マネージドファイル転送（MFT）およびSecure File Transfer Protocol（SFTP）（別名SSH（Secure Shell）File Transfer Protocol）は、どちらも安全なファイル転送をサポートしています。ただし、MFTは、ビジネス・ワークフローの一部としてファイル交換を管理、監視、自動化するために使用される上位システムです。これに対して、SFTPは主にSSH接続を介してファイルを移動するために使用されるネットワークプロトコルです。
組織は、内部システム、外部パートナー、クラウド・ストレージ、ハイブリッド環境など、さまざまなソースにまたがる膨大な量のデータをやり取りしています。このため、安全で信頼性の高いファイル転送が不可欠になります。
ビジネスニーズの拡大に伴い、ITチームは、単純なファイル共有の枠を超えた自動化、大量のデータ処理、統合をサポートする役割を担っています。また、データはこれまで以上に多くのユーザー、パートナー、デバイス、システムからアクセスされるようになっており、明確に定義されたユーザー・アクセス制御と信頼性の高いセキュリティー対策の重要性が高まっています。同様に重要なのが、規制、顧客の期待、リスク管理によって高まるセキュリティー要件への対応です。転送中のデータの暗号化、ユーザー認証、監査証跡の維持は、多くの企業環境において基本要件となっています。
マネージド・ファイル転送プラットフォームは、監視、ポリシー適用、ガバナンスに加え、監査、スケジューリング、オーケストレーション、ファイル転送ワークフローを支援する高度な自動化機能を追加することで、安全なファイル転送プロトコルを拡張します。これらのテクノロジーを組み合わせることで、ITチームはファイル交換の可視性と制御を強化できると同時に、セキュリティーとコンプライアンスの要件を満たし、大規模にファイル転送を管理する際の運用の複雑さを軽減できます。
SFTPは、ネットワークを介してコンピューター間でファイルを安全に転送するために使用されるネットワーク・プロトコルです。このネットワークは通常、インターネットです。従来型のファイル転送プロトコル（FTP）は、デフォルトではデータとログイン認証情報を平文で送信しますが、SFTPは認証情報と転送されるデータの両方を暗号化します。この暗号化により、権限のないユーザーが転送中の機密情報を傍受したり読み取ったりすることを防ぐことができます。
SFTPは、安全なリモートアクセスと通信のための暗号化ネットワーク・プロトコルである、Secure Shell（SSH）プロトコル上で動作します。その結果、強力な暗号化、パスワードまたはSSHキーを使用した認証、ユーザーIDの検証など、SSHと同じセキュリティ・メカニズムを使用しています。
SFTPサーバーはSSHサービスの一部として実行され、ポート22経由の単一の暗号化チャネルを通じて安全なファイル・アクセスを提供します。SFTPはこの単一チャネルに依存しているため、一般に、FTPなどの従来の方法よりもファイアウォールを介した構成が簡単です。SFTPなどの安全なファイル転送プロトコルは、データ・プライバシーと規制遵守が極めて重要なビジネス、医療、金融、政府機関などの分野で広く利用されています。
MFTは、システム、ユーザー、ビジネス・パートナー、エンドポイント間で保護されたファイルを移動するために使用されるテクノロジー・プラットフォームであり、エンドツーエンドのファイル転送プロセス全体にわたる一元的な制御と可視性を提供します。MFTの中核となるのはセキュリティー機能です。多くのマネージドファイル転送ソリューションは、転送中および保存中のデータの強力な暗号化、堅牢な認証方式、詳細なアクセス制御をサポートしています。
MFTソリューションは通常、SFTP、FTPS、HTTPSなどの安全なプロトコルをサポートすると同時に、基本プロトコルだけでは提供されないポリシーの適用と監視の層を追加します。
MFTのもう一つの重要な側面は、自動化機能です。MFTプラットフォームは、スケジュールされた転送、イベントベースのトリガー、失敗した転送の再試行、転送が成功または失敗したときの通知など、複雑なファイル転送ワークフローを自動化できます。この機能は、ビジネス・プロセスを合理化し、転送の問題にリアルタイムで対応するのに役立ちます。
厳格なコンプライアンス要件とデータ・セキュリティー上の要件を抱える多くの業界では、規制基準への準拠や企業間のデータ交換を支えるためにMFTが活用されています。MFTは、安全な転送テクノロジーと一元管理、可視性、自動化を組み合わせることで、エンタープライズ・レベルのファイル転送を処理するためのスケーラブルで効率的なアプローチを提供します。
マネージドファイル転送とSecure File Transfer Protocolの主な違いの1つは、SFTPが単一の安全な転送プロトコルであることです。一方、MFTは、転送プロトコルに加えてファイル転送アクティビティをサポートする自動化、監視、監査、ガバナンスなどの追加のエンタープライズ機能を提供する、より広範なマネージド・ソリューションです。
カテゴリー
Managed File Transfer（MFT）
Secure File Transfer Protocol （SFTP）
概要
エンタープライズ向けファイル転送管理プラットフォーム
ファイル転送プロトコル（FTP）
コア機能
ポリシーベースの安全なファイル転送ワークフローの管理と自動化
ファイルの安全なポイントツーポイント転送と基本的なファイル操作（アップロード／ダウンロード、ディレクトリー一覧表示、フォルダー作成／削除）
スコープ
クロス・システム・ワークフロー、ユーザー、パートナー、コンプライアンス、運用ガバナンス
暗号化チャネル内でのセッションレベルのデータ転送
テクノロジー基盤
複数のプロトコル（SFTP、FTPS、HTTPS、AS2）をサポートし、API、コネクター、クラウド・オブジェクト・ストレージとの統合も可能
SSHサブシステムとして動作し、SSH認証と暗号化を継承
セキュリティー機能
転送中および保存中（多くの場合）の暗号化、一元化されたセキュリティー・ポリシー、ロールベースのアクセス制御、監査、コンプライアンス・レポート
SSHによる転送中の暗号化と完全性保護。保存データの保護や転送後の検証には外部制御が必要
エラー処理
自動再試行、チェックポイント、復旧
エラー処理は通常、スクリプトや外部ツールを用いてカスタム実装される
拡張性
大量データ、多数の同時転送、複数パートナーの管理向けに設計
大容量ファイルや多数の接続に対応可能だが、一元的なオーケストレーションやワークロード管理機能は限定的
MFTソリューションは、システム、組織、環境間でファイルを移動するためのさまざまな方法を提供し、運用効率とデータ保護の両方をサポートします。ユースケースには次のようなものがあります。
組織はMFTを使用して、顧客、サプライヤー、サービスプロバイダー、その他の第三者とデータを安全に共有できます。安全なプロトコル、暗号化、配信検証により、企業の外部で交換される機密データの保護に役立ちます。
多くの環境で、MFTはエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）、データウェアハウス・プラットフォームなどのシステム間のデータ交換を管理するファイルベースの統合機能を通じて、エンタープライズ・アプリケーションの連携をサポートしています。MFTは通常、完全な統合プラットフォームとして機能するのではなく、より広範な統合アーキテクチャー内の1つのコンポーネントとして機能します。
非常に大きなファイルを扱う場合、MFTは通常、チェックポイントの再開や最適化されたデータ転送などのメカニズムを提供します。この機能は、低速または信頼性の低いネットワーク接続上でもファイルを配信するのに役立ちます。
MFTは、スケジュールに従って、または特定のイベントに応じて実行されるファイル転送を自動化および合理化できます。その結果、夜間のバッチ・ジョブやレポート配布などの定期的なプロセスを、最小限の手動介入で実行できます。
MFTの詳細な監査証跡、ロギング機能、レポート機能は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）、一般データ保護規則（GDPR）、サーベンス・オクスリー法（SOX）、ペイメントカード業界のデータ・セキュリティー規格（PCI DSS）などの規制への準拠を支援します。これらの機能により、ファイルのアクティビティを追跡し、監査時にコンプライアンスへの準拠を実証しやすくなります。
クリティカルなデータは、MFTを使用してバックアップシステムや代替ロケーションに定期的に転送することで、データ損失のリスクを低減し、データ侵害が発生した場合の被害を最小限に抑えることができます。このアプローチは、システム障害や大規模な中断が発生した場合の迅速な復旧と業務継続を支援します。
SFTPは主に暗号化された機密データをネットワーク経由で転送するために使用され、SSH接続を介したポイント・ツー・ポイントのファイル交換用の定義済みプロトコルです。SSHベースの認証メカニズムと、認証情報とデータの両方に単一の暗号化チャネルを使用することで、プロトコルの複雑さを軽減し、転送中の情報の漏洩を回避します。その他の一般的な使用例は次のとおりです。
SFTPを使用すると、人間の介入なしにアプリケーション間のファイル交換を自動化できます。スケジュールされたスクリプトまたはジョブにより、内部システム、クラウド・サービス、またはパートナー環境間でファイルを安全にプッシュまたはプルできます。このアプローチにより、暗号化された転送と基本的な監査機能を提供しながら手作業によるエラーを削減できるため、SFTPはシンプルなシステム連携に適しています。
一部のワークフローでは、処理またはレビューのためにファイルを送信することがユーザーに求められます。SFTPベースの安全なアップロード・ディレクトリーを使用すると、組織はユーザーが他のファイルやシステムの詳細にアクセスすることなく、データを送信できるようにすることができます。このアプローチは、人事関連書類の受付、顧客からの提出物の受領、サプライヤーによる請求書のアップロード、第三者からのデータ収集などの用途に適しています。
古いシステムでは、依然としてフラットファイルとバッチ処理に依存している場合があります。安全でないFTPをSFTPに置き換えることで、企業はセキュリティーを向上させながら既存のレガシー・プロセスを維持できます。このアプローチにより、アプリケーション全体を再設計することなく、保護を強化できます。
MFTと重複するSFTPのユースケースは、機密データの安全な交換、システム間のファイル移動の自動化、暗号化、認証、監査を通じてコンプライアンス要件をサポートすることに重点を置いています。どちらも、パートナーのデータ交換、スケジュールされたバッチ転送、バックアップ、大容量ファイルの配信によく使用されます。MFTプラットフォームはオーケストレーション、監視、ガバナンスの層を追加しますが、これらが対処する中核となるユースケースは、SFTPがプロトコル・レベルでサポートするものと同じ、安全で制御可能かつ追跡可能なファイル転送のニーズです。
SFTPとMFTは、広く使用されているにもかかわらず、互換性があるものとして誤解されたり、誤って扱われたりすることがよくあります。以下では、こうした誤解を通じてSFTPとMFTの違いが重要となる理由と、それらの誤解がセキュリティーや運用上のギャップを招く可能性について説明します。
SFTPは安全なファイル転送プロトコルですが、MFTは他のプロトコルの中でもSFTPを使用できるマネージド・ソリューションです。MFTプラットフォームは、基本的なファイル転送にオーケストレーション、監視、ガバナンス、ポリシー適用を追加します。それらを互換性のあるものとして扱うと、多くの場合、可視性と制御にギャップが生じます。
SFTPは転送中のデータを暗号化し、ファイル転送中のエンドツーエンドの暗号化をサポートしますが、コンプライアンスには通常、安全な転送以上のものが求められます。規制では、監査、報告、保持管理、アラートが求められることがよくありますが、SFTPだけでは対応できません。これらの機能は通常、プロトコル自体ではなくMFTソリューションによって提供されます。
組織が非常に大規模であるか、規制が厳しい場合を除き、MFTはやり過ぎだと多くの人が考えています。ただし、中規模の組織であっても、集中監視、エラー処理、標準化された転送のメリットがあります。ファイル転送量と複雑さが増すにつれて、MFTは急速に実用的なものになり得ます。
SFTPは低レベルのプロトコルですが、スクリプト作成ツールや自動化ツールと組み合わせることで、重要なワークフローをサポートできます。制限はセキュリティーや信頼性ではなく、組み込みの可視性とライフサイクル管理の欠如です。これが、企業がSFTPから始めて、後にMFTを採用することが多い理由です。
MFTでSFTPが排除されるわけではありません。多くの場合、それが含まれます。多くのMFTプラットフォームでは、サポートされている転送方法の1つとしてSFTPを使用します。違いは、転送の管理、監視、統制の方法にあります。
Eメールや基本的なWebアップロードでは暗号化を利用できますが、強力なアクセス制御、中断後の転送再開機能、監査機能が備わっていません。安全なファイル転送プロトコルは、信頼性が高く、再現性と追跡可能性のあるデータ転送を実現するために特別に設計されています。MFTは、すべての転送にポリシーを適用することで、これをさらに強化します。
SFTPもMFTも、適切なプロセス設計がなければ配信の成功を保証するものではありません。構成エラー、権限の問題、またはアップストリーム・システムの障害は、引き続き問題を引き起こす可能性があります。MFTはアラート、再試行、追跡を追加することでリスクを軽減しますが、それでも運用上の規律は必要です。
MFTは運用を簡素化しますが、それでも監視が必要です。証明書の有効期限が切れ、パートナーが変更され、ワークフローは時間の経過とともに進化します。MFTを「設定したらあとは放置してよいもの」として扱うと、本来提供されるべき管理・制御の効果が損なわれます。
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