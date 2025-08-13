Rogge氏はIntelliMagic Vision for z/OSの使いやすさを称賛しています。「簡単にさまざまな切り口で細かく分析、分割することができ、レポートもインタラクティブに容易に変更できます。例えば、別のグラフ種類を選択したり、別の指標を追加したり、指標を別の単位で表示したりすることができます。必要に応じて、新しいレポートをゼロから作成することも可能で、作成後すぐに履歴情報とともに利用できます。同僚との情報共有も非常に簡単で、レポートのURLをコピーして送るだけです。まったく同じ内容のものが表示されるので、とても便利です。同僚は毎日チャートを共有し合っています」。

Rogge氏はz/OSのパフォーマンス専門家です。「個人的には、消費に関するレポートに特に関心があります。これらはWorkload Manager（WLM）内でグループ化されており、レポート・クラス、ジョブ、作業中のタスクが表示されます。また、消費するCPUの量とzIIP参考情報の量もすぐに確認できます。関心を引いた情報を掘り下げることができるのがとても便利です。例えば、Db2プラットフォームで高い使用率を確認した場合、そのレポートクラスを詳細に掘り下げます。レポート・クラス内では、どのソフトウェア、作業中のタスク、またはジョブが急増の原因となっているかを確認できます」。もう一つの重要な機能は、CPU使用率の高い箇所を特定するためのトップダウンnおドリルダウン・ビューです。システム・エンジニアはワークロード・レベルから始め、レポート・クラスのカスタム・グループを活用しながら、レポート・クラス、さらに特定のアドレス・スペースへとドリルダウンできます。この構造化された手法により、迅速な根本原因分析とパフォーマンス最適化が可能となります。

他の分野のチームにとっては、別のレポートが重要となります。例えば、CICSの専門家にとっては、CICSリージョン内の応答時間とトランザクション数が最大の関心事項となります。MQ領域では、キューの監視、キュー内のメッセージ数、そして取得（get）や格納（put）の件数が主な関心事です。ストレージやDb2などの他の領域では、多くのレポートが日常的に参照されています。Colruyt Groupは、メインフレームの大半の領域でIntelliMagic Vision for z/OSを導入しており、日々の使用状況分析や監視に活用しています。

チームはまた、月次のWLMレビューのためにダッシュボードを活用し、未分類の作業の確認、重要度の分布分析、最適化の機会の特定を行っています。かつては手作業で時間のかかっていた作業が、IntelliMagic Vision for z/OSによって効率化され、貴重な時間を節約しています。現在のIntelliMagic Vision for z/OSの利用はパフォーマンス・チューニングや傾向分析に重点を置いていますが、CPU使用率、WLM構成、システム全体の効率性に関してメインフレーム環境を継続的に最適化するうえで重要な役割を果たしています。

最近では、Colruyt GroupはIntelliMagic Vision for z/OS内でカスタム・グルーピングに取り組み、CICSトランザクションと対応するアプリケーション・チームを関連付けています。IntelliMagic Vision for z/OSのSMF指標と社内のソフトウェア管理ツールのメタデータを統合することで、現在ではIntelliMagic Vision for z/OSをソフトウェア・エンジニアやアプリケーション・マネージャー向けのアプリケーション・レポーティング・ツールとして提供できるようになっています。これにより、従来のSAS/MXGレポートに代わり、チーム全体でのパフォーマンス追跡が強化されます。

IntelliMagic Vision for z/OSは、特にメインフレーム上のDb2に接続するJavaプロセスにおけるDistributed Data Facility（DDF）使用状況の傾向監視に重要な役割を果たしています。これらの各プロセスには固有の相関IDが付与されており、システム・エンジニアはパフォーマンス問題を特定のプロセスおよびその担当者まで追跡できるため、責任の明確化と可視性の向上が図られています。「これは、この監視において不可欠な存在となっています。もし誰かがIntelliMagic Visionの使用をやめるべきだと提案したろすれば、社員の多くが『そうなれば複数の領域が確認できなくなり問題が生じる。そうすると、大量の追加レポートを書かなければならなくなる』と反発が起きると思います」と、Rogge氏は予測します。

Rogge氏はIntelliMagic Vision for z/OSで可能なレポート数に感銘を受けたと言います。「他のベンダーはよく、どんなレポートでも作成できると言います。ここでのポイントは、私たちが実際に何を見たいのか分かっていなかったということです。嬉しいことに、多くのレポートがIntelliMagic Visionに標準搭載されており、履歴も導入初日から蓄積されています。レポートが必要な場合は、履歴を含めて即座に利用可能です。他のベンダーでは、こうした機能が利用できないことがよくあります」。

Colruyt GroupはIntelliMagic Vision for z/OSに対するサポートに非常に満足していると言います。サポートが不要であることが一番ですが、万が一問題が発生した場合でも、設定やデータフローを熟知したIBMのサポートチームの支援により迅速に解決できると確信しています。IntelliMagicはクラウド上で稼働しているため、IBMのエキスパートが直接アクセスでき、Colruytチームとの連携も容易になります

Roggeは次のように締めくくっています。「IntelliMagic Visionによって、私たちは優れた製品を手に入れただけでなく、問題が発生した際に助けてくれる優れたチームも得ることができました。最高の組み合わせです」。