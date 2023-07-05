자산 라이프사이클 관리 모범 사례: 성공을 위한 전략 구축

1. 계획

자산 라이프사이클의 첫 번째 단계에서 이해관계자는 새로운 자산의 필요성, 조직에 대한 예상 가치 및 전체 비용을 평가합니다.

계획 단계에서 중요한 부분은 자산의 전반적인 가치를 평가하는 것입니다. 이 단계에서 의사 결정권자는 정확한 평가를 위해 다양한 정보를 고려해야 합니다. 기획 단계에서 점점 더 중요해지고 있는 기법 중 하나는 디지털 트윈을 만드는 것입니다.

디지털 트윈은 회사가 구매하려는 자산을 가상으로 표현한 것입니다. 이를 통해 회사는 시뮬레이션을 기반으로 테스트를 실행하고 성능을 예측할 수 있습니다. 좋은 디지털 트윈을 사용하면 특정 조건에서 자산이 어떻게 작동하는지, 예상 수명은 얼마나 될지 예측할 수 있습니다.

2. 조달 및 설치

이 단계에서는 자산을 운영하는 방법, 회사가 소유한 다른 자산과 통합하는 방법, 생성된 데이터를 비즈니스 의사 결정에 통합하는 방법 등 자산의 구매, 운송 및 설치와 관련이 있습니다.

3. 활용도

이 단계는 시간이 지남에 따라 자산의 성능을 극대화하고 수명을 연장하는 데 매우 중요합니다. 최근 엔터프라이즈 자산 관리 시스템(EAM)과 같은 자산 관리 소프트웨어는 기업이 예측 및 예방 유지보수를 수행하는 데 없어서는 안 될 도구가 되었습니다. 다른 섹션에서 EAM과 이를 뒷받침하는 기술, 이를 지원하는 유지보수 유형 및 ALM 모범 사례에 미치는 영향에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

4. 해체 및 자산 처분

자산 라이프사이클의 마지막 단계는 자산 처분입니다. 이 시점에서 자산의 감가상각과 자산 유지보수 비용의 상승을 비교하는 것이 중요합니다. 의사 결정권자는 자산 가동 시간, 예상 수명, 연료 및 예비 부품의 비용 변동 등 다양한 요소를 고려하여 결정을 내릴 수 있습니다.