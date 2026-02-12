2000年代初頭に登場したSAML（Security Assertion Markup Language）は、シングル・サインオン（SSO）、つまり複数のアプリケーションで1つのログイン認証情報を使用する機能を可能にする、XMLベースのオープンな認証フレームワークです。組織はSSOを実装して、従業員が1回のログインで人事、給与、Eメールにアクセスできるようにすることができます。

基本認証とAPIキー認証では、クライアントは認証情報をAPIに直接送信します。SAMLでは、次のような追加の手順が必要になります。アイデンティティー・プロバイダー（IdP）と呼ばれるサードパーティーの仲介者を利用してユーザーを認証します。

SAMLフレームワークでは、特定のサービスにアクセスしたいユーザは、サービス・プロバイダー（クライアントがアクセスしたいサービスの所有者）に代わって認証を管理する、Google、Auth0、OneLoginなどの信頼できるIdPにルーティングされます。サービス・プロバイダーとIdPはどちらも、エンティティーID（一意のURI）を含むメタデータ・ドキュメントを交換して、ネットワーク内の他のサーバーと区別し、信頼を確立することができます。

クライアントは認証情報を送信し、IdPはそれを使用してエンド・ユーザーのIDを確認します。次に、IdPはSAMLアサーションと呼ばれるセキュリティー・トークン（ログイン時間、役職、従業員ID、その他の関連するユーザー・データを含む署名済みのXMLドキュメント）を発行して、ユーザーが認証されていることを証明し、ユーザーのリクエストに関するコンテキストを提供します。サービス・プロバイダーはアサーションを受信し、それを使用して、ユーザーにどのレベルのアクセスを付与するかを決定します。

IdPがユーザーとのセッションを維持している場合、2番目または 3番目のサービスに同じSAMLアサーションで応答し、ユーザーが既に認証されていることを保証することができます。このステップにより、ユーザーは再度サインインすることなく、接続されたサービスにアクセスできるようになります。

SAMLのブラウザー・ベースのリダイレクト・フローは、Webアプリケーションではうまく機能しますが、モバイル・アプリケーションではユーザー・エクスペリエンスの低下につながることがよくあります（モバイル・アプリケーションには、OIDCを使用したOAuth 2.0が推奨されます）。また、XMLマークアップ言語は、JSONなどの対応する言語よりも冗長です。ただし、認証シナリオでは性能への影響は一般的にごくわずかです。最後に、SAMLアサーションに埋め込まれたユーザー属性は標準化されておらず、システム全体でカスタム・マッピングが必要です。

ただし、SAMLは、（IdP経由）集中認証管理を通じて、一貫したロギングや監査などのセキュリティー上のメリットを提供します。また、認証処理をサポートする必要がなくなるため、APIサーバーの負担も軽減されます。最後に、SAMLは広くサポートされており、信頼性が高く、B2Bのユースケースに適しています。