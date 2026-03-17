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資産・設備管理

ビルディング・オートメーションとは。

By Ivan Belcic , Ian Smalley
公開日 2026年03月17日

ビルディング・オートメーションの定義

ビルディング・オートメーションは、集中型デジタル・システムを使用して、HVAC（暖房、換気、空調）、照明、セキュリティーなどの建物インフラストラクチャーを監視および制御します。建物のオートメーション・システムが単一のITネットワーク内に集中されると、その建物はスマート・ビルディングになります。

ビルディング・オートメーション・システム（BAS）は、多くの場合、複数のビルディング・テクノロジーを調整する、より広範なビルディング管理システム（BMS）に統合されます。一部の組織では、特にエネルギー消費の監視と最適化に重点を置いたビルディング・エネルギー管理システム（BEMS）を導入しています。

BASを効果的に導入することで、運用コストを削減し、エネルギー効率を向上させ、施設管理者が建物の性能をより詳細に把握できるようになります。

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ビルディング・オートメーション・システム（BAS）コンポーネント

ビルディング・オートメーション・システムは、センサーやAIを含むテクノロジーを組み込んでおり、それらが連携してビルのシステムを最適化し、効率化します。これらは、BASの典型的な建築テクノロジーの一部です。

センサー

センサーは建物の環境を監視し、温度、湿度、占有率、照明レベルなどの重要なデータを収集します。

例えば、以下のような例が挙げられます。

  • HVACシステムに接続する湿度検知源
  • 火災の可能性をセキュリティー・システムに警告する煙探知器
  • 室内の活動の有無を検知し、それに応じて照明を調整する人員センサー

コントローラー

コントローラーは受信したセンサー・データを処理し、アルゴリズムを使用して事前にプログラムされたアクションを実行します。

例えば、HVACコントローラーは、湿度が事前に設定されたしきい値を超えると、冷却または除湿を開始する場合があります。照明コントロールは、占有センサーからのインプットに基づいて照明レベルを調整します。

制御システムは、建物の環境を自動的に操作して、理想的な設定とレベルを維持します。一部の最新のセンサー、コントローラー、ネットワーク・デバイスは、Power over Ethernet（PoE）テクノロジーを介して接続し、電源を供給できます。

アクチュエーター

アクチュエーターは、BASが建物の環境を物理的に操作する手段です。それらは、コントローラーからコマンドまたは制御信号を受信し、スイッチ、バルブ、ダンパーなどの電動デバイスを動作させることによって応答する電気機器デバイスです。

センサーがBASに入力を提供する場合、アクチュエーターはリアルタイムのアウトプットであり、建物内のユーティリティーの流れを制御して、最適な状態を維持し、エネルギー効率を維持します。

BASは、BACnet、モバス、またはIPベースのテクノロジーなどの通信プロトコルを使用して、システム内のコンポーネントがデータを共有できるようにします。

ユーザー・インターフェース

居住者や建物のスタッフは、ユーザー・インターフェースを通じてBASを操作できます。

例えば、サーモスタットを使用して、理想的な温度を設定することで、乗員が最大限に快適に保たれるようにします。温度が設定されると、BASは自動的に作動し、理想的な温度を維持します。

コンピューター、タッチスクリーン、モバイル・アプリケーションはすべてBASのユーザー・インターフェースとして機能し、人々に建物制御へのアクセスを許可します。

デジタルBASテクノロジー

自動化の構築自体は新しいものではありませんが（最初のプログラム可能なサーモスタットは1906年に開発されました）、最新のデジタル・テクノロジーにより、一貫したオートメーション・ソリューションを使用するスマート・ビルディングが実現しました。従来のビルディング・オートメーション・システムは、システム固有のサイロ化された閉ループ・システムでした。現在、スマート・ビル全体は単一の相互接続されたBASを通じて制御されています。

給水ポンプやドアなどの日常的なデバイスに搭載されたIoT（モノのインターネット）センサーは、リアルタイムの状態監視と制御のための運用データを収集できます。これらのセンサーは、データを集中型ソフトウェア・プラットフォームにストリーミングし、施設の管理者が複数のサブシステムにわたる建物の性能とシステム・ステータスを監視できるようにします。

建物システムを統合ビル管理システム（BMS）に接続することで、BASは複数の建物機能間でデータを共有できるようになり、システム間の連携が改善され、全体的な運用効率が向上します。

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オートメーション構築のメリット

ビルディング・オートメーション・システム（BAS）は、エネルギー使用量の削減、運用コストの削減、住民の生活の安全性の向上を通じて施設管理を強化することができます。以下は、BASの主なメリットの一部です。

運用コストを削減

施設全体のオートメーション・システムにより、気温、占有率、配管の性能など、大量のリアルタイム・データが生成されます。受領したデータを分析することで、BASはユーティリティーの使用を最適化して、無駄を回避し、コストを削減できます。

建物の一部が使用されていない場合、BASは温度を下げ、照明を非表示にすることができます。BASは、入居が再開すると予測されるときに、そのエリアを徐々に最適な温度まで暖めることができます。

エネルギー効率の向上

BASは、確立された占有パターンと時間帯に応じて、温度、換気、照明を自動的に調整し、排出量とエネルギー・コストを削減することができます。サステナビリティーのために設計された建物は、グリーン・ビルディングとして知られています。

例えば、高性能でエネルギー効率の高い窓用日陰は、日照のピーク時間帯に自動的に作動して、外部暖房を減らし、空調の使用量を低減できます。

近年のデータセンター建設ブームにより、ビルディング・オートメーションにおけるサステナビリティーに焦点を当てた制御ソリューションのニーズが高まっています。データセンターはエネルギーを大量に消費し、高度な冷却およびエネルギー管理システムを必要とします。

柔軟なスペース利用

BASの機能の1つは、場所ごとに建物の設定を調整できることです。これには、オープンプランのオフィス内に個別の温度ゾーンまたは照明ゾーンを作成することも含まれます。

リアルタイムの占有率データは、施設管理者が駐車場の空き状況や会議室の割り当てを最適化するのにも役立ちます。

生産性の向上

一貫性とパーソナライズされたアンビエント設定により、居住者の快適さが向上し、居住者の快適性が向上することで、気が散ることが少なくなります。環境が最大限に快適に設計されていると、従業員は仕事に集中しやすくなるかもしれません。これは、スマート・オフィスが利用する組織にもたらす多くのメリットの1つです。

監視とメンテナンスの向上

コンピューター支援施設管理（CAFM）システムは、一元化されたデジタル・プラットフォームを使用することで、組織が施設、資産、保守のワークフローを管理するのを支援します。

BASセンサーが大量のリアルタイム運用データを生成するため、クラウド・ベースの分析プラットフォームは機器の性能傾向を分析し、システム劣化の早期警告兆候を検出することができます。予測分析を使用することで、施設の保守チームは、故障が発生する前に保守のスケジュールを立てることができ、ダウンタイムを削減し、不必要なサービス訪問を避けることができます。

IoT（モノのインターネート）センサーからのデータは、現実世界の資産の仮想レプリカであるデジタルツインを構築するためにも使用できます。これらのデジタルモデルを研究することで、ビル・オペレーション・チームは保守戦略をテストし、サステナビリティーと効率性のために長期的な資産管理を最適化することができます。

労働安全性の向上

ビルディング・オートメーション・システムは、施設利用者の安全性を高めるさまざまなメリットをもたらします。自動換気制御は大気の質を向上させるのに役立ち、よりスマートな火災警報システムは潜在的に悲惨な事故を防ぐことができます。

アクセス制御システムは、建物の物理的なエリアへの侵入を規制し、担当者が自分の役割にのみ関連するスペースにアクセスできるようにします。パターン検知は、建物を使用する可能性が最も高い時間帯に担当者のアクセスを制限することで、アクセス制御を規制するのに役立ちます。

データ・セキュリティーを強化するために、物理的なアクセス許可とデジタルID管理をリンクして、エンタープライズ・セキュリティー・ポリシーをサポートできます。

自動化構築の課題

ビルディング・オートメーション・システム（BAS）を構築する際の初期の課題には、多額の費用と、データ・セットの一元化、異種のシステムのリンク、ユーザーのオンボーディングなどのタスクが含まれます。いったん構築されると、BASのオペレーターはサイバーセキュリティー・リスク、環境要因、性能ドリフト、そして最終的なシステムの陳腐化と戦わなければなりません。

ビルディング・オートメーションの課題には以下が含まれます。

  • 高い初期コスト：自動化システムの設置は資本集約的な投資であり、何年にもわたる自動化と効率の向上が終わるまで利益が見られない可能性があります。
  • データ・サイロ：最適化されたBASには、一元化された建物データが必要です。施設管理者とデータチームは、協力してデータを一元化および整理する必要があります。
  • 統合と互換性：建物が一度に1つのシステムで自動化されると、将来的に統合と互換性の課題につながる可能性があります。一部の独自システムは、特に各ベンダーが異なるプロトコルを使用している場合には、他の独自システムと統合するのが難しい場合があります。
  • サイバーセキュリティー・リスク：より多くのシステムやコンポーネントがデジタル化され、オンライン化されるたびに、サイバー攻撃のベクトルは増加します。ビルディング・オートメーション・システムは、堅牢なサイバーセキュリティー保護を備えて設計する必要があります。
  • システムの陳腐化：最終的には、最新のBASテクノロジーでさえも、新しい代替手段が登場するにつれて時代遅れになるでしょう。施設管理者は、経営幹部と協力して、予算を適切に割り当て、適切なアップグレードによってシステムのパフォーマンスを維持する必要があります。
  • 性能のドリフト：適切に調整および維持されないと、BASの性能が低下する可能性があります。
  • ヒューマン・エラー：BASを導入する場合、組織はすべての人員に適切な使用テクニックについてトレーニングを行う必要があります。そうしないと、ユーザーが誤ってシステム設定を変更し、性能を低下させる可能性があります。
  • 改修：古い建物に最新のBASを導入するには、大規模で費用のかかる改修が必要になる場合があります。プロバイダーは、特に地域の規制によって保護されている可能性のある歴史的建物では、より複雑な設置プロセスをナビゲートする必要があります。
  • 環境変数：オートメーションは室内環境の調整に役立ちますが、高湿度、極端な気温、都市のヒートアイランドなどの外部環境要因も建物の性能に影響を与える可能性があります。サステナビリティーにはBAS以上のものが必要であり、建築材料やアーキテクチャーの選択も重要な要素です。

執筆者

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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