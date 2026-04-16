一部のワークフローでは、処理またはレビューのためにファイルを送信することがユーザーに求められます。SFTPベースの安全なアップロード・ディレクトリーを使用すると、組織はユーザーが他のファイルやシステムの詳細にアクセスすることなく、データを送信できるようにすることができます。このアプローチは、人事関連書類の受付、顧客からの提出物の受領、サプライヤーによる請求書のアップロード、第三者からのデータ収集などの用途に適しています。