自動車業界向けの顧客データ・プラットフォーム

自動車業界向け顧客データ・プラットフォーム（CDP）とは、様々なソースからのデータの統合を指し、その結果として各顧客や購入者に関する360度のビューを実現します。このデータを使用して、プロモーションやサービス・リマインダー、予約のフォローアップをカスタマイズできます。自動車用CDPは、顧客関係管理（CRM）、DMS、チャットボットなどの自動車ディーラーのデータ・テクノロジー・エコシステムと統合するように特別に設計されているため、従来のCDPとは異なります。
自動車産業全体がソフトウェア定義型自動車（SDV）への大きな転換を進めています。世界中の自動車業界における1,200人以上を対象に行ったIBM Institute for Business Valueによる最近の調査では、2035年の自動車はソフトウェア定義型でAI 搭載になると回答した人が74％に上りました。したがって、顧客体験を向上させるため、自動車メーカーの社内ソフトウェアがソフトウェアとAIを組み合わせた方法で統合されることは理にかなっています。
自動車向けCDPは、ディーラーのデータ・サイロをなくし、複数のソースやベンダーから得られるデータを統合することを目指しています。今日の自動車顧客は、高度にパーソナライズされた個別的な購入体験を期待しています。
これが自動車メーカーにとって意味するのは、データ駆動型の意思決定とターゲットを絞ったマーケティング戦略を通じて、ブランドの再活性化と顧客体験の改革が必要になるということです。
CDPプロバイダーは、今日の自動車産業における顧客のニーズを満たすべく、この機を捉えて自動車産業と連携し、データのサイロ化と従来のマーケティング・チャネルを解体するチャンスです。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
高度にパーソナライズされたマーケティング・アプローチは、もはや珍しいものではなく、当たり前のものです。顧客は、カスタマー・ジャーニー 全体を通じて、非常にパーソナルでターゲットを絞ったアプローチを期待しています。この種の体験を生み出すには、さまざまなソースから顧客データを収集、整理、管理するように設計された顧客データプラットフォーム（CDP）が必要です。
CDPソフトウェアは、Webサイト、モバイル・アプリケーション、CRMシステムなどのソースから顧客データを取得してそれらを統合し、各顧客とその活動を単一のビューで提供します。CDPはあらゆる業界で使用されており、組織がデータを管理し、それを使用してよりしっかりとした情報に基づいてマーケティングや在庫管理に関する判断を下すために役立ちます。
様々なCDPプロバイダーがありますが、適切なCDPはディーラーのニーズが何か、またプロバイダーが必要な機能を提供しているかどうかによって決まります。自動車用CDPが機能するためには、いくつかの重要な機能が必要です。これらの機能が合わさることで、自動車企業は顧客データを効果的に利用し、カスタマー・リレーションシップを促進し、戦略的な意思決定を促進できます。
APIアクセス： 必要に応じてカスタム・アプリケーションや統合を構築するための、開発者向けAPIの提供。
高度なセグメンテーション： さまざまな属性、行動、嗜好に基づいて顧客をセグメント化し、ターゲットを絞ったマーケティング戦略を可能にするツール。
データ・ガバナンスとプライバシー： 堅牢な対策は、データ品質、セキュリティー、GDPRやCCPAなどのプライバシー規制のコンプライアンスを確保するのに役立ちます。
データ取り込み：Webサイト、モバイル・アプリケーション、CRMシステム、コネクテッド・カー、IoT（モノのインターネット）デバイスなどのさまざまなソースから顧客データを収集する機能。
データ統合：異なるソースからのデータを単一の統合顧客プロファイルにマージし、標準化する機能。
統合機能：スムーズなデータ・フローとオペレーションを支援するための、既存のマーケティング・オートメーション、CRM、その他のエンタープライズ・システムとのシームレスな統合。
パーソナライゼーション・エンジン：統合された顧客プロファイルから得られる洞察を用いて、チャネル全体でパーソナライズされた体験を提供する機能。
リアルタイムのデータ処理：顧客プロファイルをリアルタイムで処理および更新する機能。これにより、データの精度と妥当性が高まります。
分析とレポート： 標準装備の分析ツールとカスタマイズ可能なレポートにより、顧客の行動を理解し、キャンペーンのパフォーマンスを測定し、実行可能な洞察を導き出すことができます。
拡張性：増大するデータ量を処理し、新しい市場や製品ラインへの拡張に対応する能力。
この文脈におけるCDPの主な目標は、各顧客について統一的かつ包括的なビューを作成することです。このビューにより、自動車会社はパーソナライズされた体験、ターゲットを絞ったマーケティング・キャンペーン、データ駆動型の洞察を提供できます。
ディーラーの数が多いため、従来のエクスペリエンスを超えるメリットで顧客を獲得することが不可欠です。CDPは、ディーラー管理システム（DMS）や相手先ブランド名製造（OEM）などのCRMとマーケティング・オートメーション（MA）ツール間のギャップを埋める役割を果たします。
販売環境におけるカスタマー・リレーションシップを管理することを主な目的として設計された従来のCRMシステムとは異なり、CDPではすべてのタッチポイントにわたるカスタマー・ジャーニーをより包括的に把握できます。提供される高度なオーディエンス・セグメンテーション機能により、マーケティングチームがパターンや好み、行動を特定できるため、より効果的なターゲティングとエンゲージメントが可能になります。
CDPの導入を成功させるには、一定の課題が伴います。ビジネスおよび技術の戦略的評価、明確に定義されたユースケース、新しい作業方法の確立が必要です。また、自動車会社は、CDPを既存の技術スタックと統合し、さまざまな市場における効果的な展開戦略を策定する必要もあります。
さらに、業界がSDVに向けて移行する中で、CDPはこれらの車両から生成される膨大な量のデータを管理し、活用する上で重要な役割を果たします。2035年までに市場を席巻すると予想されるSDVは、車両自体からだけでなく、より広範なデジタル・エコシステム1とのやりとりからもデータを生成していきます。
したがって、このデータは、カスタマイズされたサービス、予知保全、ユーザー・エクスペリエンスの強化に利用でき、将来のブランド価値において不可欠な要素となります。
CDPは、自動車メーカーのWebサイト、モバイル・アプリケーション、ソーシャル・メディア・チャネル、さらには車載デジタル・サービスと顧客とのやり取りまで追跡できます。このデータを使用して詳細な顧客プロファイルを作成し、好みの車種、点検履歴、デジタル使用パターンなどの詳細を取得できます。
顧客プロファイルは、人口統計や購買履歴、オンライン交流などのさまざまな基準に基づいてセグメント化できます。特定のセグメントに分けると、マーケティング・チームは特定のメーカーやモデルの車両に興味を示した買い物客をすばやく特定し、特別オファーでターゲットを絞ることができます。このタイプのカスタマイズは自動車ディーラーに期待されており、時間の経過とともに顧客エンゲージメントを高めることができます。
前述のプラットフォームからのデータを使用することで、自動車会社は顧客体験を改善して、印象深いデジタル・エクスペリエンスを提供し、全体的なブランド・ロイヤルティを向上させることができます。自動車ディーラーは、CDPを使用して顧客満足度を高め、長期的な顧客ロイヤルティを構築するようなマーケティング・キャンペーンを展開していくことになるでしょう。
CDPは自動車産業における変革的なツールであり、企業が顧客データを効果的に活用し、パーソナライゼーションを強化し、そしてデジタル化、ソフトウェア指向が進む環境において競争力を維持できるようにします。それに付随する課題はありますが、その潜在的なメリットにより、CDPは先進的な自動車企業にとって不可欠なものとなっています 2 。
自動車ディーラーにとって、CDPの機能を常に監視し、継続的に更新することは重要です。自動車ディーラーは、パフォーマンス・メトリクス、顧客のフィードバック、業界の傾向に基づいてCDP戦略を定期的に見直し、改善する必要があります。
CDP は、顧客エンゲージメントをリアルタイムで深め、最適化する機会を企業に提供します。顧客データを分析することで、自動車ディーラーはリテンション、コンバージョン率、そして顧客維持といったデータポイントを迅速に分析できます。
CDPは、収集されたデータの深く幅広いデータを活用することで、自動車企業が高度にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できるようにします。これらのサービス提供は、カスタマイズされた車両の推奨からパーソナライズされたサービス提供まで多岐にわたり、より強力なカスタマー・リレーションシップとロイヤルティーを促進します。
CDPを使用することで、企業はさまざまなチャネルにわたる顧客データを統合し、ファーストパーティ・データやサードパーティ・データなどの複数のデータ・ソースから取得できます。このソフトウェアは自動車のマーケティングエクスペリエンスを効率化でき、ディーラーが顧客に一貫性のあるメッセージとパーソナライズされたオファーを提供できるように支援します。
CDPのデータ管理を通じて、ディーラーはカスタマー・ジャーニーのあらゆる段階で顧客とのやり取りを追跡できます。このデータには、顧客行動や人口統計、顧客満足度、購入履歴などの顧客情報が含まれます。これらすべての洞察を活用することで、ディーラーは最も可能性のある見込み客を特定し、関連するコンテンツやオファーで顧客を育成し、コンバージョン率を上げ、収益性を向上させることができます。
CDPは、ディーラーが個々の顧客の好みや購入パターンを理解するために役立ち、最終的には顧客ロイヤルティと生涯価値を高めることができます。リアルタイムデータを使用することで、ディーラーは個々の顧客に合わせたアフター・サービスの提案や、的を絞ったロイヤルティー・プログラムを適切なタイミングで提供できます。
CDPが提供する包括的なデータ統合は、自動車会社に膨大な量の分析とレポート機能を提供します。最終的に、データ駆動型の意思決定アプローチは、機能性と運用効率の向上を可能にし、それによって企業のコスト削減につながる可能性があります。
CDPは、異種のソースからの顧客データを単一の包括的なプロファイルに統合します。この統一されたビューにより、自動車会社は顧客をよりよく理解できるようになり、よりパーソナライズされたマーケティング活動が促進され、顧客体験が向上します。
企業が顧客を理解し、効果的に関われるようになるためには、適切なCDPを選択することが極めて重要です。ここでは、その選択にあたって考慮すべき主な事項をいくつか紹介します。
データ・ソースを評価し、関連するすべてのタッチポイントからCDPがデータを取り込み、統合、管理できることを確認します。自動車ディーラーは、Webサイト、モバイル・アプリケーション、コネクテッド・カー、サード・パーティーのシステムを通じて顧客データを保持できます。堅牢なCDPであれば、構造化データと非構造化データの両方をサポートし、顧客の貴重な洞察を取り逃がさないはずです。
プラットフォームのセグメンテーションおよびパーソナライゼーション機能を評価します。自動車の顧客は、車のおすすめからカスタマイズされたサービスの提供まで、パーソナライズされた体験を期待しています。選択するCDPが、こうした期待に応える高度なセグメンテーション機能と強力なパーソナライゼーション・エンジンを備えていることを確認しましょう。自動車購入者にはそれぞれ個性があることを踏まえれば、顧客を定義されたグループに分けることが、今後のパーソナライゼーションにおける鍵となります。
データ・ガバナンスとプライバシーは最優先事項とすべきです。自動車データは機微な情報であるため、CDPは厳格なデータ・セキュリティーとプライバシー基準を遵守する必要があります。そのため、GDPRやCCPAなどのグローバル規制の遵守が推奨されます。
データ暗号化、アクセス制御、匿名化機能などの機能を探してください。車は日常生活の一部であり、自動車ディーラーが顧客のデータとプライバシーを保護すると信頼しています。
企業のCDPは、ビジネスの成長に合わせて拡張し、変化する市場状況やビジネスの新たな取り組みに適応できなくてはなりません。このためには、統合とカスタマイズのためのAPIが不可欠です。特に自動車産業は、変動する市場状況と、部品および在庫の絶えず変化する状況に合わせて調整を行う必要があります。
CDPの分析機能とレポート機能は非常に重要です。これらの機能は、顧客行動、キャンペーンの実績、市場動向に関する実用的な洞察を提供します。ビジネス・ニーズに合った直感的なダッシュボードとカスタマイズ可能なレポートを備えた製品を求めましょう。特に自動車産業は複雑で、顧客データがさまざまなシステムに分散している可能性があるため、統合分析ハブの必要性が高くなります。
CDPベンダーの評判や専門知識、自動車分野におけるイノベーションへの取り組みを検査します。深い業界知識と実装実績を持つベンダーは、貴重なガイダンスを提供し、CDPがディーラー独自のニーズを確実に満たすことができるようにします。ベンダーが自動車顧客との経験があり、自動車産業で一般的に見られるデータ・サイロと断片化に対処したエクスペリエンスがあることを確認します。
これには、ライセンス料、導入コスト、継続的な保守、既存システムへの潜在的な影響が含まれます。コストだけを決定の要素とすべきではありませんが、機能性と価格のバランスが取れたCDPを選ぶことが肝要です。
自動車産業のクライアントは、システムやベンダーに散在する顧客データを整理するために、膨大な作業が必要なことが多いものです。したがって、時間とコストを前もって知ることで、ディーラーはCDPベンダーに明確な情報を伝えられます。
Mercedes-Benz社が、IBM Quantumを使用して、バッテリーを改良し、シミュレーション・プロセスをスピードアップする方法をご覧ください。
130以上の国または地域で1日あたり1,500億件以上のセキュリティー・イベントを監視することで得られた、洞察と観察に基づくレポートはこちら。
自動車業界向けの革新的なITソリューションを利用して生産を合理化し、ソフトウェア・デファインド・ビークルを変革します。
IBM Engineering Lifecycle Managementは、自動車業界におけるシステムズ・エンジニアリングのデジタル・トランスフォーメーションを実現します。
IBM ELM Automotive Complianceは、コスト削減とコンプライアンス達成に役立つアジャイル・ソリューションで、エンジニアリングを合理化します。
自動車業界向けの革新的なITソリューションを利用して生産を合理化し、ソフトウェア・デファインド・ビークルを変革します。
1 End-to-end DevOps for the software-defined vehicle, white paper© 2025 IBM iX.
2 Automotive in the AI Era, IBM Institute for Business Value (IBV)、初版2025年4月14日。