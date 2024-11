ITアドバイザリー企業であるGartner社が買収した経営コンサルタントのネットワークCorporate Executive Board(CEB)は、Harvard Business Review誌の記事「Stop Trying to Delight Your Customers(邦題:顧客を喜ばせようとするのはやめましょう)」(ibm.com外部へのリンク)でCESを紹介しました。この記事の中でライターは、CESはNPSやCSATよりも真の顧客ロイヤルティーをより正確に予測できると結論付けています。

CEBの調査によると、問題解決に手間がかからなかった(高CES)と回答した顧客のうち94%が再購入の意向を示し、88%が支出を増やすと報告しました。さらに、CESのデータによると、かなりの手間を体験をした顧客の81%が、否定的な口コミを広めるつもりであることがわかりました。