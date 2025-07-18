自動車業界向けの顧客データ・プラットフォーム

CDPの導入を成功させるには、一定の課題が伴います。ビジネスおよび技術の戦略的評価、明確に定義されたユースケース、新しい作業方法の確立が必要です。また、自動車会社は、CDPを既存の技術スタックと統合し、さまざまな市場における効果的な展開戦略を策定する必要もあります。

さらに、業界がSDVに向けて移行する中で、CDPはこれらの車両から生成される膨大な量のデータを管理し、活用する上で重要な役割を果たします。2035年までに市場を席巻すると予想されるSDVは、車両自体からだけでなく、より広範なデジタル・エコシステム1とのやりとりからもデータを生成していきます。

したがって、このデータは、カスタマイズされたサービス、予知保全、ユーザー・エクスペリエンスの強化に利用でき、将来のブランド価値において不可欠な要素となります。