IBM Institute for Business Valueは、サイバーセキュリティーにおける生成AIから顧客体験まで、さまざまなトピックを扱った「CEO向け生成AIガイド」という、調査に基づいた一連のガイドを公開しました。IBM Institute for Business Valueは、すべてのリーダーが知っておくべき3つのことと、それに対して何ができるかを特定しました。

1. 生成AIは人生を変えるほどのインパクトのあるエクスペリエンスです。

営業、マーケティング、サービス機能など、ビジネスのあらゆる領域からの顧客データを使用することで、顧客体験をパーソナライズし、CRMデータを最大限に活用できます。

経営者ができること:AIができることの使用に関する目標を高く設定します。生成AIはすべての企業で利用される可能性があります。結局のところ、CEOがビジネス・ニーズに合わせてこの機能をどのように使用するかを選択することが重要になります。設計者が生成AIを使用してコンテンツ作成を強化し、AIテクノロジーを活用できるようにします。生成AIを使用して、ユースケース固有のガイドラインを確立することで物事をシンプルにし、自社所有データに投資することで、オープン・モデルを補完します。

2. 顧客の信頼は新たな「通貨」です。

生成AIが顧客に提供できるものは、企業自体からの信頼の基盤に依存します。IBM Institute for Business Valueは、「企業経営者の80%が、生成AI導入の過程で説明可能性、倫理、偏見、信頼性が大きな懸念事項であると考えている」ことを明らかにしました。1

経営者にできること:CEOは共感を持ってリーダーシップを発揮し、倫理的な取り組みを優先する必要があります。顧客の懸念に特化した生成AI倫理を開発することで顧客との信頼関係を構築し、顧客満足度の確保に役立つ信頼できる体験を提供します。最初から生成AIをユーザー・エクスペリエンスに組み込み、マーケティング・キャンペーンをパーソナライズし、顧客に直接的に働きかけることで、信頼をさらに深めていきます。

3. 生成AIは、従業員体験の再発明に向けた扉を開きます。

平均して、経営幹部の87%は、生成AIによって作業を置き換えるのではなく、強化することを期待しています。生成AIでは、これまで機械が処理するには複雑すぎたタスクを自動化できます。人間と機械のパートナーシップを成功させることは、AIツールを導入する際の変化で組織が直面する最も大きな課題です。CEOは、AIをバリュー・チェーンのどこに取り入れるかを慎重に検討し、従業員への影響とウェルビーイングに関するすべての意思決定に照らして、生成AIを考慮する必要があります。

経営者にできること:最初から人間と機械が上手く連携できるようにし、どちらか一方が単独で実現できる以上の価値を生み出せるようにします。生成AIが従業員の効率と生産性をどのように向上できるかについて前向きなメッセージを発信し、良い印象を与えましょう。AIツール、インテリジェント・ワークフロー、ハイブリッドクラウド・プラットフォームを統合することで、従業員が最高レベルのパフォーマンスを発揮できるようにし、AI導入計画に従業員を参加させます。