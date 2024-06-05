z/OS systems performance with IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを管理する

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用して、z/OSシステムのパフォーマンス管理を最適化する
AI駆動型分析を使用してz/OS環境を事前対応型で監視および管理することで、z/OSシステムのパフォーマンス管理を最適化します。中断を防ぎ、コストを削減し、メインフレームの特長である信頼性と可用性を維持します。

 
メリット
リスクを積極的に分析し、予防する

数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みのヘルス分析情報にアクセスして、アプリケーションのヘルスとパフォーマンスに対するリスクを問題が発生する前に事前に特定します。AIによる異常検知により、統計的に重要な変化が強調表示され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
時間を節約し、問題を迅速に解決する

強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習を促進し、専門知識を強化する

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。

含まれる機能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、RMF／SMF データを拡張し、その組み込み知識を適用して、z/OS アーキテクチャーがワークロードを処理する方法を理解します。これにより、z/OSを調整してパフォーマンスを向上させ、可用性を確保することができます。また、これを使用してプロセッサー構成を調整し、メインフレーム・ハードウェアから得られるMIPSを増やすこともできます。

ヘルスに関する洞察 インタラクティブなLPARおよびFICONトポロジー・ビューア 状況に応じたドリルダウン 直感的に確認できる可視性

 

動的なレポートのカスタマイズ 異常検知と統計分析 カスタマイズされた共有ダッシュボード クラウド配信によるAIOps
参考情報 z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、z/OSに関する深い専門知識を駆使して、何百もの洞察を自動的に生成し、z/OSインフラストラクチャーの運用に対する可視性を大幅に向上させます。
z/OSシステムのパフォーマンス管理
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを用いた事前対応型のz/OSシステム・パフォーマンス管理をご覧ください。AI駆動型分析によりリスクを特定し、システムの可用性を最適化します。
カップリング機能のヘルスとパフォーマンスに関するレポート
環境内のカップリング機能を効果的に監視し、発生しつつある問題を自動的に強調表示する方法について説明します。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSに関する総経済効果（TEI）
リサーチとアドバイザリー・サービスを提供するForrester Consulting社は、リスク軽減、ハードウェア、生産性とコスト削減、パフォーマンス管理の向上という観点から、IBM Z Intellimagic Vision for z/OS が組織にもたらすメリットについて掘り下げたTotal Economic Impact（TEI）調査を実施しました。
SMFデータからどれだけ多くのことが学べるか想像してみてください
RMFおよびSMFデータへの容易な可視性を活用して、z/OSエコシステムの動作に関する理解をいかに迅速に深めることができるでしょうか。
どのくらいかかると「長すぎる」とみなされるのか。期間が複数あるサービス・クラス
このWebセミナーでは、期間測定の複雑さや、加重サービス単位、z/OS 2.5の固定変数、およびアップグレード後の期間を確認することの重要性について説明します。パフォーマンス分析における複数期間の威力とリスクについて理解を深めましょう。
次のステップ

製品調査を実施している場合でも、緊急サービスが必要な場合でも、またはIBM製品とサービスがどのように役立つかについて話し合いたい場合でも、IBMのエキスパートにご相談ください。

