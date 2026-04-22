Db2 for z/OSは、コア・ビジネス・データを管理し、組織全体の主要なビジネス・アプリケーションをサポートするエンタープライズ・メインフレーム・データベースです。何千もの顧客や何百万ものユーザーにサービスを提供し、継続的な可用性、拡張性、高度なセキュリティーを提供しています。

メインフレーム・データベースのモダナイゼーションに関しては、IBM Db2 for z/OSを使用する組織は、いくつもの戦略を突き進めてデータベースの機能を強化し、最新のITおよびビジネスの要件に合わせていくことができます。

the Db2 for z/OS portfolio of productsの詳細はこちら