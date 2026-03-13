サプライチェーン計画とは、サプライヤーから顧客への商品やサービスの流れを管理および最適化するプロセスです。適切な計画を立てることで、企業は製品を適切な量、適切な時間、場所、適切なコストで入手できるようになります。
サプライチェーン計画プロセスでは、顧客の需要を予測し、その需要に効率的に応えるために参考情報（原材料、労働力、輸送など）を編成します。これにより、調達、生産、インベントリー、流通の各活動が組織の戦略目標に沿うように調整できます。
目標は、変化する市場状況や予期せぬ混乱に対応できる十分な柔軟性を維持しながら、サプライチェーンのパフォーマンスを最適化することです。
サプライチェーン・マネジメントが、原材料の調達から完成品の納入まで、商品の流れ全体を管理するのに対し、サプライチェーン計画は、特に将来の需要と供給の状況を予測し、それに備えることに重点を置いています。
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サプライチェーンは複雑なグローバル・ネットワークであり、変化する顧客の期待、経済の不確実性、および業務上のリスクに適応する必要があります。こうした圧力により、多くの組織にとって効果的なサプライチェーン計画が戦略的優先事項となっています。
近年の市場の不安定さによって、サプライチェーン計画の重要性が浮き彫りになっています。世界的なパンデミック、自然災害、地政学的な緊張やその他の要因は、輸送ネットワーク、サプライヤーのオペレーション、生産能力に大混乱を引き起こす可能性があります。これらの問題は、不足、リードタイムの延長、料金体系の変更につながる可能性があります。
計画策定は、これらのサプライチェーン・リスクへの対処に役立ちます。信頼性の高い計画機能により、組織は顧客の需要を満たし、過剰在庫を削減し、コストのかかる在庫切れを回避できます。より適切な計画は、組織の効率性とリスク管理の向上にも役立ちます。
多くの企業が、純粋にコスト主導のアプローチから、レジリエンスと効率性を優先するモデルに移っています。実際、５年前と比べて、サプライチェーン・リーダーがレジリエンスとアジリティが競争優位にとって重要であると考えることが60％も増えています。1
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サプライチェーン計画プロセスには、サプライ・ネットワーク全体で供給と需要のバランスを維持するために、多くの業務アクティビティーを調整することが含まれます。正確なプロセスは業界によって異なりますが、ほとんどの組織はいくつかの主要な計画要素に依存しています。
在庫管理はバランスを取る作業です。在庫が多すぎると保管コストが高くなる一方で、在庫が少なすぎると在庫切れや顧客の不満につながる可能性があります。
需要予測を完了した後、プランナーは倉庫と流通センター全体でどれだけの在庫を保持するかを決定します。各製品の最適な在庫レベルの決定は、補充の問題を管理し、安全在庫レベル、再注文ポイント、リードタイムを設定することによって行われます。
需要予測と製造能力を一致させるために、プランナーはいつ、どこで製品を製造するかを決定する生産スケジュールを作成します。また、原材料、労働力、設備の可用性についても調整します。
生産計画は相互に関連したプロセスであり、調達計画やサプライヤー計画と密接に連携する必要があります。材料調達が遅れると、製造スケジュールが混乱し、サプライチェーン全体に影響を及ぼす可能性があります。
サプライチェーンの計画担当者は、サプライヤーが必要なときに材料を供給できるように、調達とソーシング戦略を調整する必要もあります。
ここではサプライヤーとの関係が重要です。組織は、サプライヤーのパフォーマンス、配送の信頼性、コスト傾向を監視して、供給の安定性を評価します。主要サプライヤーとの長期的なパートナーシップを構築することで、供給ネットワーク全体の信頼性と可視性を向上させることができます。こうした関係により、サプライチェーン・リスクにさらされる範囲が低減されます。
サプライチェーンの計画担当者は、製品が生産施設から顧客へどのように移動するかを決定する必要もあります。流通計画は、製品が最終顧客に効率的に届くようにするために、輸送ネットワークと倉庫オペレーションの最適化に重点を置いています。こうした取り組みは、適切な製品を期日どおりに顧客に届けるとともに、ロジスティクスコストを抑えるのに役立ちます。
これらのステップを管理するために、組織は専門化されたサプライチェーン計画立案ソリューションを使用しています。サプライチェーン計画ソフトウェアは、多くの場合、企業のエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムに直接統合されます。これらのプラットフォームは、主要なメトリクスを追跡するダッシュボードと分析を提供し、サプライチェーンのリーダーが情報に基づいた意思決定を行えるようにします。
サプライチェーンの計画担当者は、多くの場合、次のベスト・プラクティスを採用しています。
組織は、サプライチェーン・ストラテジーを構築するためにさまざまなフレームワークを使用しています。サプライチェーン計画フレームワークは、運用機能をより広範な事業計画目標に合わせる標準化された方法を提供します。
販売・オペレーション計画（S&OP）は、組織の営業、マーケティング、生産チームを連携させるための、広く採用されているフレームワークです。
S&OPは、組織のサイロを解消することで、全員が同じ需要予測と供給の制約に基づいて作業し、共通の目標に向かって取り組むことを保証します。
S&OPは、機能間で計画を調整することで、予測精度を向上させ、安定した在庫レベルを維持し、組織が運用コストを制御しながら、より確実に需要に対応できるように支援します。
多くの組織は、従来のS&OPプロセスを、統合事業計画（IBP）と呼ばれるより広範なフレームワークに拡張しています。S&OPは主に需要と供給のバランスに重点を置いているのに対し、IBPはファイナンシャル・プランニングと戦略的意思決定を計画プロセスに組み込みんでいます。
その目標は、サプライチェーン計画を全体的な事業計画と結び付け、運用上の意思決定を財務目標や長期的な企業戦略と一致させることです。
ジャストインタイム（JIT）は、生産プロセスで必要な場合にのみ材料を生産して納品することにより、在庫レベルを最小限に抑えることに重点を置いています。組織は、大量の安全在庫バッファーを維持するのではなく、正確な需要予測、調整されたサプライヤーのスケジュール、非常に効率的な物流ネットワークに依存して、必要なときに資材を正確に到着させます。
JITが適切に実装されると、組織は在庫保管コストを削減し、無駄を最小限に抑えることができます。近年、世界的なサプライチェーンの混乱の影響を受け、レジリエンスを求める企業が増えているため、このフレームワークはあまり一般的ではありません。
サプライチェーン・プランニングは、組織が予測と運用意思決定を改善するために人工知能（AI）、機械学習（ML）、高度な分析、オートメーションを採用するにつれて、ますますデータ駆動型になってきています。これらのテクノロジーにより、企業は大量の運用データを分析し、需要と供給の変動パターンを検知し、潜在的な混乱を事前にシミュレートできます。
ある調査では、最高サプライチェーン責任者の64%が、生成AIが計画、予測、サプライチェーンの意思決定などのアクティビティーを含め、ワークフローを完全に変革していると答えています。
AIツールは、サプライチェーンプランナーがリアルタイム・データを分析し、複数の計画シナリオを同時に評価するのに役立ちます。例えば、AI対応システムは、潜在的な材料不足を特定し、下流における生産への影響を評価し、調達や在庫戦略の調整を推奨することができます。自然言語によるクエリーと自動分析を可能にすることで、AIシステムは意思決定をより迅速かつ簡単にすることもできます。
自動化も、もう1つの主要な変化の要因です。IBMの調査によると、経営幹部の60%が、2025年までにAIアシスタントが多くの従来型または取引型のサプライチェーン・プロセスを処理できるようになり、プランナーはシナリオプランニングやリスク管理といった戦略的な活動により集中できるようになると予想しています。組織は、サプライチェーン運用全体でAI機能への投資も増やしています。
サプライチェーン計画は、明確な運用目標を達成するためにさまざまな業界で使用されています。
ヘルスケアのサプライチェーンは、医薬品、医療機器、防護服などのクリティカルな製品への信頼できるアクセスを維持する必要があります。効果的な計画を立てることで、病院や医療従事者が緊急事態の際に適切な在庫を維持できるようになります。
製造業は通常、サプライヤーの複雑なグローバル・ネットワークに依存しています。メーカーは、生産計画とシナリオ計画を使用して、何千もの個々の部品の納入を調整し、リードタイムを最小限に抑え、特定の地政学的問題がサプライヤー地域に影響を与える場合でも、組立ラインが移動し続けるようにします。
小売業界では、季節的な変動や消費者動向により、需要予測が非常に複雑になります。小売業者は、高度なサプライチェーン計画を使用して在庫管理を最適化し、需要の高い商品がピーク時期のショッピングシーズンに確実に在庫があるようにします。このアプローチは顧客満足度を高め、小売業者が在庫切れを回避するのに役立ちます。
包括的なサプライチェーン計画に投資する組織は、さまざまな測定可能な利点を報告しています。サプライチェーン計画の主なメリットには、次のようなものがあります。
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