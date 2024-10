サステナビリティー・データとは

サステナビリティーの概念は、持続可能性の追求を通じて国を統一しようとする国連の下部組織、ブルントラント委員会によって広く普及しました。1987年、同委員会は『Our Common Future, From One Earth to One World』という報告書のなかで、持続可能な開発を「将来の世代が自分たちのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在のニーズを満たすこと」と定義しました。1

サステナビリティーに対する世間な認識が高まるなかで、企業は事業活動から生じる環境上および社会的な悪影響を軽減する必要に迫られています。組織がサステナビリティーの3つの柱(環境、社会、経済)全体での影響を定量化するなかで、初期のサステナビリティー・データが形になってきました。

2016年までに、国連は持続可能な開発目標(SDGs)を策定し、17の目標を掲げました。SDGsは、2030年までにより持続可能な未来を達成できるように、持続可能な開発のためのグローバル規模の指針を示したものです。また、企業が独自のサステナビリティーへの取り組みを測定するための明確な目標を示し、サステナビリティー・データを贅沢なものではなく、必須のものにしました。