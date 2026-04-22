メインフレーム・データベースは、高い処理能力と拡張性を提供して大量のデータとトランザクションを効率的に管理するために不可欠です。重要なアプリケーションの信頼性と可用性、機密データに対する高度なセキュリティー、シームレスなデータ統合、大規模なトランザクション処理に対する堅牢なサポートを保証します。
また、IBM Zメインフレームにデプロイされたデータベースは、包括的な監査証跡による規制遵守の維持に役立つため、大企業におけるデータの安全かつ効率的で信頼性の高い管理には不可欠です。
IBM Zメインフレームにデプロイされる2つの主要なデータベースは、Db2 for z/OSとIMSです。Db2 for z/OSの場合、Structured Query Language（SQL）を使用してデータを定義および操作できます。IMSデータベース・ソフトウェアは、最も重要なデータを自信を持って安全に保管、管理、処理します。
Db2 for z/OSは、コア・ビジネス・データを管理し、組織全体の主要なビジネス・アプリケーションをサポートするエンタープライズ・メインフレーム・データベースです。何千もの顧客や何百万ものユーザーにサービスを提供し、継続的な可用性、拡張性、高度なセキュリティーを提供しています。
メインフレーム・データベースのモダナイゼーションに関しては、IBM Db2 for z/OSを使用する組織は、いくつもの戦略を突き進めてデータベースの機能を強化し、最新のITおよびビジネスの要件に合わせていくことができます。
IBM Db2 AI for z/OS
SQL最適化、システム・アセスメント（パフォーマンス・インサイトによって拡張）、分散型接続管理などの機能を提供して、運用パフォーマンスを向上させ、Db2 for z/OSシステムの正常性を維持します。
Db2 for z/OS Data GateおよびData Gate on Cloud
Db2 Data Gateを使用すると、ハイブリッドクラウド、分析、AIイニシアチブのためにDb2 for z/OS データを同期して、コストと労力の削減を実現します。アプリケーションは、別のシステムでホストされているDb2 for z/OSデータのトランザクション的に一貫性のある同期コピーにアクセスでき、パブリッククラウド、オンプレミス、プライベートクラウドのデプロイメントなど、さまざまなプラットフォームをサポートします。
Data Gate on Cloudを使用すると、貴重なエンタープライズDb2 for z/OSデータをDb2 Warehouse SaaS環境に取り込んで直接アクセスすることも、watsonx.dataレイクハウス内でPresto用Db2コネクターを介してアクセスすることもできます。
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
Db2 for z/OSと緊密に統合された高性能コンポーネントで、複雑なDb2クエリーの高速処理を実現し、ビジネス・クリティカルなレポート作成と分析のワークロードをサポートします。
IBM Db2 Query Management Facility
1つ以上のCICSオンライン・トランザクション・システムと共存し、リソースを共有する必要があるバッチ・プロセスを簡単に管理します。管理要求を使用してCICSアプリケーションに関連付けられたリソースを解放し、後で再割り当てするバッチ・ジョブを作成します。
IBM Db2 DevOps Experience for z/OS
Unified Management Server上に、別のデータ管理エクスペリエンスをインストールしてアクティブ化できます。このブラウザ・ベースのグラフィカル・インターフェースは、z/OSのサブシステムを管理するための独自の機能を提供します。役割ベースの製品により、Db2 for z/OSの管理がモダナイズされ、開発者はインスタンスのプロビジョニング、アプリケーションの作成と変更のみならず、承認に送信することもできます。IBM Unified Management Server for z/OSから検知やオペレーションなどのサービスにアクセスでき、また、Db2 DevOps Experienceのすべての機能には、IBM Unified Experience for z/OSのインターフェースからアクセスできます。
オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールでIMSのパフォーマンスを向上させます。
IMS Database Manager
アプリケーション・プラットフォームは、最も重要なデータを自信を持って安全に保管、管理、処理します。IMS Database VUEを使用すると、この適切なサイズのIMSデータ・サーバー・ソリューションで、1回限りの料金体系で提供される成長を効率的に管理できます。
IMS Enterprise Suite
オープン統合テクノロジーをサポートして、新しいアプリケーション開発を可能にし、IMSトランザクションとデータへのアクセスを拡張します。また、ユーザーフレンドリーな標準インターフェースを提供し、IMSメタデータ生成を簡素化し、アプリケーション開発を容易にし、IMS アクセスを拡張します。
IMS Enterprise Suiteは、IMS顧客は追加料金なしで利用できます。
IMS Database Solution Pack for z/OS
組織がIMS全機能データベースをオールインワン・ソリューションで管理できるようにするツールの統合セットです。データベースが確実に調整され、稼働していることを確認するための機能を提供し、24時間365日の可用性をサポートします。
IMS Database Utility Solution for z/OS
IMS全機能データベース、および高可用性ラージ・データベースを再編成するために使用されるツールです。さまざまなIMSユーティリティーを統合し、データベースの調整と運用の維持に役立つ機能を提供します。
このソリューション・パックは、運用の複雑さを軽減し、データベースの再編成がシステム・リソースに与える影響を軽減します。IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OSとの統合により、データベース管理者タスクに理想的なWebインターフェースが提供されます。
IMS Fast Path Solution Pack for z/OS
データベース管理者がIMS Fast Pathデータベースを分析、保守、調整するのに役立ち、システムの可用性を向上させる機能を含む広範かつ使いやすいユーティリティーを提供するツールです。
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
運用が簡素化され、データベースのバックアップと復元がシステム・リソースに与える影響を軽減するソフトウェア・スイートです。これは、複数のデータ・セットおよび高速機能領域（Parallel Sysplex環境および非並列Sysplex環境で）の同時バックアップおよび復元を可能にする各種IBM製品を組み合わせています。
IMS Performance Analyzer for z/OS
このIMSのツールは、IMS DatabaseおよびIMS Transaction Managerの各システムのトランザクション・パフォーマンスとシステム・リソースの使用状況に関する包括的なレポートを提供します。また、監視、調整、サービス・レベルの管理、傾向分析、容量計画に関するIMSシステム・パフォーマンスの詳細も提供します。
IBM® OMEGAMON for IMS on z/OS
これは、IMSワークロード向けのパフォーマンス監視ソフトウェアで、Parallel Sysplexに単一の制御ポイントを提供し、IMS Connect TCP/IPトランザクションを監視します。これは、ソフトウェア製品であるOMEGAMONファミリーの一部です。
IMS Problem Investigator for z/OS
すべてのIMS問題判別タスクのログ分析ツール。IMS DatabaseおよびIMS Transaction Managementの各システム用の有力な問題分析補助を使用して、問題をより迅速かつ容易に特定し、解決します。
IMS Batch Terminal Simulator for z/OS
アプリケーション・プログラム・ロジック、IMSアプリケーション・インターフェース、テレプロセシング・アクティビティー、3270フォーマットの制御ブロック、データベース・アクティビティーをチェックする包括的なツールです。アプリケーションの動作をシミュレートし、処理されたトランザクションに関する詳細情報を含むレポートを生成します。
IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
IMSデータベースのデータ整合性を維持しながら、IMS緊急リスタート障害後にデータ入力データベース（DEDB）を復元するためにかかる時間を短縮するツールです。
IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
IMSバッチ・ジョブとIMSサブシステムの両方のデータベース・バッファー・プールのパフォーマンスを分析する方法を提供するツールです。現在のIMSオンラインおよびバッチ・ジョブ・データベースのバッファー・プールを評価するのに役立つ統計分析レポートが可能になります。
IMS Cloning Tool for z/OS
IMSサブシステムとデータベースを迅速に複製して、データの可用性を高めることができるツールです。IMS Cloning Toolは、高速複製テクノロジーとオートメーションを組み合わせて手作業を軽減することで、生産性を向上させます。また、実稼働中のオンラインのダウンタイムと、IMSサブシステムおよびデータベースの正確な複製またはクローン作成にかかるコストを大幅に削減することもできます。
IMS Program Restart Facility for z/OS
IMS Batch Messaging ProgramsおよびIMS Batch DLI/DBB Programsのチェックポイント、バックアウト、および再開処理を自動化するツール。使用するログ・データ・セットを正しく特定し、プログラムで再起動ジョブを作成することにより、チェックポイントIDの選択プロセスを管理します。
IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS
IMSおよびDb2 for z/OSに関する情報を単一の直感的に使えるグラフィカル・ウェブ・インターフェースに統合するアプリケーション・サーバーです。このインターフェースは、z/OS上のさまざまなサービスに接続するためにクライアント側で使用されます。これにより、z/OS環境の分析が高速化され、メインフレームに関する高度なスキルの必要性が低減されます。
IBM Common Services Library for z/OS
特定のIBM IMS Toolsで必要とされ、それらのツール間で共有される、さまざまなコンポーネントとインフラストラクチャーに関連する共通機能が含まれている無償ソフトウェアです。こういった機能を個別に備えているのではなく、製品間で共有します。