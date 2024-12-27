ネットワーキング・テクノロジーはアクセラレーテッド・コンピューティングにクリティカルであり、さまざまな処理装置と、データが保管されているメモリおよびストレージ・デバイスとの間の高速で効果的な通信を可能にします。ここでは、アクセラレーテッド・コンピューティングが依存しているさまざまな種類のネットワーキングをいくつか紹介します。

Ethernet

イーサネットは、データセンター内のサーバー間（または同じ物理空間内にあるコンピューター間）で、高速かつ柔軟なデータ転送を可能にするために広く使用されているテクノロジーの一種です。広く普及しており手頃な価格ですが、NVLinkやInfiniBandなど、他の種類のネットワークほど高速ではありません。

PCI Express（PCIe）

PCIeは、2つのデバイスを外部メモリ・ソースに接続する高速コンピュータ拡張バスです。アクセラレータは、PCIeを使用して、GPUやその他の種類のハードウェア・アクセラレータを中央コンピューティング・システムに接続します。

エヌブイリンク

NVLinkはNVIDIA独自のInterconnect® テクノロジーで、PCIeよりもはるかに高い帯域幅を提供できます。GPUと他のデバイス間での非常に効率的なデータ共有を可能にするために構築されています。

インフィニバンド

InfiniBandは、データセンター内の相互接続されたサーバー、ストレージ、またはその他のデバイス上のスイッチ・ファブリック・アーキテクチャーを定義する通信仕様です。InfiniBand Trade Associationによって構築されたこのテクノロジーは、高い性能と低遅延で際立っており、高性能なワークロードに最適です。

コンピュータ エクスプレス リンク(CXL)

CXLは、複数のインターフェイスを単一のPCIe接続に組み合わせることで、低遅延を実現し、CPUとアクセラレータ間の帯域幅を増やすのに役立つオープンInterconnect® 標準です。