公開日：2023年11月19日
寄稿者：Tom Krantz、Alexandra Jonker
サステナブル調達とは、環境、社会、ガバナンス（ESG）の基準を組織の調達プロセスに統合することです。サステナブル調達は、持続可能な開発、利害関係者の期待、規制上の要件を考慮しながら、必要とする製品やサービスを得ることを企業に奨励します。
調達とは、企業が効率的な経営を行うために必要な商品やサービスを外部から入手する方法を指します。多くの場合、組織は、品質、場所、タイミングなどの要素のバランスをとりながら、最安値を獲得することを目指して、入札または競争入札プロセスに参加します。サステナブル調達は、組織が製品やサービスのニーズを可能な限り低価格で満たすと同時に、サステナビリティーの3つの側面（環境、社会、経済）にプラスの影響を与えることを目標としている点が異なります。
サステナブル調達は、3つのP（人、地球、利益）を優先するトリプル・ボトム・ライン（TBL）の枠組みに沿って行うことができます。この枠組みは、3つのボトム・ラインをすべて最大化することで、組織は財務実績を向上させつつ、世界にプラスの影響を与える可能性を高めることを示唆しています。
サステナビリティーの3つの側面とは、環境、社会、経済です。
環境のサステナビリティーは、気候変動などの環境問題への対策に焦点を当てています。例えば、企業は、化石燃料のような有限な資源から脱却し、再生可能エネルギー源を採用することで、環境への影響を削減することを選択できます。
社会的なサステナビリティーの定義はまだ明確ではないものの、それには人間の活動すべてが含まれており、サステナビリティーのすべての領域は社会的な構成要素にまで遡るという説があります。社会的なサステナビリティーとは、人権を優先し、すべての人々の幸福が社会の長寿、有効性、サステナビリティーを決めることを認識することです。
経済的なサステナビリティーは、ビジネスが持続可能であること（つまり収益性が高いこと）を指します。それは、ときに環境のサステナビリティーと相反するように思えるかもしれません。しかし、企業は、サステナブル調達のようなより環境や社会に配慮した慣行を採用することで、サステナビリティーをビジネスに根付かせるために有意義な進歩を遂げてきました。
気候変動の脅威とその悪影響の兆候は、生物多様性の喪失、食糧および水の不足、自然災害の増加に見られます。これに応えて、温室効果ガス（GHG）排出量の削減やサプライチェーンからの廃棄物の排除に取り組んでいる組織もあります。
さらに、企業はより持続可能なビジネス慣行を採用し、持続可能性レポートを通じてその進捗状況を示すことがますます期待されています。利害関係者は、ESGと企業の社会的責任（CSR）の取り組みが実行に移されることをより重視しています。そのため、企業サステナビリティー報告指令（CSRD）のような法律が制定されました。CSRD は、欧州連合（EU）の企業に対し、ESGレポートを通じて、自社の事業活動が環境やサステナビリティーに与える影響やESGへの取り組みについて報告することを義務付けています。
また、多くの組織は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）を遵守することが自社の事業にとって何を意味するのかについても検討しています。SDGsには合計17の目標がありますが、調達の専門家は「持続可能な生産消費形態を確保する」必要性を強く求める目標12に注目する可能性が高いと思われます。目標12を達成するために、11の異なるターゲットが掲げられています。その1つであるターゲット12.7は、特に「国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する」ことを目指しています。1
意思決定から機能の将来性の確保に至るまで、調達のあらゆる側面を精査することで、組織が実行可能なサステナブル調達戦略を確実に策定できるようにします。このため、サプライチェーンや調達の専門家は、排出量を削減することで企業の二酸化炭素排出量を減らし、児童労働などの人権侵害を継続的に監視し、より持続可能な調達慣行を採用するといった目標を設定する必要に迫られています。
組織の所在地によっては、サステナブル調達がさまざま法律や規制によって義務付けられている場合があります。
例えば、EUは企業にサステナブル調達慣行の実施を義務付けているのに対し、米国は民間セクターにおける情報開示を奨励していますが、義務付けてはいません。組織は、サステナブル調達戦略を策定する際に、以下の調達方針、要求事項、および基準を考慮することができます。
ISO 20400:2017など、いくつかの国際規格が導入されています。2本書は、企業の調達プロセスに持続可能な慣行を導入するためのガイダンスを提供しており、持続可能なサプライチェーン管理戦略を通知するために役立てることができます。
EUの公共調達指令は、公共調達プロセスでESG基準を考慮することを定めています。 3米国では、連邦調達規則（FAR）審議会により、持続可能な製品とサービス調達規則が提出されました。これは、連邦政府バイヤーに持続可能な製品とサービスを購入するよう指示する新しい提案です。4
多くの場合、企業はサステナビリティーの実績を開示し、サステナブル調達への取り組みを実証することが奨励（または要求）されています。Global Reporting Initiative（GRI）は、組織がESGおよび持続可能性レポートをまとめるための枠組みを提供しています。
セクターを問わず、より持続可能な調達を目指す業界固有の規制があります。サステナビリティー会計基準審議会（SASB）のような組織は、企業が利害関係者にサステナビリティー情報を開示するための業界別基準を策定しています。
サステナブル調達の特筆すべきメリットには、以下のようなものがあります。
サステナブル調達ポリシーは、CSRを調達プロセスに組み込むことでグローバルに採用することも、リサイクル素材のみを使用することでローカルに採用することもできます。いずれの方法であれ、サステナブル調達ポリシーを採用することで、企業は持続可能な目標達成への道を歩むことができます。さらに、企業の評判とESGスコアを向上させることで、ブランド価値を高めることができます。このどちらも競争上の優位性を生み出すことができます。
より持続可能な購買決定を行うことで、調達業務を改善し、短期的にも長期的にもコスト削減などのメリットを得ることができます。例えば、持続可能な調達を優先する企業は、地元の中小企業と協力することで、より適正な価格で原材料を調達できるかもしれません。長期的には、サプライチェーンを現地化することで、GHG排出量の削減が可能になることが考えられます。
効率的なサプライチェーン管理の鍵は、適切なデータを持つことであり、これはサステナブル調達にも当てはまります。エネルギー消費量やスコープ3排出量の追跡など、適切な指標を用意しておくことで、調達担当者はサプライヤーを監査し、トレンドを予測し、サプライチェーン内の潜在的な混乱を回避するためのリスク管理戦略を調整することができます。
サステナブル調達は、バリューチェーン内のすべての人の幸福を優先します。環境の観点から見ると、廃棄物を削減し、水の使用量を減らすことを意味します。社会的な観点から見ると、サプライチェーン全体にわたって、人々の労働条件を改善することを意味します。ガバナンスの観点から見ると、確立された規制や要件を遵守することを意味します。
企業が調達プロセスにサステナビリティーを組み込む方法を紹介します。
企業は、自社の調達インフラストラクチャーとESGへの取り組みを検証して、両者のベンチマークを得ることができます。ISO 20400:17は、評価のための戦略的枠組みを提供して、企業がベースラインを設定し、サステナブル調達のための次のステップを決定できるようにしています。
多くの枠組みや基準（CSRD、GRI、SASBなど）が存在することを踏まえて、組織がサステナブル調達の取り組みを追跡するのに役立つ指標がいくつかあります。その範囲は、環境（廃棄物削減量では、立方メートル単位）から社会（地域社会への関与では、ボランティア活動に携わる時間）、ガバナンス（国連グローバル・コンパクトの遵守）まで多岐にわたります。
組織は、持続可能性目標やESG指標についてパートナーと話し合うことが推奨されます。ブルームバーグ、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスなどのサードパーティー企業に情報を要求することができます。
サステナブル調達を通じて、組織は、リサイクル素材や再生可能素材の使用、節水対策の実施、再生可能エネルギー管理手法の導入などにより、業務効率とサステナビリティーのバランスをとることができます。
