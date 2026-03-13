サプライチェーンは複雑なグローバル・ネットワークであり、変化する顧客の期待、経済の不確実性、および業務上のリスクに適応する必要があります。こうした圧力により、多くの組織にとって効果的なサプライチェーン計画が戦略的優先事項となっています。

近年の市場の不安定さによって、サプライチェーン計画の重要性が浮き彫りになっています。世界的なパンデミック、自然災害、地政学的な緊張やその他の要因は、輸送ネットワーク、サプライヤーのオペレーション、生産能力に大混乱を引き起こす可能性があります。これらの問題は、不足、リードタイムの延長、料金体系の変更につながる可能性があります。

計画策定は、これらのサプライチェーン・リスクへの対処に役立ちます。信頼性の高い計画機能により、組織は顧客の需要を満たし、過剰在庫を削減し、コストのかかる在庫切れを回避できます。より適切な計画は、組織の効率性とリスク管理の向上にも役立ちます。

多くの企業が、純粋にコスト主導のアプローチから、レジリエンスと効率性を優先するモデルに移っています。実際、５年前と比べて、サプライチェーン・リーダーがレジリエンスとアジリティが競争優位にとって重要であると考えることが60％も増えています。1