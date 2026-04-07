AI 기반 영업 기술 스택 구축

현대 영업 팀은 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 높은 고객 상호작용량, 여러 플랫폼에 분산된 방대한 고객 데이터, 그리고 개인화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그리고 물론 고객과 지속적으로 소통하고 더 많은 계약을 성사시켜야 하는 끊임없는 압박도 존재합니다.

그러나 AMP Creative의 설립자이자 CEO인 Morgan Ingram이 최근 IBM의 AI 사용 사례 팟캐스트에서 지적했듯이, 현재 대부분의 영업 담당자가 실제 영업 활동에 할애하는 시간은 약 27%에 불과합니다. "영업 담당자들이 하는 일의 대부분은 행정 업무입니다."라고 그는 말합니다. “마치 영업을 하라고 사람을 고용했는데, 정작 그 사람은 영업을 하지 않는 것과 같습니다.”

이러한 상황을 바꾸기 위해 점점 더 많은 영업 리더가 대규모 AI 및 자동화 이니셔티브를 도입하고 있습니다. McKinsey 보고서에 따르면 AI의 직접적인 결과로 기업이 매출을 늘릴 수 있는 가장 확실한 분야 중 하나가 여전히 영업 분야라는 점을 고려할 대, 이는 투자 대비 효과가 클 것으로 보입니다.