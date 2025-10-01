気候変動の脅威とその悪影響の兆候は、生物多様性の喪失、食糧および水の不足、自然災害の増加に見られます。これに応えて、温室効果ガス（GHG）排出量の削減やサプライチェーンからの廃棄物の排除に取り組んでいる組織もあります。

さらに、企業はより持続可能なビジネス慣行を採用し、持続可能性レポートを通じてその進捗状況を示すことがますます期待されています。利害関係者は、ESGと企業の社会的責任（CSR）の取り組みが実行に移されることをより重視しています。そのため、企業サステナビリティー報告指令（CSRD）のような法律が制定されました。CSRD は、欧州連合（EU）の企業に対し、ESGレポートを通じて、自社の事業活動が環境やサステナビリティーに与える影響やESGへの取り組みについて報告することを義務付けています。

また、多くの組織は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）を遵守することが自社の事業にとって何を意味するのかについても検討しています。SDGsには合計17の目標がありますが、調達の専門家は「持続可能な生産消費形態を確保する」必要性を強く求める目標12に注目する可能性が高いと思われます。目標12を達成するために、11の異なるターゲットが掲げられています。その1つであるターゲット12.7は、特に「国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する」ことを目指しています。1

意思決定から機能の将来性の確保に至るまで、調達のあらゆる側面を精査することで、組織が実行可能なサステナブル調達戦略を確実に策定できるようにします。このため、サプライチェーンや調達の専門家は、排出量を削減することで企業の二酸化炭素排出量を減らし、児童労働などの人権侵害を継続的に監視し、より持続可能な調達慣行を採用するといった目標を設定する必要に迫られています。