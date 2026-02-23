コードLLMベンチマークの多くは、生成されたコード・サンプルを参照ソリューションと比較する一致ベースの指標など、テキスト生成に使用される方法論を適用しています。しかし、一致ベースの指標では通常、問題を解決するためのさまざまな方法は考慮されておらず、いずれも参照ソリューションと機能的に同等である可能性があります。

そのため、HumanEvalベンチマークは機能の正確性に目を向けました。これは、生成されたコード・サンプルが一連の単体テストに合格している場合に正しいと判断するものです。このアプローチは、開発者がコードの成功を評価する際に、一連の単体テストを実行し、それぞれに合格することを確認する方法を反映しています。

HumanEvalは、pass@k指標を使用して機能の正確性を測定します。問題ごとに、モデルはk個のコード・サンプルを生成します。これらのサンプルのいずれかが単体テストに合格すると、問題は正しく解決されたと見なされます。Pass@k指標は、k個のサンプルのうち少なくとも1つが機能的に正しい確率を推定します。