ビルディング・オートメーションは、集中型デジタル・システムを使用して、HVAC（暖房、換気、空調）、照明、セキュリティーなどの建物インフラストラクチャーを監視および制御します。建物のオートメーション・システムが単一のITネットワーク内に集中されると、その建物はスマート・ビルディングになります。
ビルディング・オートメーション・システム（BAS）は、多くの場合、複数のビルディング・テクノロジーを調整する、より広範なビルディング管理システム（BMS）に統合されます。一部の組織では、特にエネルギー消費の監視と最適化に重点を置いたビルディング・エネルギー管理システム（BEMS）を導入しています。
BASを効果的に導入することで、運用コストを削減し、エネルギー効率を向上させ、施設管理者が建物の性能をより詳細に把握できるようになります。
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ビルディング・オートメーション・システムは、センサーやAIを含むテクノロジーを組み込んでおり、それらが連携してビルのシステムを最適化し、効率化します。これらは、BASの典型的な建築テクノロジーの一部です。
センサーは建物の環境を監視し、温度、湿度、占有率、照明レベルなどの重要なデータを収集します。
例えば、以下のような例が挙げられます。
コントローラーは受信したセンサー・データを処理し、アルゴリズムを使用して事前にプログラムされたアクションを実行します。
例えば、HVACコントローラーは、湿度が事前に設定されたしきい値を超えると、冷却または除湿を開始する場合があります。照明コントロールは、占有センサーからのインプットに基づいて照明レベルを調整します。
制御システムは、建物の環境を自動的に操作して、理想的な設定とレベルを維持します。一部の最新のセンサー、コントローラー、ネットワーク・デバイスは、Power over Ethernet（PoE）テクノロジーを介して接続し、電源を供給できます。
アクチュエーターは、BASが建物の環境を物理的に操作する手段です。それらは、コントローラーからコマンドまたは制御信号を受信し、スイッチ、バルブ、ダンパーなどの電動デバイスを動作させることによって応答する電気機器デバイスです。
センサーがBASに入力を提供する場合、アクチュエーターはリアルタイムのアウトプットであり、建物内のユーティリティーの流れを制御して、最適な状態を維持し、エネルギー効率を維持します。
BASは、BACnet、モバス、またはIPベースのテクノロジーなどの通信プロトコルを使用して、システム内のコンポーネントがデータを共有できるようにします。
居住者や建物のスタッフは、ユーザー・インターフェースを通じてBASを操作できます。
例えば、サーモスタットを使用して、理想的な温度を設定することで、乗員が最大限に快適に保たれるようにします。温度が設定されると、BASは自動的に作動し、理想的な温度を維持します。
コンピューター、タッチスクリーン、モバイル・アプリケーションはすべてBASのユーザー・インターフェースとして機能し、人々に建物制御へのアクセスを許可します。
自動化の構築自体は新しいものではありませんが（最初のプログラム可能なサーモスタットは1906年に開発されました）、最新のデジタル・テクノロジーにより、一貫したオートメーション・ソリューションを使用するスマート・ビルディングが実現しました。従来のビルディング・オートメーション・システムは、システム固有のサイロ化された閉ループ・システムでした。現在、スマート・ビル全体は単一の相互接続されたBASを通じて制御されています。
給水ポンプやドアなどの日常的なデバイスに搭載されたIoT（モノのインターネット）センサーは、リアルタイムの状態監視と制御のための運用データを収集できます。これらのセンサーは、データを集中型ソフトウェア・プラットフォームにストリーミングし、施設の管理者が複数のサブシステムにわたる建物の性能とシステム・ステータスを監視できるようにします。
建物システムを統合ビル管理システム（BMS）に接続することで、BASは複数の建物機能間でデータを共有できるようになり、システム間の連携が改善され、全体的な運用効率が向上します。
ビルディング・オートメーション・システム（BAS）は、エネルギー使用量の削減、運用コストの削減、住民の生活の安全性の向上を通じて施設管理を強化することができます。以下は、BASの主なメリットの一部です。
施設全体のオートメーション・システムにより、気温、占有率、配管の性能など、大量のリアルタイム・データが生成されます。受領したデータを分析することで、BASはユーティリティーの使用を最適化して、無駄を回避し、コストを削減できます。
建物の一部が使用されていない場合、BASは温度を下げ、照明を非表示にすることができます。BASは、入居が再開すると予測されるときに、そのエリアを徐々に最適な温度まで暖めることができます。
BASは、確立された占有パターンと時間帯に応じて、温度、換気、照明を自動的に調整し、排出量とエネルギー・コストを削減することができます。サステナビリティーのために設計された建物は、グリーン・ビルディングとして知られています。
例えば、高性能でエネルギー効率の高い窓用日陰は、日照のピーク時間帯に自動的に作動して、外部暖房を減らし、空調の使用量を低減できます。
近年のデータセンター建設ブームにより、ビルディング・オートメーションにおけるサステナビリティーに焦点を当てた制御ソリューションのニーズが高まっています。データセンターはエネルギーを大量に消費し、高度な冷却およびエネルギー管理システムを必要とします。
BASの機能の1つは、場所ごとに建物の設定を調整できることです。これには、オープンプランのオフィス内に個別の温度ゾーンまたは照明ゾーンを作成することも含まれます。
リアルタイムの占有率データは、施設管理者が駐車場の空き状況や会議室の割り当てを最適化するのにも役立ちます。
一貫性とパーソナライズされたアンビエント設定により、居住者の快適さが向上し、居住者の快適性が向上することで、気が散ることが少なくなります。環境が最大限に快適に設計されていると、従業員は仕事に集中しやすくなるかもしれません。これは、スマート・オフィスが利用する組織にもたらす多くのメリットの1つです。
コンピューター支援施設管理（CAFM）システムは、一元化されたデジタル・プラットフォームを使用することで、組織が施設、資産、保守のワークフローを管理するのを支援します。
BASセンサーが大量のリアルタイム運用データを生成するため、クラウド・ベースの分析プラットフォームは機器の性能傾向を分析し、システム劣化の早期警告兆候を検出することができます。予測分析を使用することで、施設の保守チームは、故障が発生する前に保守のスケジュールを立てることができ、ダウンタイムを削減し、不必要なサービス訪問を避けることができます。
IoT（モノのインターネート）センサーからのデータは、現実世界の資産の仮想レプリカであるデジタルツインを構築するためにも使用できます。これらのデジタルモデルを研究することで、ビル・オペレーション・チームは保守戦略をテストし、サステナビリティーと効率性のために長期的な資産管理を最適化することができます。
ビルディング・オートメーション・システムは、施設利用者の安全性を高めるさまざまなメリットをもたらします。自動換気制御は大気の質を向上させるのに役立ち、よりスマートな火災警報システムは潜在的に悲惨な事故を防ぐことができます。
アクセス制御システムは、建物の物理的なエリアへの侵入を規制し、担当者が自分の役割にのみ関連するスペースにアクセスできるようにします。パターン検知は、建物を使用する可能性が最も高い時間帯に担当者のアクセスを制限することで、アクセス制御を規制するのに役立ちます。
データ・セキュリティーを強化するために、物理的なアクセス許可とデジタルID管理をリンクして、エンタープライズ・セキュリティー・ポリシーをサポートできます。
ビルディング・オートメーション・システム（BAS）を構築する際の初期の課題には、多額の費用と、データ・セットの一元化、異種のシステムのリンク、ユーザーのオンボーディングなどのタスクが含まれます。いったん構築されると、BASのオペレーターはサイバーセキュリティー・リスク、環境要因、性能ドリフト、そして最終的なシステムの陳腐化と戦わなければなりません。
ビルディング・オートメーションの課題には以下が含まれます。
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