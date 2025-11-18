z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision

エンドツーエンドのz/OSパフォーマンスの分析で、コストの最適化と事前対応的な問題の検知を実現します。

データを表示するグラフィック・オーバーレイを備えたIBM Z16 IntelliMagicを使用する作業員

次のレベルのインテリジェンス

IntelliMagic Vision for z/OS®は、IBM Z向けの高度なパフォーマンス分析ソフトウェアです。カスタムでノーコードの視覚化を通じて柔軟なデータ分析を提供し、アナリストがリスクを特定してワークロードをチューニングできるようにします。次世代のインテリジェンスによりメインフレームのパフォーマンス分析をモダナイズします。

メインフレーム環境の制御

アナリストは、対話式の洞察とカスタマイズ可能なレポートを使用して、エンドツーエンドのメインフレーム環境を制御し、可用性リスクを回避できます。
スタッフのケイパビリティーの強化

問題の分析と解決へのアクセスを合理化することで、新規スタッフと既存スタッフの両方の能力を強化します。
スタッフのオンボーディング

わかりやすいナビゲーションとインフラストラクチャー接続で、新規スタッフの学習を加速します。
SaaSの提供

また、ベスト・プラクティスのしきい値と推奨事項が組み込まれた直感的な対話式インターフェースは、人材の新規採用や、複数のプラットフォームにまたがるトレーニングを加速させます。

特長

ラボに出席して画面を見ている人
IntelliMagic Vision Health Insightsによるリスク検知

説明可能な組み込みの人工知能により、内蔵された専門家のドメイン知識に基づくコンテキストに応じたしきい値を使用して、700を超える主要なz/OSメトリクスを自動的に評価および査定し、インフラストラクチャーとアプリケーションの可用性に対する潜在的なリスクを防止します。
コンピューター・モニターの前に座り、そのモニターの画面を見ながらデータをデコードしている若いITエンジニア
IntelliMagic Vision Change Detectionビュー

主要なメトリクスの統計的に有意な変化を強調表示する統計分析を使用した、自動化された柔軟なz/OSの異常検知により、懸念される領域で何が変化したかを迅速に特定し、問題解決を加速します。また、悪影響を及ぼす可能性のある変更に対して早期に対応できます。
ノートPCでビジネス・スプレッドシートを操作する会計士
最新の対話式GUI

共有のz/OSインフラストラクチャー・リソースからセグメント化されたアプリケーション固有のビューにより、z/OSインフラストラクチャー全体のz/OS測定データに対する直感的で相関性のある可視性を実現します。レポートのコーディングや、インフラストラクチャーのさまざまな独立した領域に特化した多種多様なツール・セットの習得を必要とする現在のアプローチとは対照的に、z/OSプラットフォーム全体で使用されるIntelliMagic Visionの単一のインターフェースにより、学習を大幅に迅速化し、連携を促進し、分析精度が向上します。
現代的なオフィスで、コンピューター画面上のチャートや市場レポートを扱っている、めがねを掛けたフォーマルな服装のビジネスマンの横顔。
動的でカスタマイズ可能なレポート

クリックしてカスタマイズする高度な機能を使用することで、プログラミングや複雑な手順を必要としないアドホック分析が可能になり、現在の調査に最適な視覚化を実現します。
近代的な制御室のコンピューター・ステーションで働いている人々
コンテキストに応じたドリルダウン

柔軟でコンテキストに応じたドリルダウンにより、アナリストは現在のビューに基づいて最も関連性の高い代替の解析経路を特定できるため、数回クリックするだけで各仮説を調査できます。これにより、「行き止まり」の経路が素早く排除され、問題解決が大幅に加速されます。膨大な量のデータを扱う場合、必要なデータのサブセットに分析を集中できるこの機能は特に重要です。
食料品店で買い物をする家族
お客様事例 Colruyt Group、インタラクティブなメインフレーム分析を導入 IntelliMagic Vision for z/OSが、Colruyt Groupのシステム・エンジニアに、高度なすぐに使えるレポートおよび分析ツールをどのように提供するかをご覧ください。 お客様事例を読む お客様事例を読む
工場で保守を行う男性
サービス

私たちのテクノロジー専門家ラボチームは、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを実装するための実証済みのアプローチを提供し、中断の防止、コストの削減、クリティカルなワークロードの可用性の確保を支援します。

次のステップ

製品についての調査、緊急サービス、お客様に最適なIBM製品とサービスについてのご相談など、IBMのエキスパートまでお気軽にお問い合わせください。

