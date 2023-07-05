자산 라이프사이클 관리 모범 사례: 성공을 위한 전략 구축

도시 전체가 의존하는 하수 처리장부터 적시에 배송해야 하는 소규모 운송 회사에 이르기까지, 모든 규모의 기업은 소유한 자산과 장비를 사용하여 매일 가치를 창출하고 있습니다.
자산 라이프사이클 관리(ALM)는 많은 기업이 자산을 관리하고 효율성을 극대화하며 수익성을 높이기 위해 사용하는 데이터 기반 접근 방식입니다. 하지만 어디서부터 시작하고 어떤 ALM 전략이 적합한지 어떻게 알 수 있을까요?
이 글에서는 성공적인 기업이 자산을 관리하고 수명을 연장하기 위해 사용하는 모범 사례를 살펴보겠습니다. 하지만 먼저 현대 기업에서 ALM의 가치를 이해하는 데 핵심적인 몇 가지 정의부터 살펴보겠습니다.
자산은 기업이 소유하고 가치를 창출하는 데 사용하는 물리적 및 비물리적 항목입니다. 물리적 자산 또는 하드웨어 자산의 예로는 기계, 공장, 사무용품, 생산 공장, 차량 및 건물이 있습니다. 비물리적 자산의 예로는 소프트웨어, 지적 재산, 상표 및 특허가 있습니다.
ALM은 기업이 시간이 지남에 따라 자산에서 최대한의 가치를 창출할 수 있도록 지원하는 물리적 자산 관리에 대한 전략적 접근 방식입니다. 기업이 가장 자주 사용하는 유지보수 전략은 자산 라이프사이클의 4단계로 분류됩니다.
자산 라이프사이클의 첫 번째 단계에서 이해관계자는 새로운 자산의 필요성, 조직에 대한 예상 가치 및 전체 비용을 평가합니다.
계획 단계에서 중요한 부분은 자산의 전반적인 가치를 평가하는 것입니다. 이 단계에서 의사 결정권자는 정확한 평가를 위해 다양한 정보를 고려해야 합니다. 기획 단계에서 점점 더 중요해지고 있는 기법 중 하나는 디지털 트윈을 만드는 것입니다.
디지털 트윈은 회사가 구매하려는 자산을 가상으로 표현한 것입니다. 이를 통해 회사는 시뮬레이션을 기반으로 테스트를 실행하고 성능을 예측할 수 있습니다. 좋은 디지털 트윈을 사용하면 특정 조건에서 자산이 어떻게 작동하는지, 예상 수명은 얼마나 될지 예측할 수 있습니다.
이 블로그 게시물을 읽고 디지털 트윈이 자산 성능을 최적화하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보세요.
이 단계에서는 자산을 운영하는 방법, 회사가 소유한 다른 자산과 통합하는 방법, 생성된 데이터를 비즈니스 의사 결정에 통합하는 방법 등 자산의 구매, 운송 및 설치와 관련이 있습니다.
이 단계는 시간이 지남에 따라 자산의 성능을 극대화하고 수명을 연장하는 데 매우 중요합니다. 최근 엔터프라이즈 자산 관리 시스템(EAM)과 같은 자산 관리 소프트웨어는 기업이 예측 및 예방 유지보수를 수행하는 데 없어서는 안 될 도구가 되었습니다. 다른 섹션에서 EAM과 이를 뒷받침하는 기술, 이를 지원하는 유지보수 유형 및 ALM 모범 사례에 미치는 영향에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
자산 라이프사이클의 마지막 단계는 자산 처분입니다. 이 시점에서 자산의 감가상각과 자산 유지보수 비용의 상승을 비교하는 것이 중요합니다. 의사 결정권자는 자산 가동 시간, 예상 수명, 연료 및 예비 부품의 비용 변동 등 다양한 요소를 고려하여 결정을 내릴 수 있습니다.
기업에 자산의 건전성보다 더 중요한 것이 있을까요? 힘들게 모은 자본을 자산 취득에 투자했다면, 자산 관리 프로세스를 통해 자산이 최대한 오랫동안 최고 수준으로 운영될 수 있도록 보장합니다. ALM 모범 사례는 기업이 프로세스를 체계화하고 실행하는 데 도움이 되며 다음과 같은 다양한 이점을 창출할 수 있습니다.
자산 라이프사이클 관리(ALM)의 주요 목표는 항상 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 자산을 최적화하는 것입니다. 최근까지 관리자와 기술자는 이를 수행하기 위해 Excel 스프레드시트 및 문서 추적과 같은 수동 도구에 의존했습니다. 그러나 최근 자산 관리 소프트웨어의 능력에 대한 기술적 도약으로 인해 ALM 모범 사례에 새로운 차원이 추가되어 Excel과 같은 수동 도구로는 충분하지 않았습니다.
오늘날 자산 관리 소프트웨어는 기업이 상태, 유지보수 및 수리 이력, 위치, 라이선스 및 성능 지표와 같은 자산에 대한 가장 중요한 정보를 보다 정확하고 효율적으로 유지보수할 수 있도록 지원합니다.
다음은 기업이 활용하는 몇 가지 자산 라이프사이클 관리 모범 사례입니다.
엔터프라이즈 자산 관리 시스템(EAM)과 같은 자산 관리 소프트웨어는 Excel과 같은 수동 도구로는 할 수 없었던 방식으로 자산 획득부터 폐기까지 자산 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 밸브부터 차량까지 모든 것이 센서와 시스템으로 연결된 IoT 시대에, 유지보수 담당자는 이제 모든 작업에 분석과 인공 지능(AI)을 통합할 수 있는 기회를 얻었습니다. 계측된 자산에서 수집한 데이터는 AI 기술을 사용하여 분석할 수 있으며, 그 결과로 얻은 인사이트는 유지보수 팀이 더 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 유지보수 정보를 중앙 집중화하고 유지보수 작업 프로세스를 지원하는 소프트웨어입니다. 차량, 기계, 통신, 공장 인프라 및 기타 자산과 같은 장비의 활용도와 가용성을 최적화하는 데 도움이 되는 EAM의 일부로 배포되는 경우가 많습니다.
강력한 EAM 접근 방식을 뒷받침하는 CMMS는 모든 관련 자산 정보를 단일 위치에 저장하고 필요한 모든 사람이 액세스할 수 있도록 합니다. 최신 가치 수치부터 중요한 보증, 소프트웨어 라이선스 및 임대 정보(최신 유지보수 및 수리 분석)에 이르기까지, CMMS 기능을 사용하면 감사 시 중요한 자산 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
EAM 및 CMMS 소프트웨어는 예방 및 예측 유지보수와 같은 시장에서 가장 현대적인 접근 방식을 지원하여 기업이 장비 고장을 방지할 수 있도록 지원합니다.
AI 기반 원격 모니터링은 예측 유지보수 기능을 제공할 뿐만 아니라 자산 성능을 모니터링하고 자산 개선 방법에 대한 인사이트를 제공하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 여러 부서와 정보 사일로에서 데이터를 집계하여 유지보수 관리자가 처리해야 하는 자산 알림의 수를 줄이고 정확성을 보장할 수 있습니다. IoT 디바이스와 분석 및 진단 도구에서 수집한 과거 및 실시간 데이터는 자산 가동 시간을 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
자산 상태 모니터링과 마찬가지로 자산 추적도 최근 몇 년 동안 기술 혁신으로 인해 큰 발전을 이루었습니다. 더 자주 사용되는 디바이스로는 RFID(무선 주파수 식별 태그), Wi-Fi 지원 추적 시스템, QR 코드, 위성 위치 확인(GPS)이 있습니다. 각각 고유한 강점을 제공하며 이전 버전에서 업그레이드되었습니다.
RFID 태그는 자산의 위치 외에도 환경의 온도 및 습도 등 자산에 대한 다양한 정보를 브로드캐스트합니다. Wi-Fi 지원 추적 시스템은 자산에 부착된 태그를 사용하여 로컬 Wi-Fi 네트워크를 통해 정보를 전송합니다. 그러나 RFID와 마찬가지로 자산이 실내에 있고 Wi-Fi 네트워크 범위 내에 있는 경우에만 효과적입니다.
QR 코드는 이전의 범용 바코드를 크게 업그레이드한 것이지만, 바코드와 달리 스마트폰만 사용하여도 쉽게 읽을 수 있습니다. 위성 위치 확인은 다른 추적 시스템과 달리 관리자가 전 세계 어디에서나 자산이 외부에 있는지, Wi-Fi 네트워크에서 멀리 떨어져 있는지 확인할 수 있기 때문에 전송 중인 자산에 널리 사용됩니다.
오늘날의 자산 라이프사이클 관리(ALM) 모범 사례 대부분은 IoT, AI 분석 및 모니터링, 클라우드 기반 기능을 갖춘 포괄적인 솔루션을 통해서만 가능합니다.
