 단계에는 Planning Analytics 플랫폼 내에서 Business Rules 기능을 사용하는 방법을 배우는 지정된 재무팀 구성원이 포함되었습니다. 이러한 지식 공유는 민첩한 접근 방식, 상호 협업 및 Solar가 현재 해당 분야의 전문 지식을 통해 보유한 경쟁 우위를 보여줍니다.
Solar의 수석 임원인 Hermeson Anibal Marques는 "필요에 따라 시스템을 직접 조정할 수 있다는 점이 우리에게 매우 큰 유연성을 제공합니다."라고 말했습니다. "그리고 이는 우리 팀이 더 효율적이고 더 생산적으로 일할 수 있다는 의미입니다."
올해의 BARC Score를 확인해 보세요. 이 보고서는 16개의 주요 계획 솔루션을 평가하며, IBM이 오늘날의 계획 수립 과제를 해결하기 위해 어떻게 발전하고 있는지 보여줍니다.
금융 서비스 산업의 CFO들이 생성형 AI를 최대한 활용하기 위해 무엇을 준비해야 하고, 어디에 적용해야 하며, 이를 가치 있는 도구로 만들기 위해 무엇이 필요한지 살펴보세요.
목표를 가장 잘 지원하는 환경에 자유롭게 배포할 수 있는 AI가 탑재 통합 비즈니스 계획을 받아보세요.
아키텍처 접근 방식을 통한 데이터 전략으로 비즈니스를 위한 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.
IBM® Strategy Consulting은 조직이 데이터, AI, 업계 전문 지식을 활용해 미래에 대비한 전략을 수립하여 성장과 복원력을 높일 수 있도록 지원합니다.