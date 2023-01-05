適切なデータ・アーキテクチャは、Business Intelligence（ビジネス・インテリジェンス）やデータサイエンスのユースケースでデータを収集、転送、保管、保護、使用、共有する方法を決定するフレームワークを提供するため、組織のデータ品質の向上に役立ちます。

エンタープライズ・データウェアハウスおよびBusiness Intelligenceプラットフォームに代表される第一世代のデータ・アーキテクチャは、数千ものETLジョブ、テーブル、レポートを特徴としています。これらは少数の専門データエンジニアしか理解していなかったため、ビジネスへのプラスの影響は十分に実現されていませんでした。次世代のビッグデータプラットフォームと、中央のデータエンジニアチームが運用する長時間のバッチジョブは、しばしばデータレイクのスワンプ化を招いてきました。

どちらのアプローチも、通常はデータ取り込み、処理、クレンジング、集約、サービスなどの機械的な機能を中心に編成されたモノリシックで集中型のアーキテクチャでした。このため、データ・ランドスケープの絶え間ない変化、データ・ソースとデータ・コンシューマーの急増、ユースケースが必要とするトランスフォーメーションとデータ処理のダイバーシティー、変化への対応スピードなど、いくつかの次元でデータ統合とスケールを妨げる組織的・技術的ボトルネックが数多く発生しました。