영업 분야의 AI 자동화에는 회의 일정 잡기, CRM 로깅과 후속 조치 전송이 포함됩니다. 자동화는 도움이 되기도 하지만 영업에 대한 우려를 불러일으키기도 합니다. 비즈니스를 진정으로 작동하게 하는 인간적인 요소를 자동화하고 있는 것은 아닐까요?
좋은 소식은 효율성과 영업을 진정으로 효과적으로 만드는 인적 요소 중 하나를 선택할 필요가 없다는 것입니다. 올바른 도구와 AI 기반 솔루션을 사용하면 워크플로를 간소화하고 마찰을 줄이며 팀이 가장 잘하는 일, 즉 의미 있는 고객 관계 구축과 성과 창출에 집중할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
AI 에이전트는 사용자의 지시를 기다리는 기존의 AI 비서나 도구와 달리 능동적인 파트너처럼 행동합니다. AI 에이전트는 명령에만 응답하는 것이 아니라 목표를 이해하고 도구를 조율하며 인텔리전스와 속도로 거래를 진행하도록 도와줍니다.
"통화 예약해줘"라고 말할 때만 반응하는 디지털 어시스턴트가 아니라 전략적 협력자와 같은 AI 에이전트라고 생각해 보세요. 데이터와 파이프라인을 파악하고 잠재 고객을 이해하며 수동 작업에 빠져들거나 지속적인 입력이 필요 없이 한 발 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다.
영업팀이 리드를 우선순위로 정하고, 잠재 고객을 더 빠르게 참여시키고, 실시간으로 전략을 개선할 수 있도록 도와주는 솔루션은 미래의 상상이 아닙니다. 에이전틱 AI에 의해 지금 일어나고 있습니다. 기술 전문가가 아니더라도 AI 에이전트를 쉽게 구축하고 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정하며 빠르게 배포할 수 있습니다. 이 모든 과정은 코드를 한 줄이라도 작성하거나 데이터 과학 팀에 의존하지 않고도 가능합니다.
많은 비즈니스 리더에게 진정한 과제는 올바른 기술을 선택하는 것만이 아닙니다. 오히려 이러한 선택이 단일 기술 스택으로 제한되거나 이미 투자한 툴을 포기하도록 강요하지 않도록 하는 것이 더 어려운 과제입니다. 그리고 사이클의 모든 단계가 다르게 보일 수 있는 영업에서는 이러한 과제가 훨씬 더 복잡해집니다.
팀은 종종 서로 연결되지 않는 여러 도구와 시스템을 사용하기 때문에 작업 속도가 느려지고 명확하고 실행 가능한 인사이트를 얻기가 더 어려워집니다.
영업 부서에 근무하는 경우 이러한 사용 사례가 생소하지는 않지만, 에이전틱 AI가 이러한 사용 사례를 혁신하는 방식은 다음과 같습니다.
AI 에이전트가 CRM, 이메일 및 시장 데이터에 액세스하여 가장 유망한 리드를 찾아냅니다. 의도 신호, 구매 행동 및 적합성을 기반으로 우선순위를 지정할 수 있으므로 콜드 리드를 쫓는 데 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.
회의에 들어가면 AI 에이전트가 이미 최신 업계 인사이트, 맞춤형 프레젠테이션 자료, 관련 사례 연구 등 특정 고객을 위해 맞춤화된 자료를 가져온다고 상상해 보세요. 이것이 바로 에이전틱 AI가 작동하는 것입니다.
더 이상 늦은 밤에 데이터를 입력할 필요가 없습니다. 에이전틱 AI는 실시간으로 CRM을 업데이트하고, 통화 메모를 요약하고, 대화 패턴을 기반으로 위험이나 기회에 플래그를 지정할 수 있습니다.
한 영업 리더가 전략적 고객을 유치하고 해당 고객에 맞는 제품 지원 자료를 만들고자 하는 상황을 상상해 보세요. 양식을 작성하거나 배경 세부 정보를 찾는 대신 "제품 x에서 Sun Corp의 활성화 콘텐츠를 생성하세요."라고 간단히 말하기만 하면 됩니다.
그게 전부입니다.
무대 뒤에서 AI 에이전트가 행동에 나섭니다. CRM 데이터에 액세스하여 Sun Corp가 언제 고객이 되었는지, 어떤 제품을 채택했는지, 고객 여정에서 어느 단계에 있는지 파악합니다. 다른 하나는 관련 사례 연구, 사용 데이터 및 온보딩 마일스톤을 가져옵니다. 세 번째는 Sun Corp의 단계, 산업 및 목표에 맞게 맞춤화된 지원 자료의 초안을 작성합니다.
이 프로세스는 고객의 참여를 유지하는 데 필요한 어조와 언어에 맞는 이메일 시퀀스를 생성하는 동시에 이루어집니다.
그 결과는 어떨까요? 완벽하고 개인화된 지원 패키지를 보낼 준비가 되었습니다. 추가 수작업이 필요 없습니다. 도구가 단편화되지 않습니다. 하나의 높은 수준의 의도에 의해 촉발된 시스템 전반의 지능적인 조정만 있으면 됩니다. 에이전틱 AI의 힘은 목표를 이해하고, 올바른 데이터에 액세스하고, 워크플로를 실행하여 팀이 가장 중요한 일에 집중하고 관계를 구축하고 결과를 도출할 수 있도록 지원하는 것입니다.
영업팀의 운영 방식이 전환점에 서 있는 것은 기본이 바뀌었기 때문이 아니라, 그 과정을 원활하게 하는 도구가 발전하고 있기 때문입니다. 훌륭한 판매의 핵심은 신뢰를 쌓고, 필요를 이해하며, 적절한 시기에 적절한 메시지를 전달하는 것입니다. 달라진 점은 이제 에이전틱 AI가 인간의 연결을 정확하게 지원할 수 있다는 것입니다.
에이전틱 AI는 단순한 기술 트렌드가 아닙니다. 이는 판매자가 적은 노력, 더 많은 집중, 더 나은 결과로 가장 잘하는 일을 할 수 있도록 지원하는 방식의 변화입니다. 지금 적극적으로 참여하는 팀들은 단순히 따라가는 데 그치지 않고, 속도를 주도하며 진정한 비즈니스 가치를 발견할 것입니다.
이러한 종류의 지능형 조정은 먼 미래의 일이 아니라 지금 일어나고 있는 일입니다. 그리고 저희는 이를 가능하게 하는 혁신을 주도하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
에이전틱 AI의 최전선에서 IBM은 영업팀이 더 빠르게 움직이고, 더 의도적으로 연결하며, 더 정확하게 운영할 수 있도록 지원하는 솔루션을 구축하고 있습니다. 이러한 모든 이점은 실제 결과를 이끌어내는 인간적 접근을 희생하지 않고도 가능합니다.
이 시스템이 팀에 어떻게 도움이 되는지 확인할 준비가 되셨다면 다음 단계를 쉽게 진행할 수 있도록 도와드리겠습니다.
watsonx Orchestrate 카탈로그에서 제공되는 사전 구축된 기업용 영업 에이전트를 통해 영업 혁신을 가속화하세요. 이 툴은 기존 툴 및 시스템과 원활하게 통합되는 노코드 솔루션으로, 에이전틱 AI의 기능을 하나의 직관적인 인터페이스로 통합합니다. 영업팀을 위해 특별히 설계된 AI 영업 에이전트는 마찰을 줄이고 집중력을 높이며 더 스마트하게 업무를 처리할 수 있도록 도와줍니다.
이 분야의 리더로서 영업 조직이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세한 내용은 IBM watsonx 영업 에이전트 웹페이지를 방문하거나 IBM watsonx 무료 평가판에 등록하세요.
