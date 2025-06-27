ソフトウェア定義型車両とは、自動車産業における次の段階の進化です。従来、車両の機能は物理コンポーネントや組み込みシステムに関連付けられており、柔軟性が限られていました。SDVはその代わりに、集中型コンピューティング・プラットフォームとモジュール式ソフトウェア・アーキテクチャーに依存しています。これらのシステムにより、自動車メーカーは新しい主要な機能、更新、性能と安全性の向上をソフトウェアを通じて多くの場合リモートで提供できる無線（OTA）更新が可能になります。

このモダナイゼーションにより、SDVはスマートフォンと同じように、購入後の進化が可能です。車両は、ディーラーに出向かなくても、車両ソフトウェアのアップデートだけでナビゲーションを改善したり、エネルギー効率を改善したり、運転モードを強化したりすることができます。これらの主要な機能により、ドライバーは車両をパーソナライズし、高度な運転支援システムから車載エンターテイメントのアップグレードまで、主要な機能をオンデマンドで購読することもできます。

IBMの調査によると、2030年には車両関連のイノベーション全体の90%がソフトウェアで構成されると予想されています。 1自動車業界の幹部の75％は、ソフトウェア定義のエクスペリエンスが2035年までにブランド価値の中核になると予想しています2

このトランスフォーメーションの重要な要素は、多くの独立した電子制御ユニット（ECU）の削減または廃止です。ECUは小型コンピューターで、従来はブレーキやエンジン・タイミング、空調制御など、個々の車両機能を制御していました。何十年もの間、自動車メーカーは主要な機能をサポートするためにさらに多くのECUを追加してきました。一部の車両にはこうしたユニットが100以上搭載されていました。

現在、多くのものが、複数のシステムを一度に管理できる、より強力な中央コンピューターに置き換えられています。これにより、複雑さが軽減され、車両システムがよりスムーズに連携できるようになります。また、自動運転や予知保全、クラウド・サービスとのリアルタイムのデータ統合などのイノベーションもサポートしています。