データサイエンスと機械学習の違いとは

機械学習に関しては、プライバシーやデータの使用方法など、倫理的な懸念があります。非構造化データは、ユーザーの知らないうちに、または同意なしにソーシャル・メディア・サイトから収集されます。ライセンス契約にはデータの使用方法が記載されている場合がありますが、多くのソーシャル・メディア・ユーザーはその概要を読んでいません。

もう1つの問題は、機械学習アルゴリズムがどのように機能し、「意思決定」を行うかを常に把握していないということです。その解決策の1つとして、機械学習プログラムをオープンソースとしてリリースし、人々がソースコードを確認できるようにすることが挙げられます。

一部の機械学習モデルでは、偏ったデータを含むデータセットを使用しており、それが機械学習の結果に影響を及ぼします。機械学習における説明責任とは、人がアルゴリズムをどの程度確認して修正できるか、また結果に問題が発生した場合に誰が責任を負うかを指します。

AIや機械学習によって仕事がなくなると懸念している人もいます。機械学習によって利用可能な仕事の種類が変わる可能性がありますが、機械学習により、新しく異なる職務がもたらされることが期待されています。多くの場合、日常的な反復作業を処理することで、人間はより創造性が必要で、より大きな影響を与える仕事に移行できます。