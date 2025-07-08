自動車業界における生成AI

生成AIとは、広い意味では大規模なデータセットから学習したパターンに基づいて、テキスト、画像、動画、ソフトウェアなどのオリジナル・コンテンツを生成できるAIシステムを指します。
生成AIは高度な機械学習（ML）技術、特にディープラーニング、人間の脳が情報を認識して処理する方法を模倣します。多くの生成システムは大規模言語モデル（LLM）に依存している自然言語処理（NLP）により、プロンプトを理解できる人間のコミュニケーションに似たテキストを生成します。
生成AIモデルは、次にどのようなコンテンツが来るべきかを予測することを学習します。現在、生成AIが最も多く利用されている分野には、製品開発や顧客エンゲージメント、業務効率化、テクノロジーのモダナイゼーションなどがあります。2
自動車セクターにおいては、生成AIが車両の構想と製造のあり方を変えつつあります。設計者は、大まかなスケッチや技術的制約をAIツールにインプットすることで、洗練された視覚化の生成、空力学的形状の提案、構造上の改善を提案を、すべて従来の方法よりもはるかに迅速に行うことができます。これらのAI駆動型のアウトプットは、現代の車両設計における反復的な性質を反映しています。また、多くのツールが衝突試験、エアフロー、気象条件を仮想的にシミュレートできるため、物理的なプロトタイプの必要性が減り、開発が加速します。
生成AIは、舞台裏でエンジニアリング・チームと製造チームにメリットをもたらしています。例えば、強度と重量のバランスをとるために最適な素材やレイアウトを特定するのに役立ちます。コンピューター・ビジョンを使用して生産ライン上の品質問題を検知し、中断を予測して在庫をより正確に管理することでサプライチェーン計画を改善できます。こうしたアプリケーションは、エラーを減らし、生産プロセスに隠れた脆弱性を明らかにします。
自動車業界の幹部の75％は、2035年までにソフトウェア定義型の体験がブランド価値の中核になると述べています。3ソフトウェア開発における生成AIは現在、自動車メーカーによって、特に安全機能やインフォテインメントを強化する組み込みシステムのための、コードの作成、レビュー、リファクタリングに使用されています。
生成AIツールは、学習モデルとアルゴリズムを使用して開発を合理化し、ドキュメンテーション、プロトタイピング、コンプライアンス・チェックにかかる時間を節約します。ただし、AIをセーフティークリティカルなシステムに統合するには、新たな検証プロセスと熟練した監視が必要です。
生成AIは、自動車メーカーが潜在顧客および既存顧客とやりとりする方法も変革しています。潜在的な購入者に対して、AIはターゲット広告からカスタマイズされたランディング・ページに至るまで、購入者の購買行動全体にわたってパーソナライズされたコンテンツを作成できます。Mercedes-BenzやBMWなどのブランドは、マーケティングとアウトリーチを改善するために、このようなパーソナライズされたAIのユースケースを探っています。
車両の内部においては、生成AIが運転体験そのものを向上させます。車載アシスタントは、運転者の好みを学習し、ルート、気候、エンターテイメントを自動的に調整します。たとえば、Mercedes-Benzはベータ・プログラムの一環としてChatGPTを900,000台以上の車両に統合し、より高度でパーソナライズされた音声でのやり取りを提供しています。4一部のシステムでは、乗客一人ひとりに合わせた没入型の視覚的体験や音声体験さえも生成できます。
車両の外部においては、AI搭載のチャットボットやバーチャル・アシスタントが質問に答え、資金調達のオプションを推奨し、アフター・サービスの予約を立てることで、顧客体験を向上させています。これらのツールは、Webサイト、アプリ、ディーラー・システム全体でのやり取りを合理化します。
生成AIは、予知保全システムも実現しています。これは、車両データをリアルタイムで監視して、パーツが故障する前にドライバーに警告を発するもので、ダウンタイムを減らし、長期的な信頼を築くことに貢献しています。
自動車業界では、生成AIは実験から実践へと移行しました。生成AIはオペレーションを合理化し、新たなアイデアの可能性を解き放ち、より迅速で適応性の高い対応を可能にしています。業界の発展に伴い、この生成AIは車両の設計、開発、提供方法において中心的な役割を果たしています。
生成AIは、ソフトウェア主導型、顧客中心のエコシステムへと変革を遂げようとする業界の方向性と根本的に一致しているため、自動車業界にとって重要です。
業界が機械工学からデジタル主導のオペレーションに移行する中で、生成AIが果たす役割はさらに拡大しており、企業がより迅速に動きするのに役立つ戦略的イネーブラーとなります。また、より進んだパーソナライゼーションをサポートし、ますます複雑化するシステムから価値を引き出します。AIは、コードの生成からシミュレーションまですべてを高速化することで、この複雑さに対処できるようにします。
例えばMcKinsey社の調査によると、生成AIを開発環境に統合することで、コードの記述、変換、文書化といったコーディング・タスクに費やす時間を最大40%削減できることが判明しました。1 これにより、企業はデジタル化への取り組みを効率的に拡大し、スピード、コスト、イノベーションの面で競争上の優位性を得ることができます。
生成AIは、自動車を単に製品としてだけでなく、サービスやエクスペリエンスとして作り直すために役立っています。電気自動車、自動運転車、コネクティビティは、モビリティの意味を変えています。生成AIにより、自動車メーカーは迅速に適応できるようになります。パーソナライズされた車載体験、より迅速な設計サイクル、人間的な感じのよりスマートな顧客サポートをサポートします。これらすべては、AIテクノロジーの急速な進歩によるものです。このようなリアルタイムの適応を大規模で行うことは、ほんの数年前にはほぼ不可能でした。
こうした状況において、生成AIは単なるツールではなく、戦力を何倍にもしてくれる手段です。従来的な自動車メーカーがアジャイルでテクノロジーネイティブな挑戦者と競争するために役立ちます。また、スタートアップ企業がより少ない資本で自動車分野に参入する手段にもなります。業界がソフトウェア化する中で、生成AIは不可欠なものとなります。生成AIは競争力をサポートし、高まる顧客の期待に応え、新しい車両とビジネス・モデルの創造を可能にします。
大手プロバイダーはこの変化を支援しています。たとえば、Microsoft社は自動車用NLPおよびLLMツールに多額の投資を行っています。AWSは、BMW社およびトヨタ自動車と提携して、コネクテッド・カー・プラットフォームと音声アシスタントの開発を進めています。また、Alphabet社のAndroid Automotive OSには、音声制御のインフォテインメントとナビゲーションのための Google Assistantの統合が含まれています。
自動車産業における生成AIの主なユースケースは次のとおりです。
生成AIは、車両が周囲の環境を解釈する方法を改善することで、ADASを強化する上で新たな役割を果たしています。今後3年間でソフトウェア定義型車両のテストおよびシミュレーションにおけるワークロードが40%近く削減され、自律システム開発の効率が向上すると予想されています。5
大規模な画像データセットでトレーニングすることで、生成AIは歩行者、車、交通標識などのオブジェクトをリアルタイムで正確に検出、認識、追跡することができます。また、セマンティック・セグメンテーションも可能になり、ADASシステムは車線、歩道、標識などの道路要素を理解して区別できるようになります。これらの機能は、衝突警告や車線逸脱アラート、緊急ブレーキなどの主要な機能をサポートし、運転をより安全で予測可能にします。
例えば、BMWは、Amazon Web Services（AWS）を使用して、2025年型Neue Klasse車両用の新しい要因システムを構築しています。このシステムは、安全性と機能を向上させるために、生成AIを含むクラウドベースのツールを使用しています。6
生成AIにより、顧客とディーラーやサービス・センターとのやり取りがより利用しやすく、パーソナライズされた効率的なものになります。ドライバーは、保留状態で待ったり、手作業で作業したりする代わりに、AI搭載ツールからリアルタイムのインテリジェントな支援を受けることができます。
ディーラーやOEMサービスセンターでは、生成AI搭載のバーチャル・アシスタントが車両の推奨、資金調達の質問、サービスのスケジュール設定などのトピックに対応します。これらのアシスタントは自然言語を理解し、即座に応答し、顧客の意図に合わせて口調や詳細を調整します。こうしたすべての要素で顧客満足度を向上させ、サポートコストを削減します。
さらに、AIは従来型の自動車マニュアルをインタラクティブな会話ガイドに変えています。ドライバーは、何ページにも及ぶマニュアルを検索しなくても、具体的な質問をしてその車両固有の的確な回答を得ることができます。
ロードサイド・アシスタンスにおいては、生成AI対応エージェントが車両データを分析したり、問題に関するドライバーの説明を解釈したりして、問題の迅速かつ正確な特定を支援します。このAIの自律的な能力により、解決が迅速化され、不必要なサービス・コールが削減され、車両保守計画が改善されます。
顧客とのやり取りから得られたデータは、自動車メーカーが車両の一般的な問題を把握し、将来の設計を改善すると同時に、ブランドとドライバーとの間の信頼を深めるために役立ちます。
生成AIは、車両、生産ライン、交通環境の詳細なデジタルツインを作成します。これらの仮想モデルは、突然の歩行者横断や異常気象などの極端なシナリオを含む、仮想的な道路テストを数千マイルにわたって実行できます。これは自動運転ソフトウェアのトレーニングと検証において有益であり、実世界のテストへの依存を減らします。
生産環境において、生成AIはサプライチェーンのニーズを予測し、潜在的な混乱を特定して、在庫を最適化するために役立ちます。材料のリアルタイムな追跡と管理を可能にし、適切な部品を適切なタイミングで入手できるようにすることで、製造の遅延を回避します。
また、画像やセンサー・データを分析して組立ラインの不具合を検知することで、品質管理を改善します。これらの機能により、廃棄物とコストを削減しつつ、製造を合理化できます。
自動車会社は、生成AIを使用して、パーソナライズされたビデオ広告やランディング・ページからローカライズされた車両パンフレットに至るまで、ターゲットを非常に絞ったコンテンツを大規模に作成しています。生成AIは、さまざまな地域や属性に合わせて資料を翻訳・翻案したり、特定の顧客プロファイルに合わせてメッセージを調整したりすることで、ローカライズを支援します。これにより、グローバル市場全体でより迅速に適切なマーケティングが可能になります。
また、顧客行動に基づいて価格戦略を最適化するためにも利用されています。たとえば、トヨタとフォードは生成AIツールを使用することで、さまざまな顧客セグメントに合わせてメッセージをカスタマイズしています。
自動車業界の経営幹部は、AIを統合することにより、カスタマー・サポートの生産性が7％向上し、全体的なマーケティング予算と顧客獲得のメトリクスが5％向上すると予想しています。5
生成AIを搭載したチャットボットと音声アシスタントは、乗客と車両の間において、適応型で人間のような対話を実現します。これらのアシスタントは、文脈と意図を理解し、音声コマンドに応答し、会話形式でドライバーと対話します。これによりドライバーは、ナビゲーションを作動させたり、音楽を再生したり、メッセージを送信したり、他の車両機能を音声で制御したりしながら、運転に集中し続けることができます。
生成AIは、気分や場所に基づいてエンターテイメントをキュレートする動的インフォテインメント・システムもサポートします。生成AIツールは、気候、照明、ナビゲーションの設定を調整する機能に組み込まれています。これらのツールは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、自動車を機械というよりデジタルコンパニオンのように感じられるように設計された、ハイパー・パーソナライゼーションと「ソフトウェア定義型モビリティ」に向けた次のステップです。
生成AIモデルは、テレマティクス（GPSと車載式故障診断装置を使用して車両データを収集する技術）とリアルタイムのセンサー・データを使用して、問題が発生する前に部品が故障しそうな時期を予測できます。これにより、ダウンタイムが削減され、車両の寿命が延びます。また、車両の管理にも役立ちます。
これらのシステムは、パーソナライズされたサービス警報を発信し、より適切な意思決定を行うため車両データを分析し、修理に最適な時間と場所を推奨することすら可能です。これらのシステムは、無線通信（OTA）更新システムと統合されることが増えてきています。例えば、Tesla社の車両はAI駆動型診断を使用して、バッテリーやモーターの問題の兆候を早期に検知します。
生成AIは、車両のソフトウェア開発のクリティカルな部品、特にADAS、インフォテイメント、バッテリ管理などの組み込みシステムを自動化します。コードの記述、リファクタリング、文書化、テストケースの生成、技術要件の草案を作成できます。
McKinsey社の調査によると、テストの作成と自動化により効率やコードの信頼性を高めるなど、ソフトウェアの品質保証対策に生成AIを使用することで、生産性が44％向上したことが明らかになっています。1
これらの機能により、ソフトウェア開発ワークフローを合理化し、エンジニアのワークロードを軽減しながら、開発を大幅に加速できます。ただし安全基準を満たすため、ほとんどのシステムは依然として厳格な検証が必要です。
自動車メーカーは生成AIを使用して、従業員向けのトレーニング・ガイド、サービス・ウォークスルー、ドキュメンテーションを作成しています。これらのツールは、複雑な手順を簡素化し、実際にサポートの質問をシミュレートし、コンテンツを迅速にローカライズできます。これにより、現場のスタッフは、電気自動車（EV）やコネクテッド・カーなどの進化する車両テクノロジーの現状を常に把握できます。
生成AIは、エンジニアがさらに効率的で革新的な構造を探索できるようにすることで、車両の設計を再構築しています。トポロジーの最適化（特定の3D幾何学的設計空間内での材料のレイアウトと構造の改善）、軽量化ストラテジー、3Dプリントのコンポーネントなどにおいて、重さ、素材、安全要件などの制約をインプットすることで、最適化された設計を生成できます。多くの場合、人間が作成するよりも軽量、強力で、またはコスト効率が高くなります。これらのツールはまた、仮想トライアルを迅速化し、プロトタイピングをより高速化しつつコストを削減し、サステナビリティーにも貢献します。
ここまで、設計サイクルの短縮、より効率的なソフトウェア開発、よりパーソナライズされた車載エクスペリエンスなど、自動車における生成AIのメリットのいくつかを取り上げてきました。これらの例は、ワークフローの高速化、コスト削減、顧客体験の向上を生成AIがいかに実現できるかを示しています。
これらの領域の他にも、生成AIには次のような幅広いメリットや新たな活用事例があります。
メーカーは、自動車における生成AIの可能性を最大限に解き放つために、戦略的かつ構造化されたアプローチを採用する必要があります。
自動車OEM企業の幹部の65%が、長期的なイノベーションにAIを組み込むための明確なアプローチを持っていると答えています。また、79%が上級管理職がAIへの投資を強く支持していると回答しています。5
生成AIの導入を安全、スケーラブル、そして価値主導型で行うためのベスト・プラクティスとしては次のようなものがあります。
ソフトウェア生成、車両設計の最適化、カスタマー・サポートなど、自動車に関する特定のニーズに応える生成AIアプリケーションに焦点を当てましょう。McKinsey社は、組織の成功は、効果と実現可能性のバランスを取りながら「生成AIの適切なユースケースを選択する」ことにかかっていると述べています。1
生成AIは、バッテリー管理などの組み込みシステムからインフォテインメントやADASのような高度なシステムまで、自動車用ソフトウェア・スタックのあらゆる段階を合理化するために役立ちます。チームは生成AIを使用して、安全基準に準拠した機能要件の草案作成、ECUネットワークのアーキテクチャー図の設計、埋め込みコードの作成とレビュー、ドキュメンテーションの生成を行えます。ライフサイクル全体にわたって生成AIを取り入れることで、規制の厳しい開発環境においてスピードとトレーサビリティが強化されます。
生成モデルが効果を発揮するには、高品質のトレーニング・データや専用のMLインフラストラクチャーにアクセスできる必要があります。予知保全、シミュレーション、または車両パーソナライゼーションに使用する場合は特にそうです。センサー・フュージョン、車両診断、顧客とのやり取りなどの分野から、クリーンでラベル付きのデータ・セットを獲得するようにしましょう。
生成AIには、新しいワークフロー、コラボレーションを行える構造、そしてデジタル人材が必要です。OEMやティア1サプライヤーは、生成AIの責任あるアウトプットについて理解し、監督できるようにするために、ADAS、サイバーセキュリティー、ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）設計のようなシステムに取り組むエンジニアのスキル向上に投資する必要があります。
マッキンゼーは、生成AIを活用して成功を収めるためには、特に安全性が極めて重要なソフトウェアにおいて、オペレーティング・モデルの適応と従業員のスキル向上を強調しています。1
自動車関連システム、特に組込みシステムやADASでは、厳密な検証とヒューマン・イン・ザ・ループによるチェックが不可欠です。生成AIの統合は、ISO26262（車載電気・電子システムに関する国際規格）のような規制ガイドラインや、社内の安全基準に沿ったものでなければなりません。
生成AIソリューションの設計は、安全でスケーラブルなクラウド・インフラストラクチャー上で行います。AWS、Azure、カスタム・ソリューションは柔軟性を備えています。モジュール性を備えた生成AIアプリケーションを設計することで、モデルベース設計ツールや製品ライフサイクル管理（PLM）システムなどの既存の自動車開発環境と統合できます。こうした先見性を持つことで、ソフトウェア・パイプライン全体を中断することなく、将来的なアップグレードが可能になります。
自動車産業においては、生産性を追跡するだけでは不十分です。KPIには、ECUキャリブレーションにかかる時間の短縮、ソフトウェアで生成された診断レポートの精度、ディーラーのサポート・チケット削減などが含まれます。これらのメトリクスは、チームが生成AIツールをどこにどのように導入するかを決定するために役立ちます。
Mercedes-Benz社が、IBM Quantumを使用して、バッテリーを改良し、シミュレーション・プロセスをスピードアップする方法をご覧ください。
130以上の国または地域で1日あたり1,500億件以上のセキュリティー・イベントを監視することで得られた、洞察と観察に基づくレポートはこちら。
自動車業界向けの革新的なITソリューションを利用して生産を合理化し、ソフトウェア・デファインド・ビークルを変革します。
IBM Engineering Lifecycle Managementは、自動車業界におけるシステムズ・エンジニアリングのデジタル・トランスフォーメーションを実現します。
IBM ELM Automotive Complianceは、コスト削減とコンプライアンス達成に役立つアジャイル・ソリューションで、エンジニアリングを合理化します。
自動車業界向けの革新的なITソリューションを利用して生産を合理化し、ソフトウェア・デファインド・ビークルを変革します。
