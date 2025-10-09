영업 지원의 AI는 인공 지능(AI)을 사용하여 영업팀이 업무를 준비하고, 필요한 도구를 갖추고, 코칭하고, 지원하는 방식을 개선하는 것입니다.
영업 지원의 AI는 기존의 영업 지원 관행을 머신 러닝, 자연어 처리, 예측 분석 및 생성형 AI와 같은 고급 기술과 통합합니다. AI 영업 지원 도구는 단순히 영업 업무를 자동화하는 것이 아니라 영업 콘텐츠, 워크플로 및 고객 행동 데이터를 하나로 묶습니다. 이러한 통합은 영업 사원이 구매자의 요구 사항을 이해하고, 기회를 예측하고, 적절한 메시지를 적시에 전달하는 데 도움이 됩니다. 영업팀의 81%가 현재 AI를 사용하고 있다고 응답했습니다.1
영업 지원을 위한 AI의 주요 강점은 데이터를 분석하고 거래를 진행하는 데 도움이 되는 요소를 예측하는 능력입니다. AI는 전환할 가능성이 가장 높은 리드, 리드가 참여할 가능성이 가장 높은 시기, 공감을 불러일으키는 메시지를 파악함으로써 담당자가 가장 가치 있는 기회에 시간을 집중할 수 있도록 돕습니다.
AI는 구매자 의도의 미묘한 신호나 시장 수요의 변화와 같이 인간이 놓칠 수 있는 패턴을 신속하게 식별합니다. 평균적으로, 리드 생성 및 리드 평가에 AI를 활용하는 영업 임원들은 매출 성장률이 25% 더 높아질 것으로 예측합니다.2
AI 기반 영업 지원은 기존 관행을 대체하는 것이 아니라 개선합니다. 즉 영업 프로세스를 간소화하고, 주기를 단축하며, 모든 상호 작용을 더욱 관련성 있게 만들어 더 강력한 고객 참여를 뒷받침합니다. 영업팀은 수동 작업에 소요되는 시간을 줄이고 고객에게 더 많은 시간을 할애함으로써 이점을 얻을 수 있습니다.
영업 리더는 생산성, 파이프라인 속도 및 성공률과 같은 주요 지표에 대한 팀 성과와 진행 상황을 더욱 광범위하고 면밀하게 파악할 수 있습니다. AI는 영업 지원에 점점 더 많이 도입되면서 오늘날 영업 전략의 초석으로 자리잡고 있습니다.
영업 지원의 AI가 중요한 이유는 영업팀의 운영 방식을 근본적으로 변화시키기 때문입니다. AI는 지원을 일회성 교육 프로그램이나 정적인 리소스 라이브러리로 취급하는 대신 영업 담당자, 구매자 및 거래에 실시간으로 적응하는 동적 시스템으로 전환합니다. 이러한 변화는 불편을 줄이고 개인화를 강화하며, 대규모로 일관성을 창출합니다. 이러한 혁신이 중요한 이유는 다음과 같습니다.
궁극적으로 AI는 영업 지원을 지원 기능에서 잠재적인 성장 엔진으로 전환합니다. AI는 정보에 입각한 시기적절한 관련 판매자-구매자 상호 작용을 지원합니다. 이를 수용하는 조직은 더 빠르게 확장하고 더 효과적으로 경쟁할 수 있는 반면, 이를 따라오지 못하는 기업은 뒤처질 위험이 있습니다.
모든 AI 영업 지원 사용 사례 뒤에는 이를 가능하게 하는 도구와 기술이 있습니다. 각각은 효율성과 개인화를 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 기술을 이해하면 AI가 어떻게 결과를 가져오는지, 그리고 AI가 어디에 가장 잘 적용되는지 명확히 하는 데 도움이 됩니다.
생성형 AI가 이메일, 제안서 또는 교육 자료와 같은 콘텐츠를 만드는 데 중점을 두는 반면, 에이전틱 AI는 정의된 목표를 향해 자율적이고 여러 단계의 작업을 수행하여 한 걸음 더 나아갑니다. 영업의 AI 에이전트는 단순히 권장 사항을 생성하는 것을 넘어 워크플로의 일부를 실행할 수 있습니다. 임원의 85%는 2026년까지 직원들이 AI 에이전트의 권장 사항을 기반으로 실시간 데이터 기반 의사 결정을 내릴 것으로 생각합니다.2
예를 들어, AI 에이전트는 담당자의 파이프라인을 모니터링하고 중단된 거래를 식별할 수 있습니다. 그런 다음 개인화된 후속 이메일 초안을 작성하고, 가장 관련성이 높은 사례 연구를 가져오고, 담당자의 승인 후 이메일을 보낼 일정을 잡을 수 있습니다. 또한 AI 에이전트는 고객 관계 관리(CRM) 기록 업데이트, 통화 메모 로깅, 관리자를 위한 코칭 알림 트리거링 등 시스템 전반의 작업을 조율할 수도 있습니다.
사람의 감독은 여전히 필수적이지만, 에이전틱 AI는 사전 예방적 지원과 추론을 추가하여 담당자와 관리자가 전략적이고 관계 중심적인 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
이러한 플랫폼은 콘텐츠 관리, 분석, 대화 인텔리전스, 개인화된 코칭 등 여러 가지의 AI 능력을 단일 시스템으로 통합하는 엔드투엔드 플랫폼입니다. 담당자와 관리자는 별도의 포인트 솔루션에 의존하는 대신 올바른 콘텐츠를 표시하고, 참여를 추적하고, 통화를 분석하고, 일상적인 작업을 자동화하는 하나의 플랫폼 내에서 작업할 수 있습니다. Seismic 및 Highspot과 같은 플랫폼은 AI가 판매 프로세스의 모든 단계를 지원하는 중앙 허브의 역할을 합니다.
자동화는 영업 전문가가 일상적인 업무에서 벗어나 고객 관계 구축에 집중할 수 있게 합니다. 판매 주기가 더욱 복잡해질수록 자동화는 세부 사항을 놓치지 않는 데 도움이 됩니다. 실시간 예측, 거래 진행 및 분석이 간소화되면서 기회는 정확성은 그대로 유지하면서 파이프라인에서 더 빠르게 이동합니다.1
RPA는 회의록 및 데이터 입력과 같은 반복적인 관리 작업을 자동화합니다. Outreach와 HubSpot과 같은 도구는 후속 조치 및 워크플로 관리를 위해 AI 기반 자동화를 사용합니다. 예를 들어, 영업 통화 후 시스템은 CRM에 메모, 다음 단계 및 미리 알림을 자동으로 업데이트하므로 담당자가 이를 입력할 필요가 없습니다. 또는 잠재 고객이 이메일에 대한 회신을 중단하면 시스템은 후속 시퀀스를 트리거하여 잠재 고객의 재참여 유도를 시도할 수 있습니다.
ML이나 NLP보다는 드물게 사용되지만, 비디오 기반 코칭에서는 컴퓨팅 비전이 등장했습니다. 컴퓨팅 비전은 녹음된 통화 또는 역할극 시나리오 중 얼굴 표정, 신체 언어 및 참여를 분석하여 담당자 전달 및 구매자 반응을 평가합니다. 이 기술은 아직 초기 단계에 있지만 일부 코칭 도구에서 실험 중이며, 더 많은 회사가 향후 이를 통합할 것으로 예상됩니다.
이 AI는 코칭 및 개발을 위해 정확한 통화 및 회의 기록을 제공할 수 있습니다. 또한 이메일 초안부터 요약, 맞춤형 제안 및 교육 자료에 이르기까지 새로운 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 영업을 위한 생성형 AI는 홍보 활동을 개인화하고, 담당자가 특정 산업에 대한 사례 연구 보고서를 생성하도록 돕고, 온디맨드 방식으로 온보딩 콘텐츠를 만드는 데 사용됩니다. 관계를 구축할 때 영업 전문가는 신뢰를 형성하기 위해 AI 기반 커뮤니케이션과 인간 관계를 결합하는 경우가 많습니다.3
영업팀은 고객 참여뿐만 아니라 새로운 기회를 발굴하거나 새로운 팀원을 학습시키는 데에도 생성형 AI를 사용합니다. 예를 들어, 데모를 준비하는 담당자는 생성형 AI를 사용하여 구매자의 산업과 가장 관련성이 높은 기능을 강조하는 맞춤형 제안서를 생성할 수 있습니다. 온보딩 중 신입 사원은 생성형 AI가 만든, 판매 제품이나 지역에 맞는 생성 마이크로러닝 모듈을 이용할 수 있습니다.
ML 모델은 과거 판매 데이터를 분석하여 인간이 놓칠 수 있는 패턴을 찾아냅니다. 이를 통해 예측 리드 스코어링, 거래 우선순위 지정 및 파이프라인 예측을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, ML은 수년간의 성사 거래를 살펴보고 전환할 가능성이 가장 높은 잠재 고객을 예측할 수 있습니다. Salesforce Einstein과 같은 도구는 ML에 크게 의존하여 예측 및 파이프라인 상태 파악을 수행합니다.
AI는 NLP를 통해 통화, 이메일, 채팅에서 인간의 언어를 이해하고 해석할 수 있습니다. 영업 지원에서는 대화 인텔리전스, 이메일 감정 분석 및 실시간 통화 코칭을 지원합니다. AI 도구는 NLP를 사용하여 영업 통화를 기록하고, 구매자의 질문이나 이의 제기를 감지하고, 담당자를 위한 개발 기회를 강조하여 보여줍니다.
예측 분석 도구는 파이프라인 관리와 예측 정확도를 지원합니다. 예측 모델은 과거 데이터와 현재 데이터를 모두 사용하여 어떤 거래가 성사될 가능성이 가장 높은지 또는 어떤 계정이 이탈 위험이 있는지 등의 결과를 예측합니다. 실제로 운영 임원의 46%는 이미 AI를 사용하여 영업 지원 분석을 자동화하고 있습니다.2
예를 들어, 시스템은 지정된 기간 내에 의사 결정권자의 응답이 없는 거래에 플래그를 지정하고 담당자에게 후속 조치를 상기시킬 수 있습니다. 또는 분석 결과 LinkedIn 캠페인에서 확보한 리드가 다른 소스의 캠페인보다 더 빨리 고객으로 전환되는 경향이 있음이 입증되면 마케팅 팀은 전환율이 높은 곳에 더 많이 투자하도록 선택할 수 있습니다.
추천 엔진은 스트리밍 플랫폼에서 사용하는 알고리즘과 유사하게 현재 영업 담당자에게 가장 관련성이 높은 콘텐츠, 메시지 또는 작업을 표시합니다.
영업 지원에서 이 접근 방식은 통화 중 올바른 사례 연구를 푸시하는 것을 의미할 수 있습니다. 또는 잠재 고객이 백서나 기타 자료를 다운로드하여 관심을 드러내면 시스템이 맞춤 플레이북을 제공할 수 있습니다. 여기에는 더 나은 영업 지원 및 커뮤니케이션을 위한 유용한 후속 질문, 관련 사례 연구 및 이메일 템플릿이 포함되어 있습니다.
AI의 영향력은 가시적이고 광범위합니다. 여러 업계의 최고 경영진은 AI의 혁신적인 역할을 인식하고 있습니다. 영업 리더를 포함한 최고 경영진의 절반 이상(52%)이 AI 기반 워크플로 덕분에 긍정적인 성능 결과를 거두었다고 응답했습니다.2
AI는 일상적인 워크플로를 간소화하고 구매자 참여를 강화하며, 담당자와 관리자가 가장 중요한 활동에 집중할 수 있도록 지원하는 애플리케이션을 통해 영업 지원 분야에서 구체화됩니다. 다음은 AI가 어떻게 판매 주기 전반에 걸쳐 실질적인 가치를 제공하는지를 보여주는 사용 사례입니다.
리드 및 잠재 고객 발견: AI는 콘텐츠 다운로드, 이메일 참여, 제품 사용 패턴, LinkedIn과 같은 소셜 사이트에서의 활동 등의 의도 신호를 분석하여 리드를 식별하고 자격을 평가합니다. 또한 기업 및 기술 세부 정보로 계정 데이터를 보강하여 담당자가 우선순위를 두어야 할 대상 및 홍보 활동을 맞춤화하는 방법을 파악할 수 있도록 합니다.
예측 리드 스코어링 및 거래 우선순위 지정: AI는 과거 판매 데이터와 구매자 행동을 분석하여 전환 가능성에 따라 기회의 순위를 매깁니다. 이 접근 방식을 통해 담당자는 모든 잠재 고객을 동등하게 대우하는 대신 가장 높은 잠재력을 가진 거래에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
경쟁 인텔리전스: AI는 통화, 이메일 및 외부 소스에서 경쟁사 언급을 추적합니다. 업데이트된 메시지, 가격 비교 및 차별화 요소를 제공하여 담당자가 이의 제기를 효과적으로 처리하고 시장의 변화보다 앞서 나갈 수 있도록 합니다.
콘텐츠 제작: 생성형 AI가 잠재 고객의 산업, 역할 또는 구매 여정 단계에 맞춤화된 제안서, 홍보 이메일, 내부 제품 자료, 템플릿 및 프레젠테이션 자료를 제작합니다. 예를 들어, 생성형 AI는 관련 사례 연구를 강조하고 명시된 과제를 해결하는 데모 후속 이메일 초안을 작성할 수 있습니다.
상황에 맞는 콘텐츠 추천: AI는 담당자가 라이브러리를 살펴보게 하는 대신 인간이 적시에 적절한 콘텐츠를 제공할 수 있도록 돕습니다. AI는 실시간 통화에서 실시간 대본을 기반으로 경쟁사의 내부 제품 자료를 표시하는 것을 도울 수 있습니다. 협상 단계에서 AI는 이전의 유사한 고객 계정이 납득했던 가격 책정 자료를 제안할 수 있습니다.
대화 인텔리전스: AI가 통화 내용을 기록하고 분석하여 일반적인 반대 의견, 구매자 감정, 성사된 거래와 관련된 대화 내용에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 또한 담당자가 놓칠 수 있는 패턴을 강조하고 관리자가 영업 전략 개선에 사용할 수 있는 데이터를 제공합니다.
실시간 코칭 및 전화 안내: 영업 대화 중에 AI는 그 순간의 프롬프트와 제안을 제공할 수 있습니다. 구매자가 경쟁사를 언급하면 내부 제품 자료를 표시할 수 있으며, 담당자가 통화를 주도하는 경우 해당 담당자가 개방형 질문을 더 많이 하도록 유도할 수 있습니다. 이러한 지침은 담당자가 즉시 성과를 개선하는 데 도움이 됩니다.
파이프라인 통찰력 및 예측: 기술은 이제 예측 프로세스를 간소화하고 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. AI는 거래 활동과 구매자 신호를 종합하여 정확한 판매 파이프라인 가시성을 제공합니다. 지연된 거래를 강조 표시하고, 성사될 가능성이 가장 높은 기회를 예측하며, 리더가 더 자신 있게 예측 수익을 예측할 수 있도록 지원합니다. 또한 이러한 통찰력을 통해 영업 지원 팀은 전반적인 GTM(시장 진출) 전략에 플레이북과 메시지를 맞춤화할 수 있습니다.
고객 온보딩 및 도입: 거래가 성사된 후 AI는 신규 고객이 가치를 빠르게 확인할 수 있도록 도와줍니다. 생성형 AI는 맞춤형 환영 이메일과 가이드를 생성합니다. 추천 엔진은 관련 튜토리얼과 제품 팁을 표시합니다. 예측 분석은 초기 참여도가 낮은 계정에 플래그를 지정하고, 대화형 AI 어시스턴트는 일반적인 설정 질문을 처리합니다.
예를 들어, 식품 및 농업 회사인 Avid Solutions는 IBM® watsonx Orchestrate 솔루션을 활용하여 오류가 발생하기 쉽지만 중요한 프로세스의 여러 단계를 자동화합니다. 이러한 프로세스에는 고객 온보딩, 프로젝트 관리 및 비용 보고가 포함됩니다. 그 결과, 고객 온보딩 시간이 25% 단축되고 오류가 10% 감소했습니다.
Avid의 CEO는 "직원들은 더 이상 반복적인 작업에 얽매이지 않기 때문에 업무에 더 만족하고 있습니다. 또한 고객 문의에 더욱 빠르고 효율적으로 대응할 수 있어 고객 만족도가 향상되었습니다."라고 말했습니다4
온보딩 가속화: 신입 사원의 경우 AI는 적응형 온보딩 경로를 제공하여 도입 시간을 단축합니다. 개인화된 교육 시뮬레이션을 제공하고, 역할별 리소스를 표시하고, 진행 상황을 추적하여 각 담당자가 첫날부터 필요한 지원을 받을 수 있도록 할 수 있습니다.
적시 교육: AI는 일회성 교육 세션에 의존하는 대신 워크플로에서 마이크로 학습을 제공합니다. 협상을 준비하는 담당자는 가격 책정 전략에 대해 재교육을 받을 수 있으며, 또 다른 담당자는 통화 분석 결과 이의 제기 처리가 취약한 것으로 밝혀진 후 빠르게 교훈을 얻을 수 있습니다.
콘텐츠 관리 및 유지 관리: AI는 담당자가 정확한 최신 자료를 지속적으로 조회하도록 보장할 수 있습니다. AI는 오래된 자산에 플래그를 지정하고, 중복 자산을 통합하고, 지원 기술 스택 전반에 걸쳐 버전 관리를 유지합니다. 예를 들어, 더 이상 사용되지 않는 기능이 계속해서 영업 자료에 표시되는 경우 AI는 이를 감지하고 지원팀에 업데이트하도록 경고할 수 있습니다.
자동화된 관리 작업: AI는 통화 메모를 로깅하고 CRM에서 다음 단계를 자동으로 캡처하여 반복적인 작업을 줄입니다. 예를 들어, 잠재 고객과의 초기 통화 후에는 구매자의 질문을 요약하고, 거래 단계를 조정하고, 관리자에게 알릴 수 있습니다.
성능 분석: AI는 활동과 결과를 집계하여 팀 전체에서 어떤 전략이 효과적인지 파악합니다. 대시보드는 효과적인 콘텐츠, 성공적인 행동 및 자주 범하는 실수를 강조 표시하여 지원팀이 교육을 개선하고 모범 사례를 확장하도록 돕습니다.
AI 영업 지원은 새로운 도구일 뿐 아니라, 결과 개선에도 도움이 됩니다. AI는 판매자가 준비하고, 참여하고, 제공하는 방식을 개선함으로써 담당자와 비즈니스 모두에게 분명한 이점을 제공합니다. 이점은 다음과 같습니다.
구매자 경험 개선: AI는 잠재 고객이 관련 콘텐츠, 개인화된 메시지, 시기적절한 후속 조치를 받도록 보장하여 보다 원활하고 매력적인 구매 여정을 만들어냅니다.
일관된 메시지: AI는 가장 최신의 효과적인 자료를 표시하여 영업팀의 일관성을 유지하고, 오래되거나 브랜드와 어울리지 않는 메시지를 보낼 위험을 줄입니다.
데이터 기반 통찰력: AI는 구매자 행동 및 담당자 성능의 패턴과 추세를 보여 주어 조직이 전략을 세부화하고 지속적으로 개선할 수 있도록 지원합니다.
더욱 빠른 온보딩 및 교육: 신규 영업 담당자는 AI 기반 온보딩을 통해 업무 진행 상황에 맞춰 적응하고 실제 워크플로에서 적시에 학습을 제공받아 더욱 빠르게 업무에 적응할 수 있습니다.
효율성 향상: AI는 콘텐츠 검색, CRM 업데이트, 이메일 초안 작성과 같은 수동 작업에 소요되는 시간을 줄여줍니다. 영업 담당자는 판매에 더 많은 시간을 할애하고 관리에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
개선된 코칭: 관리자는 AI의 전화 및 이메일 분석에서 인사이트를 얻고, 이를 통해 영업 담당자의 성과를 향상하는 맞춤 피드백을 제공할 수 있습니다.
더욱 정확한 예측: AI 기반 예측 분석은 파이프라인 상황과 수익 예측에 대한 더 명확한 가시성을 제공하여 리더가 더 나은 의사 결정을 할 수 있도록 지원합니다.
확장성: 비즈니스가 성장함에 따라 AI는 수동 작업을 추가하지 않고도 확장이 가능하도록 지원하여 대규모 팀과 넓은 지역에서 일관성을 유지할 수 있습니다.
스마트한 우선순위 지정: AI는 리드를 평가하고 거래 결과를 예측하여 담당자가 가장 성사 가능성이 높은 기회에 집중해 전환율을 개선할 수 있도록 지원합니다.
