APIは現代のデジタル・ビジネスのバックボーンとなっていますが、明確なAPI管理戦略がなければ、組織は複雑さの増大、セキュリティー・リスク、イノベーションの機会損失に直面することになります。このレポートでは、効果的なAPI管理で設計から導入、廃止に至るまでAPIのライフサイクル全体を簡素化し、デジタル・トランスフォーメーションを加速し、セキュリティーを強化し、新たな収益源を開拓する方法について説明します。モバイル・アプリケーションからオムニチャネル・エクスペリエンス、クラウドのモダナイゼーションまで、APIがあらゆるものを支えている現在、競争力を維持するためにはAPI管理をマスターすることが不可欠です。

学習内容

- APIが現在、価値創造の中核となり、企業がプラットフォームを構築し、新しいサービスをより迅速に立ち上げ、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でシステムを統合できるようになった理由

- 設計、公開、セキュリティー、トラフィック管理、モニタリング、収益化など、最新のAPI管理プラットフォームに不可欠な機能

- APIガバナンスでリスクを低減し、APIの一貫性、安全性、文書化、容易な検出を確保することで、シャドーAPIやコンプライアンス問題を防止する方法

- API Managementが開発を加速し、ワンクリックでのAPI作成、オープン・スタンダードのサポート、データ・アクセス、マイクロサービス対応のオペレーションを可能にする方法

完全なドキュメントをダウンロードして、 API管理をマスターし、データ、アプリ、サービスの価値を最大限に解き放つための実践的な手順をご確認ください。