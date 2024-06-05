AI駆動型分析を使用してz/OS環境を事前対応型で監視および管理することで、z/OSシステムのパフォーマンス管理を最適化します。中断を防ぎ、コストを削減し、メインフレームの特長である信頼性と可用性を維持します。
数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みのヘルス分析情報にアクセスして、アプリケーションのヘルスとパフォーマンスに対するリスクを問題が発生する前に事前に特定します。AIによる異常検知により、統計的に重要な変化が強調表示され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、RMF／SMF データを拡張し、その組み込み知識を適用して、z/OS アーキテクチャーがワークロードを処理する方法を理解します。これにより、z/OSを調整してパフォーマンスを向上させ、可用性を確保することができます。また、これを使用してプロセッサー構成を調整し、メインフレーム・ハードウェアから得られるMIPSを増やすこともできます。
700項目を超える主要なz/OSメトリクスを評価する組み込みの人工知能と、専門家のドメイン知識からのしきい値を使用して、可用性とパフォーマンスに対するリスクを軽減します。
z/OSトポロジー（FICONおよびLPAR）は複雑で、視覚化が困難です。従来の表示方法では手動で印刷する必要がありました。IntelliMagic Visionの対話式のLPARおよびFICONトポロジー・ビューアを使用すると、アナリストは時間間隔を操作して、これに集中し、比較して、コストのかかるエラーや変更を見つけることができます。
状況に応じたドリルダウンにより、アナリストは表示されたデータに基づいて代替分析パスを識別し、各仮説を迅速に調査できるため、欲しい情報にたどり着けないパスの探索に費やす時間を節約できます。必要なデータのサブセットに分析を集中できる機能は、大量のSMFデータを処理する場合に特に役立ちます。
さまざまな種類のSMFデータにアクセスするためにコーディング・プログラムを使用したり、テクノロジーによってサイロ化されたツールを習得したりする代わりに、共通の直感的なユーザー・インターフェースによってデータ・マイニングが不要になり、スタッフはより価値の高い分析に集中できるようになります。プラットフォーム全体で使用されるこの単一のインターフェースにより、学習、コラボレーション、分析の効率が向上します。
高度なレポート・カスタマイズ機能により、プログラミングや複雑な手順を必要とせずに迅速な分析が可能になります。直感的なカスタマイズ・オプションにより、レポートの種類、要約レベル、フィルタリング、間隔比較を選択できます。
主要なメトリクスの大きな変化は変更検知ビューで強調表示され、現在の日と30日前との間の標準偏差が2以上または2以下の変動が表示されます。CPUの増加などの、持続的な影響を与える可能性のある変更について早期にアラートを受け取ります。
カスタマイズ可能なダッシュボードは、関心のあるメトリクスのコレクションを収集し、一目でわかるライブ・ビューで表示します。共有することで、コラボレーションが促進され、組織全体に共通の真実が提供されます。任意のレポートを展開し、ドリルダウン機能を使用して、関心のあるメトリクスを詳細に分析できます。
クラウド・モデルを採用するメリットとして、迅速な導入（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員への負荷の解放、現地に不足しているスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどが挙げられます。
