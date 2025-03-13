クラウド・コンピューティング・コンプライアンス・コントロール・カタログ（C5）は、ドイツ連邦情報セキュリティ局（Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik、またはBSI）が、クラウド・サービス・プロバイダーのサイバーセキュリティを評価し、サイバー攻撃時にコントロールを確保するためのフレームワークを提供するために作成しました。

C5は、クラウド・サービス・プロバイダーが、そのサービスにおいて最低限のセキュリティー・レベルを提供するために満たすべき要件の概要を示しています。この規格は、ISO 27001、SOC 2、BSIのIT-Grundschutzカタログなどの既存のセキュリティー規格に、データ処理の透明性を高めるためのC5固有の追加要件を加えたものです。

ドイツ連邦共和国の政府および公共部門と連携する組織が利用するクラウド・サービスでは、C5への準拠が義務付けられています。C5評価は、国際保証業務基準（ISAE）3000（改訂版）、過去の財務情報の監査またはレビュー以外の保証業務に従って実施されています。

レポートおよびその他のドキュメンテーション

「対象となるサービス」セクションにリストされているサービスのC5レポートは保護されており、要求に応じて利用できます。IBM Cloudインフラストラクチャー、IBM Cloud VPC、および/またはIBM Cloud PaaS/Cloudant C5レポートを要求するには、以下のリンクをご利用ください。