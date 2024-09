IMS Database Solution Pack for z/OSは、運用の複雑さを軽減し、データベースの再編成がシステム・リソースに与える影響を軽減します。IBM Tools Base Autonomics Director for z/OSと統合してIMSデータベースのパフォーマンスの維持を支援し、IBM Management Console for IMS and Db2と統合してデータベース管理者タスク用のWebインターフェースを提供します。