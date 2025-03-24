Infosec Registered Assessors Program（IRAP）は、オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）が管理する豪州通信情報局（ASD）のプログラムであり、政府機関が情報通信技術（ICT）のセキュリティ要件に対処するための適切な管理が実施されていることを確認するための支援プログラムです。IRAPフレームワークは、オーストラリア政府の情報セキュリティマニュアル（ISM）の要件に基づき、技術提供者がISMへの準拠を証明するためのプロセスを提供するものです。

オーストラリアの連邦、州、地方政府機関が調達するクラウドサービスには、IRAPの評価が必要です。更新されたIRAPポリシー（2020年）の一環として、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）は、CSPの基礎とサービス固有のコントロールに対応する独立した第三者認定評価者を使用してベースライン評価を完了することが求められています。