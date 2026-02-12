認証により、機密データを保護し、APIセキュリティーを維持しながら、承認されたユーザーが必要な参考情報にアクセスできるようになります。
アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）は、現代のITエコシステムの重要な柱であり、アプリケーション、データベース、デバイス、その他のITコンポーネントが、アーキテクチャー、環境、プロトコルを超えてデータを交換できるようにします。現在、APIは組織がサービスを統合しワークフローを自動化する主要な手段であり、82％の企業が少なくともある程度APIファースト戦略を採用しているとPostman社は述べています。しかし、組織はこれらの複雑な接続に対するセキュリティーと可視性を維持するのに多くの場合苦労します。
APIベースのITエコシステムは、企業の俊敏性、拡張性、効率性の向上を支援する一方で、組織をサイバー攻撃、データ侵害、その他のセキュリティー脆弱性にさらす可能性もあります。堅牢なAPI認証は、他のアイデンティティーおよびアクセス管理（IAM）技術と並んで、セキュリティーの脅威から保護しながら統合のメリットを享受するのに役立ちます。
API認証は特に大企業にとって重要です。これらの企業のエンタープライズ・アプリケーション統合（EAI）プラットフォームは、顧客関係管理（CRM）、エンタープライズリソースプランニング（ERP）、その他の重要なビジネス・システムがアーキテクチャやデータの違いにもかかわらずコミュニケーションを可能にし、数百から数千の統合コンポーネントやサービスを含むことがあります。2025年のZylo社の調査によると、従業員数が少なくとも1万人の企業は平均660のSaaSアプリケーションを使用しています。
サービスがオンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウド環境に分散しているため、多くの企業はトークン、パスキー、適応型多要素認証（MFA）、その他の暗号化ベースの技術などの高度な認証方法を採用しています。これらのアプローチは、複数の保護層と、従来の技術と比較してより深いレベルの制御を提供できます。
認証は、マイクロサービス間の通信、APIゲートウェイを介したデータ交換、エンタープライズ・アプリケーションのシングルサインオン（SSO）やMFAなど、多くの種類のAPIベースのインタラクションをセキュアにするために使用できます。
Salt Lab社の2025年「State of API Security」報告書によると、約99％の組織がAPIセキュリティー問題に直面しており、認証の問題が29％を占めています。最小権限の原則の不適切な実践や、セキュリティーで保護されていないシークレット・ストレージ、不規則なセッション管理（セッションの取り消し、有効期限、更新が組織全体で一貫して分散されていない場合）など、さまざまな問題によって、セキュリティー上の課題が発生する可能性があります。
組織は、トークンおよび特権アクセス管理を実装し、一元的な監視を維持し、信頼できる、適切に管理されたソフトウェア・ライブラリーのみを使用することにより、他のベスト・プラクティスと併用することで、API認証システムを強化できます。
認証と認可はどちらも組織のIAM戦略の重要な部分であるが、役割は異なります。API認証は、ユーザー認証情報、アクセス・トークン、その他の暗号化技術を使用してユーザーの身元を検証します。
一方、API承認は、ユーザーまたはサービスに特定のAPIリクエストを行う権限があるかどうかを判断します。例えば、社内のITチーム・リーダーには、サードパーティーの請負業者や、特定のタスクに割り当てられたAI搭載エージェントよりも、より幅広いサービスへのアクセス権が付与される場合があります。
認証と承認の違いについて考察する方法の1つとして、ユーザーがログイン・ページにパスワードを入力する場合、このプロセスは単純な認証形式です。承認とは、ユーザーがログインした後にどのサービスにアクセスできるかを決定するものです。多くの構成では、認証が最初に行われ、認可サーバーはクライアントまたはユーザーの身元を検証した後にのみアクセス・トークンを返します。
API認証の仕組みは、組織が使用するフレームワークによって異なります。一部のアプローチは、サービス・メッシュ構成などで内部APIアクセスを管理するのに最適ですが、他のアプローチは外部向けAPIシステムに適しています。
組織は、どの認証フレームワークを採用するかを決定する際に、現在のインフラストラクチャー、コンプライアンス要件、開発者のニーズに加え、将来の構成などの要素も考慮する場合があります。多くの企業は、さまざまなユースケースに対応するために、認証技術を組み合わせて使用しています。一般的な認証メカニズムには、次のようなものがあります。
1990年代に導入・形式化された基本認証は、HTTPを転送メカニズムとして使用してユーザーの身元を確認する比較的単純な認証アプローチです。
仕組みは次のとおりです。まず、クライアントはHTTPリクエストの認証ヘッダーにユーザー名とパスワードを入力します。これらの認証情報は、適切に転送できるようにBase64スキームでエンコードされています（このプロセスを自動化するために、cURL、HTTPie、Aria2などのコマンドライン・ツールがよく使用されます）。
次に、APIサーバーはHTTPヘッダーをデコードし、通常はハッシュ値として保管されている承認済みの認証情報のリストと照合します。一致した場合、サーバーは保護されたエンドポイントへのアクセスを許可するか、APIリクエストを処理します。
Base64はセキュリティー機能を提供しないので、基本認証はAPIコールを暗号化するために、トランスポート・レイヤー・セキュリティー（TLS）、特にHTTPSプロトコルに依存しています。相互TLS（mTLS）と呼ばれるより高度なバリエーションでは、クライアントとサーバーの両方が認証情報を交換する必要があります。
ただし、基本認証では、パスワードが自動的に有効期限切れまたは更新されず、APIリクエストごとに認証情報を再送信する必要があるため、APIセキュリティーは限定的であり、漏洩リスクが高まります。パスワードが侵害された場合、開発者は手動でパスワードを取り消す必要があります。最後に、基本的な認証では、組み込みの監視とアクセス制御が制限されていました。主要な機能はありません。
制限にもかかわらず、基本認証はテスト環境や開発環境でよく使用され、HTTPS経由で使用すれば、機密性の低い内部デプロイメントに十分対応できます。基本認証は広くサポートされており、セットアップが簡単で、完全にステートレスであるため、ITチームはトークン・ストレージやサーバー側セッションを管理する必要がありません。
APIキー・フレームワークは、ユーザーが管理するユーザー名やパスワードに依存する代わりに、APIキー（APIプロバイダーによって割り当てられたランダムに生成された文字列）を使用します。これらの一意の識別子は通常、特定のアプリケーションまたはプロジェクトに対応し、組織に個々のサービスに対するきめ細かなアクセス制御を与えます。例えば、チームは特定のクライアント・アプリケーションにレート制限を適用したり、クライアントのアクセスを特定のエンドポイントまたは本番環境に制限したりすることができます。
基本認証と同様、APIキーは多くの場合API呼び出しのリクエスト・ヘッダーに含まれますが、クエリー文字列やCookieに埋め込むこともできます。APIキー認証もステートレスです。サーバーはリクエストごとのセッション状態を保存しないため、すべてのAPIリクエストにAPIキーを追加する必要があります。
大規模なシステムでは、APIキーのキー管理が難しくなり、ITチームがキーの割り当てに追いつくのに苦労することがあります。例えば、キーが侵害された場合、APIプロバイダーは問題のあるキー（複数のユーザー間で共有されている可能性があるもの）のみを特定できるため、侵害の原因を特定することが困難になります。APIキーを取り消すとそれを使用するすべてのユーザーに影響が及ぶため、トラブルシューティングは共有プロジェクトではまた困難になる可能性があります。
APIプロバイダーが各APIキーを管理するため、使用状況を容易に追跡し、サイバーセキュリティーの脅威やAPIガイドライン違反を検知した場合にキーを破棄してアクセスを取り消すことができます。プロバイダーは、各キーのスコープを正確に制御するために、きめ細かい権限を適用することもできます。一方、基本的な認証フレームワークでは、ユーザーが独自のパスワードを作成し、APIプロバイダーがそれらを監視および管理する能力は限られています。最後に、組織は特定のプロジェクトにレート制限を適用して、サービス全体の性能を向上させることができます。
APIキー認証は、サービス・プロバイダーがAPIを使用する開発者を監視できるため、多くの場合、公開API環境に最適です。例えば、レストランがGoogle Mapsの統合をWebサイトに追加するには、APIキーが必要です。
この取り決めにより、Googleはレストランの利用状況を追跡し、プレミアムサービスの利用料金を請求することができます。Googleマップは独自のデータを隠すことには特に関心がなく、データは既に公開されています。誰が使用しているかを追跡して適切に測定できる方法が必要なだけです。これはAPIキー認証によって実現できる作業です。
2000年代初頭に登場したSAML（Security Assertion Markup Language）は、シングル・サインオン（SSO）、つまり複数のアプリケーションで1つのログイン認証情報を使用する機能を可能にする、XMLベースのオープンな認証フレームワークです。組織はSSOを実装して、従業員が1回のログインで人事、給与、Eメールにアクセスできるようにすることができます。
基本認証とAPIキー認証では、クライアントは認証情報をAPIに直接送信します。SAMLでは、次のような追加の手順が必要になります。アイデンティティー・プロバイダー（IdP）と呼ばれるサードパーティーの仲介者を利用してユーザーを認証します。
SAMLフレームワークでは、特定のサービスにアクセスしたいユーザは、サービス・プロバイダー（クライアントがアクセスしたいサービスの所有者）に代わって認証を管理する、Google、Auth0、OneLoginなどの信頼できるIdPにルーティングされます。サービス・プロバイダーとIdPはどちらも、エンティティーID（一意のURI）を含むメタデータ・ドキュメントを交換して、ネットワーク内の他のサーバーと区別し、信頼を確立することができます。
クライアントは認証情報を送信し、IdPはそれを使用してエンド・ユーザーのIDを確認します。次に、IdPはSAMLアサーションと呼ばれるセキュリティー・トークン（ログイン時間、役職、従業員ID、その他の関連するユーザー・データを含む署名済みのXMLドキュメント）を発行して、ユーザーが認証されていることを証明し、ユーザーのリクエストに関するコンテキストを提供します。サービス・プロバイダーはアサーションを受信し、それを使用して、ユーザーにどのレベルのアクセスを付与するかを決定します。
IdPがユーザーとのセッションを維持している場合、2番目または 3番目のサービスに同じSAMLアサーションで応答し、ユーザーが既に認証されていることを保証することができます。このステップにより、ユーザーは再度サインインすることなく、接続されたサービスにアクセスできるようになります。
SAMLのブラウザー・ベースのリダイレクト・フローは、Webアプリケーションではうまく機能しますが、モバイル・アプリケーションではユーザー・エクスペリエンスの低下につながることがよくあります（モバイル・アプリケーションには、OIDCを使用したOAuth 2.0が推奨されます）。また、XMLマークアップ言語は、JSONなどの対応する言語よりも冗長です。ただし、認証シナリオでは性能への影響は一般的にごくわずかです。最後に、SAMLアサーションに埋め込まれたユーザー属性は標準化されておらず、システム全体でカスタム・マッピングが必要です。
ただし、SAMLは、（IdP経由）集中認証管理を通じて、一貫したロギングや監査などのセキュリティー上のメリットを提供します。また、認証処理をサポートする必要がなくなるため、APIサーバーの負担も軽減されます。最後に、SAMLは広くサポートされており、信頼性が高く、B2Bのユースケースに適しています。
OpenID Connect（OIDC）は、SAMLと同様、SSOを通じてフェデレーション認証を実現する最新の認証プロトコルです。ただし、OIDCはモバイル、API駆動型、クラウドネイティブ・アプリケーション向けに最適化されており、いくつかの点でSAMLとは異なります。
最初のステップも同様です。ユーザーがサービスにアクセスしようとすると、アプリケーションからIDプロバイダー（IdP）にリダイレクトされて認証され、IDを証明するトークンを使用してアプリケーションに戻ります。
ただし、OIDCではXMLベースのアサーションの代わりに、「header.payload.signature」という形式のJSON Webトークン（JWT）を認証情報を表すIDトークンとして使用します。アサーションと同様に、これらのメッセージはクライアントが認証されていることをサービス・プロバイダーに確認します。JWTは JSON を使用し、XMLベースのアサーションよりもコンパクトであるため、一般に最新のモバイル・アプリケーション、RESTful API、およびクラウドネイティブのWebアプリケーションに適しています。
そのため、SAMLとOIDCは異なる識別子と異なる概念を使用して同じ成果を実現できます。SAMLではエンティティーIDとXMLベースのアサーションを使用するのに対し、OIDCはJSON/HTTPベースの発行URL、クライアントID文字列、JWTを使用するため、OIDCはRESTful APIとマイクロサービス・アーキテクチャーに適しています。
OIDCは、OAuth 2.0（OAuth2と呼ばれることもある）と呼ばれる認可フレームワークの上に配置されるIDレイヤーです。OAuth 2.0により、クライアント・アプリケーションは、ユーザー（人間またはエージェント）に代わって、保護されたAPIやアクセス制限のある参考情報を呼び出すことができる、範囲が定められた時間限定のトークンを取得できます。OIDCは、リソースへのアクセスを試みているユーザーを検証するIDトークンと関連するエンドポイントを定義することで、OAuthの認証機能にID検証を追加します。
例えば、開発チームは継続的統合および継続的デリバリー（CI/CD）プラットフォームを使用して、GitHubのデプロイメントを自動化することができます。OAuth 2.0を使用すると、開発チームは CI/CD サービスに、自分たちに代わって関連するGitHubプロジェクトにアクセスする権限を与えることができます。チームは、どのGitHubリポジトリーを共有し、どのリポジトリーを非公開にしたいかを指定することもできます。
多くのマシン間でのデータ交換などで、クライアントが最初にユーザー認証を実行せずに承認を求めるシナリオもあります。例えば、集中監視プラットフォームに毎日のログを送信するエージェントは、どのユーザーがこのオートメーションを開始する方法を知らなくても、このタスクを安全に実行できます。
ただし、クライアントがサードパーティーのサーバーにアクセスするだけでなく、ユーザーの身元を検証する必要がある場合（例えば、クライアントがユーザーに安全な情報を提示する必要がある場合など）、OAuth 2.0だけでは不十分です。OAuth 2.0では、認証の標準とロールのみが定義されており、認証を提供することはできません。このギャップを埋めるために、OIDCはOAuth 2.0のオプションの拡張機能として機能し、IDトークンと標準化されたユーザー情報のエンドポイントを定義します。これにより、クライアントはデータが機密性の高いオペレーション中にユーザーの身元を安全に検証できるようになります。
OAuth 2.0とOIDCを組み合わせることで、APIシステムの安全性を維持しながら、ユーザー・エクスペリエンスを向上させることができます。例えば、従業員が人事プラットフォームにログインすると、認証レイヤーとして機能する一元化されたOIDC対応ログイン・ポータルにリダイレクトされ、従業員が本人であることを人事プラットフォームに対して検証します。
ユーザーがログインした後、OAuth 2.0により、人事プラットフォームはユーザーに代わって安全なAPIを呼び出すことを許可するアクセス・トークンを受け取ることができます。これらのAPIは、関連する従業員レコード（従業員のID、役職、入社日など）を収集できるため、従業員はこのデータを手動で繰り返し入力する必要がなくなります。
OIDCは社内でデプロイメントするにはあまりにも複雑になる可能性があります。そのため、特に規制の厳しい業種・業務では、複雑なコンプライアンスとガバナンスの基準によってデプロイメントが複雑になるため、開発の専門知識と広範な保守が必要になります。
ただし、多くの組織にとって、OAuth 2.0とOIDCは堅牢なセキュリティーと合理化されたユーザー・エクスペリエンスの望ましいバランスを実現します。アクセス・トークンは通常、数分間のみ有効であるため、セキュリティー・リスクが低下します。同時に、安全に保存されたリフレッシュ・トークンにより、ユーザーは中断することなく、数週間または数か月間、ログインし続けることができます。
さらに、OIDCトークンは自己完結型で軽量であるため、マシン間のやり取りの認証や、クラウドやモバイルの実装に適しています。
JWTについては、OIDCのコンテキストで既に説明しましたが、このオープン・スタンダードはSSOの実装以外でも広く使用されています。JWTは、それ自体は認証フレームワークではありませんが、マイクロサービス認証、モノのインターネット（IoT）、API Gateway認証などのカスタム認証アプローチに適用できます。
JWT送信には通常、次の3つの要素が含まれます。
トークン交換プロセスはユースケース全体で同様に機能しますが、発行当事者は組織のAPIアーキテクチャーによって変更される場合があります。組織は、認証にIdP、認可サーバー、クラウド・サービス、またはカスタム・バックエンド・サービスを使用できます。
例えば、API Gatewayの承認では、承認サーバーが上流でクライアントのIDを検証し、署名されたJWTをクライアントに配信する場合があります。クライアントがAPIリクエストをAPI Gatewayに送信すると、クライアントはリクエストと一緒に署名済みトークンをバンドルします。
API Gatewayは発行機関（この場合は認可サーバー）を信頼しているため、トークンを読み取り、関連するバックエンド・サービスにリクエストを転送できます。トークンには、特定のクライアントが認証されたことを示す証明が含まれているため、クライアント側で保存し、さまざまなマイクロサービス、アプリケーション、アーキテクチャー・レイヤーで、あらかじめ定められた期間内に再利用することができます。
JWTは非常にコンパクトで自己完結型で相互運用可能であるため、最新の分散システムに最適です。ただし、JWTの使用にはいくつかの注目すべき欠点が伴います。まず、トークンのステートレスな性質を犠牲にすることなく、有効期限前にトークンを取り消すことは困難であり、セキュリティーの脆弱性を制限するために比較的短期間のセッションが必要になります。また、チームが多すぎる情報でペイロードが過負荷になり、認証プロセスが遅くなる可能性があります。最後に、カスタムJWT認証プロセスは、OIDCやその他の代替手段に固有の標準化と相互運用性のメリットを受けません。
|基本認証
|APIキー
|SAML
|OIDC
|カスタムJWT
|認証情報の形式
|ユーザー名とパスワード
|秘密の英数字文字列
|XMLベースのSAMLアサーション
|JWTフォーマットのIDトークン
|JWTフォーマットのIDトークン
|Authenticator
|リソース・サーバー
|APIプロバイダー
|IdP
|IdP
|IdP、認証サーバー、または内部クラウド・サービス
|主なユースケース
|内部ツール、ステージング環境、レガシー・システム
|パブリックAPI、サードパーティー統合
|SSOおよびB2Bフェデレーション、ブラウザー・ベースのSSO
|最新のSSO、従業員SaaSログイン、マシン間
|API Gateway、IoT（モノのインターネット）デバイス、マイクロサービスからマイクロサービスへ
|制限
|脆弱なセキュリティー。柔軟性のないユーザー・エクスペリエンス組み込みの監視なし
|限られたユーザーIDメカニズム、追加のセキュリティー要件
|XMLは容量が大きいため、モバイルまたはクラウド向けに最適化されていない
|社内デプロイメントには複雑すぎる可能性がある
|限定的なトークン管理。標準化された定義がない
|メリット
|セットアップが簡単高度な相互運用性費用対効果が高い
|堅牢なアクセス制御と監視。収益化に最適
|一元管理。攻撃対象領域の縮小
|強力な集中型セキュリティー。最新のユースケースに適している
|高い拡張性、強力なセキュリティー、強化されたパフォーマンス
組織が使用する特定のアプローチに関係なく、一般的な認証の課題を軽減するのに役立つベスト・プラクティスがいくつか存在します。一般的な戦略には以下があります。
あまりにも多くのユーザーにアクセス権を付与しすぎると、組織が不必要なリスクにさらされる可能性があります。責任の厳密な分散と適切な監視がなければ、ユーザーは意図せずに認証パイプラインにミスアライメントをもたらす可能性があります。
最小権限の原則は、この問題に対処するのに役立ちます。この概念は、ユーザーが役割、場所、アクセス時間、その他の要素に基づいて、自分の仕事に必要なサービスのみを使用する権限を与えるべきであると主張しています。
認証システムは、ジャストインタイムのプロビジョニングを実装できるため、ユーザーがタスクを完了した直後にサービスへのアクセスを取り消すことができます。チームは個別の管理者アカウントを設定し、認証ポリシーやインフラストラクチャーに高レベルの変更を加えるためだけに使用することもできます。頻繁な監査と監視を行うことで、セキュリティーの脆弱性を制限することもできます。
暗号化がなければ、攻撃者はユーザーの認証情報やトークンを盗み出し、機密資料にアクセスすることが容易になります。組織はTLSなどの暗号化プロトコル（ほとんどの場合はHTTPS経由）を使用して、認証ベースのトランザクションを保護できます。TLSは、クライアントとサーバーの両方を認証することを必要とするmTLSなどの他の暗号化方式で補完できます（双方向認証とも呼ばれます）。
OIDCフレームワークでは、JSON Web暗号化（JWE）により、アクセス・トークン・トランザクション中に追加のセキュリティー層を提供できます。最後に、ハッシュ・アルゴリズム（基本的なセキュリティー手法）は、安全なストレージを維持するために認証情報を隠します。
トークンは、発行後すぐ（通常は数分または数時間以内）にローテーションされるため、攻撃者がトークンを傍受する能力が制限される可能性があります。このプロセスは多くの場合自動化されているため、ITチームはトークンを手動で追跡して取り消す必要がありません。
パスワードやAPIキーなど、従来の長期間有効な認証情報にも同様のアプローチを適用できます。例えば、組織では従業員のログインを補完するために、1回限りのパスワードを導入することができます。このストラテジーにより、攻撃者は従業員の長期のユーザー名とパスワードを入手したとしても、機密資料へのアクセスを阻止できます。一方、組織はAPIキーを特定のIPアドレスやネットワーク（会社管理のVPNなど）に割り当てることができ、信頼できるクライアントへのアクセスをさらに制限できます。
認証ワークフローが組織全体に分散されている場合でも、ITセキュリティー・チームは、一元化されたシークレット管理プラットフォームを通じて、APIキーとトークンのストレージ、ガバナンス、監視を標準化および維持できます。一元化された制御プレーンは、チーム、部門、認証情報のライフサイクル全体で認証プロトコルを一貫して実装するのに役立ちます。
JWT、APIキー、基本認証などの多くの認証方法はネイティブにステートレスです（クライアントがすべてのAPIリクエストで承認トークンまたは認証情報を送信する）ため、APIは外部セッションを参照することなくリクエストを処理できます。
API呼び出しは自己完結型であるため、認証ワークフローを中断することなく新しいサービスを追加でき、拡張性が向上します。一方、認証は複数のAPI呼び出しに適用される認証情報またはトークンを使用して1回だけ実行できるため、システムの効率とメリットが向上します。
従来、APIは人間が開始してサービスやアプリケーションとやり取りを行うものでした。しかし、オートメーションとエージェント機能が現代のワークフローにおいてますます重要な要素になるにつれて、組織は非人間ユーザーに適切に対応するために認証メカニズムのありかたを再考しつつあります。
非人間アイデンティティー（NHI）には、コンテナ、IoTデバイス、サーバー、アプリケーション、AIエージェントなどがあります。最新の認証プラットフォームでは、監視および保護できるように、多くの場合、各NHIに一意のデジタル証明書が割り当てられます。2025年のEntro Labs社の調査によると、現代の企業では、人間1人あたり平均92人のNHIが存在することを考えると、このセキュリティー対策は重要です。
NHI認証には、特にチャットボットがMFAを実行したりパスワードを入力したりできないため、明確な課題があります。OAuth 2.0フレームワークでは、NHIは代わりにアクセス・トークンを受け取り、それを使用して関連するAPIを自律的に呼び出すことができます。
一方、クラウド・プラットフォームは、サードパーティーのIdPを参照するのではなく、NHIワークロードを動的に認証するために、独自の組み込みIDサービスを参照することがよくあります。AIエージェントは、複雑な複数ステップのタスクを環境間で実行できるため、認証がさらに複雑になります。これらのエージェントは人間の介入なしに動作できるため、認証はエージェントが意図せずに機密情報を漏らしたり、ズレを生じさせたりするのを防ぐのに役立ちます。
さまざまな認証方法が、さまざまなタイプのエージェント型システムでうまく機能します。例えば、LLMと外部サービスとの通信を支援するモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）サーバーは、外部サービスが要求する内容に応じて、OAuth 2.0やAPIキーなど、さまざまな認証方法を使用できます。一方、mTLSはゼロトラスト設定に適している可能性があります。例えば、チームはmTLSベースの認証を使用して、エージェントのライブ・デプロイメントを制限する一方で、安全なテスト環境へのアクセスを許可できます。
最適な方法はユースケースごとに異なります。しかし、mTLSは、クライアントとサーバーの両方が相互にデジタル証明書を提示する必要があるため、攻撃者が2つの通信サービスの間に密かに埋め込む中間者攻撃をより困難にするため、最も安全なアプローチの1つとしてよく挙げられます。
OAuth 2.0 with OIDCは、詳細なアクセス制御を組み込み、短い有効期間のトークンを使用して攻撃期間を制限し、マイクロサービスやクラウド・アプリケーションなどの最新のシステムとうまく連携するため、ユーザー中心の認証システムに適しています。
アプリケーションは「401無許可」と「403禁止」を使用して、アクセスが拒否されたことをクライアントに示します。クライアントが保護された参考情報に対してAPI呼び出しを行って401ステータス・コードを受信した場合、このエラーは、クライアントが認証情報をインプットしようとしなかったか、誤ってインプットしたことを示します。一方、403コードは、クライアントは正常に認証されたが、要求されたサービスにアクセスする権限がないことを示します。
はい、AIエージェントは、マイクロサービス、クラウド・オートメーション、SaaS統合、エッジ・デバイス間のデータ交換の認証に使用されるような、マシン間認証パイプラインを使用して自身を認証できます。一般的なワークフローは次のようになります。エージェントには一意の識別子が割り当てられ、その認証情報とアクセス・トークンを交換し、そのトークンを使用してAPI呼び出しを行います。エージェントが人間に代わって動作する場合、アクセス・トークンを受け取る前に、ユーザーはまずログインし、対象範囲の権限をエージェントに付与する必要があります。
多くのチームは、認証システムの弱点を検索するために、認証情報付き脆弱性スキャンと呼ばれるセキュリティー・ソリューションを使用しています。このアプローチでは、セキュリティー・プラットフォームに独自の認証情報が割り当てられるため、ネットワークにログインして、その弱点を内部から監視できます。
内部セキュリティー・スキャンは、攻撃者が安全なシステムにアクセスした後に目にする可能性のあるものを把握できるため、資格情報なしのスキャンよりも正確にコーディング・エラーや構成ミスを特定できます。
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