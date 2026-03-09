認知バイアスとは何ですか？

論理的誤謬と認知バイアスという用語は、同じ意味で使用されることもありますが、これらは同じではありません。論理的な誤謬は、論理的な議論におけるエラーから生じます。認知バイアスのエラーはさらに詳しく、思考処理段階で発生します。認知バイアスは多くの場合、記憶、想起、注意、帰属、その他のメタ分析形式に関連する問題に根ざしています。

さらに、多くの種類の論理的誤謬は、認知バイアスの例から直接生じます。認知バイアスはクリティカルシンキングに影響を与えます。論理的議論がバイアスのある推論に基づいて構築されると、システムエラーは通常、関連する論理的誤謬を生み出します。

例えば、認知バイアスと非公式の論理的誤謬の両方を表すことができる用語であるサンクコストの誤謬を考えてみましょう。比較すると：



論理的な誤謬：サンクコストの誤謬とは、既に投資された回収不可能なリソースの量のみに基づいて、プロジェクトにリソース（時間、お金、労力など）を投資し続けることに関する、論理的に欠陥のある議論を指します。不利なオッズでゲームをするギャンブラーは、すでに多額の利益を失ったからという理由だけで、論理的にはプレイを継続することを正当化できません。論理的には、損失した金額は、再度賭ける、または撤退するという現在の決定とは無関係です。

認知バイアスとして：「悪いお金の後に投資する」という一般的なことわざは、サンクコスト誤謬の本質をうまく捉えています。認知的な観点から見ると、損失回避、社会的プレッシャー、恥ずかしい、パニックなどの感情的要因により、ギャンブラーは非合理的な思考につながる可能性があります。金銭を獲得できないことを示す過去の証拠にもかかわらず、次のアプリは異なると結論付けるかもしれません。