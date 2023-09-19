データサイエンスは、専門分野として、データ分析を実施するタスクよりもはるかに大きな範囲であり、データ分析自体のキャリア・パスであると考えられています。データサイエンスの分野で働く人たちは、データサイエンティストと呼ばれます。これらの専門家は、統計モデルの構築、アルゴリズムの開発、機械学習モデルのトレーニング、次のことを行うためのフレームワークの作成を行います。

短期的および長期的な結果の予測

ビジネス上の問題を解決

機会を特定する

ビジネス・ストラテジーをサポート

タスクとプロセスを自動化

現在、テクノロジーの世界では、データサイエンスの仕事は多くの組織や業種・業務で需要があります。データサイエンスのキャリアを追求するには、機械学習とAIに関する深い理解と幅広い知識が必要です。スキル・セットには、プログラミング言語のPython、SAS、R、Scalaで記述する能力が含まれている必要があります。また、HadoopやApache Sparkなどのビッグデータ・プラットフォームでの作業の経験があることも必要です。さらに、データサイエンスには、SQLデータベース・コーディングの経験と、動画、音声、画像、テキストなど、さまざまな種類の非構造化データを処理する能力も必要となります。

データサイエンティストは通常、データの収集、クリーニング、評価時にデータ分析を実行します。データサイエンティストはデータセットを分析することで、アルゴリズムや機械学習モデルでのデータセットの潜在的な用途をより深く理解できます。データサイエンティストはまた、データエンジニアと緊密に連携します。データエンジニアは、モデルに必要なデータをサイエンティストに提供するデータ・パイプラインや、モデルが大規模な運用で使用するために利用するパイプラインの構築を担当します。