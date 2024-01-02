国際標準化機構（ISO）は、技術分野および非技術分野の標準を発行する独立した非政府組織です。ISO/IEC 27000シリーズは、国際電気標準会議（IEC）との共同作業で、組織が情報資産を安全に保つためのメカニズムを定義した規格です。

ISO/IEC 27001:2013（ISO 27001）規格は、組織が情報セキュリティーを設計、実装、保守し、長期にわたって継続的に改善するためのリスクベースのシステムである情報セキュリティー管理システム（ISMS）を開発するための指針を提供しています。ISO/IEC 27001:2013規格には、ISO/IEC 27002:2013のベスト・プラクティスの指針が含まれています。後続の規格であるISO/IEC 27701:2019では、プライバシー情報管理システム（PIMS）を実装するための追加の指針が提供されています。

レポートおよびその他のドキュメンテーション



保護されたレポート

ISO 27001認証を取得している製品のISO 27001適用宣言書（SOA）をご希望の方は、IBM担当員にお問い合わせください。