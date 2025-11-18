z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision

共有のz/OSインフラストラクチャー・リソースからセグメント化されたアプリケーション固有のビューにより、z/OSインフラストラクチャー全体のz/OS測定データに対する直感的で相関性のある可視性を実現します。レポートのコーディングや、インフラストラクチャーのさまざまな独立した領域に特化した多種多様なツール・セットの習得を必要とする現在のアプローチとは対照的に、z/OSプラットフォーム全体で使用されるIntelliMagic Visionの単一のインターフェースにより、学習を大幅に迅速化し、連携を促進し、分析精度が向上します。