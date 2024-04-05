この中心にあるのがデータであり、企業が貴重な洞察を得てトランスフォーメーションを加速させるのに役立ちます。データはほぼあらゆる場所にあるため、組織は従来のHPCシミュレーションやワークロードのモデリングから取得した既存のリポジトリーを所有していることがよくあります。これらのリポジトリは、多数のソースから利用することができます。これらのソースを使用することで、組織はHPCとAIを同じ課題に適用することができ、より深く価値のある洞察を生成してイノベーションを加速させることができます。

AI主導のHPCは、AIを適用してシミュレーションを合理化します。これは、インテリジェント・シミュレーションと呼ばれます。自動車産業では、インテリジェント・シミュレーションにより、新しいモデルのイノベーションが加速しています。車両やコンポーネントの設計が以前の反復から進化することが多いため、空力学、ノイズ、振動などの面で品質を最適化するために、モデリング・プロセスは大幅な変更を経ます。

何百万もの潜在的な変化があるため、道路の種類などのさまざまな条件にわたってこれらの品質を評価すると、新しいモデルを提供する時間が大幅に延長されます。ですが、今日の市場では、消費者は新モデルの迅速なリリースを求めています。開発サイクルの長期化は、自動車メーカーの販売や顧客ロイヤルティに悪影響を与えるかもしれません。

既存の設計に関連する豊富なデータを保有している自動車メーカーは、これらの大量のデータを使用してAIモデルをトレーニングできます。これにより、車両の最適化に最適な領域を特定できるため、問題領域が縮小され、従来のHPC手法をよりターゲットを絞った設計領域に集中させることができます。最終的に、このアプローチはより良い品質の製品をより短時間で生産するのに役立ちます。

電子設計自動化（EDA）では、AIとHPCがイノベーションを推進します。急速に変化する今日の半導体業界のランドスケープでは、何十億回もの検証テストでチップ設計を検証しなければなりません。しかし、検証プロセス中にエラーが発生した場合、リソースと時間を要するため、検証テスト一式をすべて再実行するのは現実的ではありません。

EDA企業にとって、AI導入型のHPCメソッドを使用することは、再実行が必要なテストを特定するうえで重要です。これにより、コンピューティング・サイクルが大幅に節約され、製造スケジュールが予定通りに進むため、最終的には企業は半導体をより迅速に顧客に届けられるようになります。