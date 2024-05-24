IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OSは、パフォーマンス・アナリストがz/OS CICSリージョンとトランザクションをより効果的かつ効率的に管理および最適化し、CICSリージョンの正常性を事前対応的に評価できるようにします。
数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みの正常性についての洞察にアクセスして、アプリケーションの正常性とパフォーマンスに対するリスクを事前対応的に特定します。AIによる異常検知が、統計的に重要な変化を強調表示し、問題解決を迅速化します。
強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を最大限に活用できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。
CICS SMFトランザクション・データはパフォーマンスの洞察についての豊富な情報源ですが、情報量が原因で従来のアプローチでは分析が困難になる可能性があります。すべてのリージョンにわたる主要な統計メトリクスを事前対応的に評価することで、可用性に対する潜在的なリスクを特定できます。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、主要なCICSメトリクスをベスト・プラクティスの値と比較して評価し、調査のために可用性に対する潜在的なリスクを特定します。評価をユーザー定義の論理グループ別に、赤、黄、緑で表示します。ビューを展開すると、選択したグループまたはメトリクスのタイム・チャートを構成するすべてのリージョンを、より詳細なレベルで表示できます。
多くの種類のCICS統計データを、より詳細なレベルで調べることができます。例えば、ファイル名、エンキュー名、トランザクション・クラス、TCBモードなどを調査できます。この画像は、動的ナビゲーションとコンテキストに応じたドリルダウンにより、どのCICSストレージ領域でストレージ不足状態が発生しているかを判別できることを示しています。
CICSワークロード分析は通常、CPU消費量またはトランザクション量によるトランザクションの「上位n」ビューから始まります。次に、最初に大まかな概要カテゴリーにグループ化された約100個のタイミング・バケットを含む応答時間プロファイルに焦点を当てることができます。関心のあるカテゴリーの詳細な説明も表示できます。
最初の応答時間の表示で応答時間の主な要因を特定した後、ドリルダウンによって特定の関心のある構成要素を特定できます。トランザクションの主な応答時間カテゴリーが「合計入出力待機時間」である場合（前の画像を参照）、そのサブセクションを1回のクリックで調べることができます。
主要なCICS応答時間カテゴリー別にトランザクション全体のプロファイルを比較する機能も、有益な洞察を提供します。この例では、最初のトランザクション・セット全体のCICSトランザクションあたりのCPUを示します。選択したトランザクションをさらに絞り込むために、グローバル・フィルターを指定することもできます。
アプリケーションのリリースがトランザクションあたりのCPUに与える影響を分析する場合、複数の時間間隔にわたる比較が重要になることがよくあります。製品全体を通じて、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、任意の2つの時間間隔にわたって一目で値を比較し、分析できます。
応答時間の問題を調査する場合は、応答時間ビューから開始できます。問題をさらに切り分けるには、システムまたはリージョン全体で選択したトランザクションの時間を調べることができます。この画像は、特定のトランザクション・タイミング・コンポーネントが2組のシステム間で大幅に異なる例を示しています。
Db2アカウンティング・データ（SMF101）はCICSトランザクションIDを取得するため、この製品はDb2の主要なメトリクスをCICS SMFデータとシームレスに統合します。これらのグラフは、CICSパースペクティブからのメトリクスを最初の行に統合し（トランザクションIDに基づく）、最後の行にDb2パースペクティブからのメトリクスを統合します（アカウンティング・データの相関IDを使用）。
さまざまな種類のz/OSデータにわたる統合された可視性は、CICSおよびあらゆる種類のパフォーマンス分析に役立ちます。このシナリオでは、システム・データからの以前のビューは、選択された時間間隔で達成されていないWLM目標を示しており、それに応じて長時間実行されるトランザクションの量が増加していることを示しています。
CICS 110.1レコード内の250以上のノンタイミング・フィールドにより詳細な分析が可能です。これらのフィールドはサブグループごとに分類されています。 この図のカスタマイズされたダッシュボードには、各CICSトランザクションのDb2 SQL呼び出し、ログ・ストリームの書き込み、プログラムのロード、ファイルの取得など、このフィールドの例が示されています。
クラウド・モデルを採用するメリットとしては、迅速な実装（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員にかかる負荷の軽減、ローカルのスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどがあります。
