ビルディング・オートメーション・システム（BAS）は、多くの場合、複数のビルディング・テクノロジーを調整する、より広範なビルディング管理システム（BMS）に統合されます。一部の組織では、特にエネルギー消費の監視と最適化に重点を置いたビルディング・エネルギー管理システム（BEMS）を導入しています。

BASを効果的に導入することで、運用コストを削減し、エネルギー効率を向上させ、施設管理者が建物の性能をより詳細に把握できるようになります。