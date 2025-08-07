GPT-5はあなたのコーダー、チューター、思考パートナーになりたいと考えています

OpenAIはGPT-5を正式にリリースし、これを「思考機能が組み込まれた、これまでで最もスマートで、最も高速で、最も有用なモデル」と表現しています。この新しいフラッグシップモデルは、ChatGPTとOpenAIのAPIプラットフォームを通じて誰でも利用できるようになりました。
OpenAIによると、GPT-5は「すべての人に専門家のインテリジェンス」を提供します。同社は、このモデルは「全体的によりスマート」であり、「数学、科学、財務、法律などの分野でより有用な回答を提供すること」を目指していると述べています。OpenAIは、これを「知りたいことに何でも答えてくれる専門家チーム」に例えています。
このリリースは、OpenAIの夏の広範なアップデートの一部であり、より文脈を認識し、多用途でパーソナライズされたAIシステムに向けた継続的な開発を反映しています。ユーザーは「ChatGPTで試す」ことができ、開発者や企業はOpenAI APIを通じてGPT-5で「構築を開始」するよう招待されます。
GPT-5には、ChatGPTの新機能も備わっています。主要な機能の1つがカスタマイズです。ユーザーは、自分のコミュニケーション・スタイルにより適した 4 つのプリセット・パーソナリティ・タイプ（シニカル、ロボット、リスナー、オタク）からパーソナリティを選択できます。一方、新しい音声機能では、「指示をよりよく理解し、話し方をカスタマイズできる」という機能があります。
「学習モード」では、「あらゆることを学ぶためのパーソナライズされたステップバイステップ・ヘルプ」が提供されます。統合オプションを使用すると、ユーザーは「GmailとGoogleカレンダーを接続」できるため、モデルは「既存の権限を尊重しながら」パーソナライズされた回答を生成できます。
最後に、オープンAIは、GPT-5をコーディングとエージェント・タスクのためのこれまでで最も先進的なモデルであると説明しています。このモデルは、高品質のコード生成、最小限のプロンプトでのフロントエンドUI作成のほか、パーソナリティモデリング、操作性、およびツール呼び出しの拡張シーケンスの実行におけるパフォーマンスの向上などの機能を備えています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
IBMのデータおよびAIの責任者であるShobhit Varshney氏はこのリリースについて、「ドメイン間のコーディングとエージェント・タスクに最適なモデル」であるとLinkedInの投稿で説明し、称賛しました。彼は、このシステムでは、高、中、低、最小という複数のレベルの推論努力を導入しており、タスクの複雑さとコストに基づいて「思考」を拡張できると指摘しています。
Varshney氏はまた、このモデルの実際のトレーニングについても強調しました。「彼らは、（ナイーブなものと不正なものの両方の）何百万もの現実世界でのやり取りを訓練してきました」と彼は書いています。「この点において、独自のホスト型SaaSモデルが競争上の優位性を得ることができます。」
主力モデルである GPT-5 が最も大きな話題を呼んだかもしれませんが、IBM の著名なエンジニアであるChris Hay氏に強い印象を与えたのは、特に GPT-5 nano という凝縮された小型バージョンでした。「これは、特にエージェント的なタスクやツールの呼び出しにおいて、市場に出回っている大規模なモデルのほとんどを凌駕しています」と、彼は 最近の『 Mixture of Experts 』のエピソードで述べました。
新しいモデルのルーターにより、タスクに最適な GPT モデルを選択することも劇的に簡単になります。「インターネット上で話題になっているミームの一つは、OpenAIのモデル・セレクターを使って、何にどのモデルを使えばいいのかを判断するのがいかに複雑か、というものでした」とHay氏は述べました。「GPT-5を中心とした単一ブランド・ファミリーにすべてを統合し、その前にモデルルーターを配置するというのは、そうした状況に対する彼らの方法でした。」
GPT-5の価格と信頼性は、IBMのAgentic AIの優秀なエンジニアであるMihai Criveti氏に特に注目されました。「特にツール呼び出しに優れています。これはエージェントにとってクリティカルなことです」と彼は Mixture of Experts のエピソードで述べました。「これは信頼性がはるかに高く、この種のエージェント・ワークロードに適したコストで販売されています。」
GPT-5リリースでOpenAIが宣伝した主要なイノベーションの1つであるコーディングの改善については、Hay氏とCriveti氏はあまり語りませんでした。Criveti氏は、8月8日金曜日の午前2時頃にGPT-5にアクセスしました。「ベットから起きたばかりでした。私は自分のマシンに急いで向かい一晩中、作業してプロンプトを試し、さまざまなツールやMCP（モデル制御プロトコル ）で試してみました。」と彼は言います。「そして朝には本業を始めなければならなかったのですが、またClaude Opus 4.1を使っていることに気づいたのです」とAnthropic社の主力コーディングモデルについて言及しました。Hay氏も、日々のコーディング作業で実績のあるLLMをGPT-5に置き換えるかどうかという点では、同じ考えを持っていました。「とても期待はしていましたが、その通りではありませんでした」
IBMのリードAIアドボケートであるPJ Hagerty氏は、この新リリースを日常の業務運営における飛躍的な前進として称賛しました。「企業にとっての最大の付加価値は、処理しなければならない膨大な量のコンテンツをコンテキスト化し、ユーザーがそれらをインデックス付けできるような方法で簡潔にすることにあります」と彼はIBM Thinkとのインタビューで述べています。
しかし彼は、GPT-5が「正当な博士レベルの専門家」のように話すという創設者Sam Altman氏の主張など、木曜日の大々的な発表の中でOpenAIチームが行った主張の一部については、懐疑的でした。
「そうではありません」とHagerty氏は言います。「これは、学術論文を読むのです。これらの論文を読むことはできますが、博士号や実践的なスキルを持つ人のような生きたエクスペリエンスはありません。トワイライト の本をすべて読んだとしても、私がヴァンパイアについて他の人よりも多くのことを知っているというわけではありません」
こうした懸念にもかかわらず、Hagerty氏はChatGPTが将来に向けて示唆するものについては楽観的です。彼は、「これは、まだ理論段階にある、AIが人間の知能を再現できる汎用AIへと、私たちを導いています」と言います。
Hagerty氏はまた、OpenAIの最新のサービスが大規模言語モデル（LLM）業界全体の活性化をもたらすものだと考えています。「これにより、他の多くのLLMも競争力を高める必要に迫られることになります」と彼は言います。「最初のiPhoneが登場してAndroidが競争しなければならなかったように、それが今私たちが見ていることです」
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
企業は、信頼できない基盤モデルでは生成AIを拡張できないことを認識しています。抜粋版をダウンロードして、主力の「Graniteモデル」を持つIBMがIStrong Performerに選ばれた理由をご覧ください。
watsonxプラットフォームにある基盤モデルのIBMライブラリーを探索し、ビジネスに合わせて自信を持って生成AIを拡張します。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
ビジネスに合わせて生成AIを確実に拡張できるように、IBM watsonxプラットフォームにあるIBMライブラリーの基盤モデルの詳細を学びましょう。