z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision

エンドツーエンドのz/OSパフォーマンスの分析で、コストの最適化と事前対応的な問題の検知を実現します。
IntelliMagic Vision for z/OS®は、IBM Z向けの高度なパフォーマンス分析ソフトウェアです。カスタムでノーコードの視覚化を通じて柔軟なデータ分析を提供し、アナリストがリスクを特定してワークロードをチューニングできるようにします。次世代のインテリジェンスによりメインフレームのパフォーマンス分析をモダナイズします。
アナリストは、対話式の洞察とカスタマイズ可能なレポートを使用して、エンドツーエンドのメインフレーム環境を制御し、可用性リスクを回避できます。
問題の分析と解決へのアクセスを合理化することで、新規スタッフと既存スタッフの両方の能力を強化します。
わかりやすいナビゲーションとインフラストラクチャー接続で、新規スタッフの学習を加速します。
また、ベスト・プラクティスのしきい値と推奨事項が組み込まれた直感的な対話式インターフェースは、人材の新規採用や、複数のプラットフォームにまたがるトレーニングを加速させます。
私たちのテクノロジー専門家ラボチームは、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを実装するための実証済みのアプローチを提供し、中断の防止、コストの削減、クリティカルなワークロードの可用性の確保を支援します。