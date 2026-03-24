証明書ライフサイクル管理とは

証明書ライフサイクル管理（CLM）は、組織のデジタル証明書を管理および保護する正式なプロセスです。CLMは、証明書のライフサイクルの各段階（インベントリー、発行、配備、監視、更新、失効、廃棄）を合理化し、自動化することを目的としています。

デジタル証明書は、公開鍵暗号を使用して所有者の身元を証明する電子文書です。Webサイト、サーバー、アプリケーション、AIエージェントなど、人間以外のアイデンティティー（NHI）を認証するために使われることが多いです。

DevOps、クラウド環境、人工知能（AI）、機械学習（ML）に後押しされ、企業ネットワークを通じてNHIが普及するにつれ、証明書はIDおよびアクセス管理（IAM）のますます重要な要素となります。

ただし、NHIの爆発的な増加は、他のデジタル認証情報と同様、脅威アクターから保護する必要がある証明書の爆発的な増加も意味します。

さらに、証明書には有効期限というさらに複雑な問題が伴います。

設計上、証明書は無期限に有効なわけではありません。更新前に期限が切れると、大規模な中断、サービス停止、ダウンタイムにつながる可能性があります。顧客はWebサイトにアクセスできない可能性があります。ネットワーク・インフラストラクチャーの重要な部分が機能しなくなる可能性があります。決済処理業者はダウンする可能性があります。

証明書ライフサイクル管理は、証明書の状態の追跡、アクセスの制御、証明書の更新と取り消しなど、主要な証明書のワークフローを簡素化するためのツール、戦術、ストラテジーを組織に提供することを目的としています。このようにして、CLMはコストのかかる予期せぬ停止を防ぐと同時に、証明書の詐欺、盗難、悪用を軽減するのに役立ちます。