IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSでCICSパフォーマンスを管理

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSでCICSトランザクションとリージョンを監視し、プロファイルします。
IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OSは、パフォーマンス・アナリストがz/OS CICSリージョンとトランザクションをより効果的かつ効率的に管理および最適化し、CICSリージョンの正常性を事前対応的に評価できるようにします。
メリット
リスクを事前対応的に分析して回避

数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みの正常性についての洞察にアクセスして、アプリケーションの正常性とパフォーマンスに対するリスクを事前対応的に特定します。AIによる異常検知が、統計的に重要な変化を強調表示し、問題解決を迅速化します。
時間を節約して問題を迅速に解決

強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を最大限に活用できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習の促進と専門知識の強化

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。

含まれる機能

CICS SMFトランザクション・データはパフォーマンスの洞察についての豊富な情報源ですが、情報量が原因で従来のアプローチでは分析が困難になる可能性があります。すべてのリージョンにわたる主要な統計メトリクスを事前対応的に評価することで、可用性に対する潜在的なリスクを特定できます。

CICSリージョン・メトリクスの評価 CICS統計データの調査 トランザクション応答時間プロファイル 主な応答時間の構成要素 応答時間プロファイル 時間間隔で比較

 

応答時間ビュー CICSとDb2のデータの統合 CICSとWLMデータ全体の可視性 トランザクション・データ・フィールド クラウド配信によるAIOps
参考情報 z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、z/OSの深い専門知識を駆使して、何百もの洞察を自動的に生成し、z/OSインフラストラクチャーの運用の可視性を大幅に向上させます。
Total Economic Impact Of IBM Z IntelliMagic Vision For z/OS
Forrester Consulting社は、リスク軽減、ハードウェア、生産性、コスト削減、パフォーマンス管理の向上という観点から、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSが組織にもたらすメリットを検証するTotal Economic Impact（TEI）調査を実施しました。
CICSトランザクション：トランザクションの応答時間の分析
この動画では、動的ナビゲーションによって、特定のトランザクションに関連するタイミング・バケットの限定されたサブセット（この場合は100個のうち4個）を迅速に識別する方法について説明します。
CICS統計：CICSストレージの正常性の評価
主要なCICS統計ストレージに関するメトリクスの自動評価により、調査が必要な領域の特定、事前対応的な分析と障害の防止が容易になります。
CICS統計の正常性とパフォーマンスを最適化する方法
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSによるCICSレポートでは、CICSグループ別にまとめられた正常性に関する主要なメトリクスへの洞察が提供されており、個々のCICSリージョンについて細部まで理解を深めることができます。
CICSトランザクションと統計データの調査
CICSの可用性とパフォーマンスのリスクを検知し、トランザクション・データの分析、詳細なCICSメトリクスの調査方法について学習します。
次のステップ

