GPT-5はあなたのコーダー、チューター、思考パートナーになりたいと考えています

主力モデルである GPT-5 が最も大きな話題を呼んだかもしれませんが、IBM の著名なエンジニアであるChris Hay氏に強い印象を与えたのは、特に GPT-5 nano という凝縮された小型バージョンでした。「これは、特にエージェント的なタスクやツールの呼び出しにおいて、市場に出回っている大規模なモデルのほとんどを凌駕しています」と、彼は 最近の『 Mixture of Experts 』のエピソードで述べました。

新しいモデルのルーターにより、タスクに最適な GPT モデルを選択することも劇的に簡単になります。「インターネット上で話題になっているミームの一つは、OpenAIのモデル・セレクターを使って、何にどのモデルを使えばいいのかを判断するのがいかに複雑か、というものでした」とHay氏は述べました。「GPT-5を中心とした単一ブランド・ファミリーにすべてを統合し、その前にモデルルーターを配置するというのは、そうした状況に対する彼らの方法でした。」

GPT-5の価格と信頼性は、IBMのAgentic AIの優秀なエンジニアであるMihai Criveti氏に特に注目されました。「特にツール呼び出しに優れています。これはエージェントにとってクリティカルなことです」と彼は Mixture of Experts のエピソードで述べました。「これは信頼性がはるかに高く、この種のエージェント・ワークロードに適したコストで販売されています。」

GPT-5リリースでOpenAIが宣伝した主要なイノベーションの1つであるコーディングの改善については、Hay氏とCriveti氏はあまり語りませんでした。Criveti氏は、8月8日金曜日の午前2時頃にGPT-5にアクセスしました。「ベットから起きたばかりでした。私は自分のマシンに急いで向かい一晩中、作業してプロンプトを試し、さまざまなツールやMCP（モデル制御プロトコル ）で試してみました。」と彼は言います。「そして朝には本業を始めなければならなかったのですが、またClaude Opus 4.1を使っていることに気づいたのです」とAnthropic社の主力コーディングモデルについて言及しました。Hay氏も、日々のコーディング作業で実績のあるLLMをGPT-5に置き換えるかどうかという点では、同じ考えを持っていました。「とても期待はしていましたが、その通りではありませんでした」