IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、パフォーマンス・アナリストはz/OSディスクと複製環境をより効果的かつ効率的に管理、最適化できます。

 
メリット
リスクを事前対応的に分析して回避

数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みの正常性についての洞察にアクセスして、アプリケーションの正常性とパフォーマンスに対するリスクを事前対応的に特定します。AIによる異常検知が、統計的に重要な変化を強調表示し、問題解決を迅速化します。
時間を節約して問題を迅速に解決

強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を最大限に活用できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習の促進と専門知識の強化

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。

含まれる機能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、ディスクの正常性と複製システムを継続的に評価します。したがって、システムのあらゆる側面で段階的な劣化や、ハードウェア障害やリソースの使用またはワークロード・パターンの変化による突然の変化が発生すれば、すぐにそれを特定できます。

正常性に関する洞察 対話式のトポロジー・ビュー 深い洞察 比較と例外検知

 

特定のボリューム、データ・セット、またはアドレス空間をドリルダウンする 同期複製と非同期複製のメトリクスを追跡する 主要な入出力測定のトレンド分析 クラウド配信によるAIOps
参考情報 Total Economic Impact Of IBM Z IntelliMagic Vision For z/OS
Forrester Consulting社は、リスク軽減、ハードウェア、生産性、コスト削減、パフォーマンス管理の向上という観点から、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSが組織にもたらすメリットを検証するTotal Economic Impact（TEI）調査を実施しました。
Troubleshooting Global Mirror RPO Spikes
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用して、グローバルに分散された並列シスプレックス環境でGlobal Mirror複製のステータスを可視化する方法をご覧ください。
バックエンド・ドライブが過負荷になっているかを確認する方法
このお客様事例では、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用して、過負荷のバックエンド・ドライブに関連するz/OSパフォーマンスの問題の根本原因を簡単に確認する方法について説明します。
z/OSディスクへの接続時間が長い
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSが、ソフトウェアの変更によって発生するパフォーマンスの問題にどのように対処するかをご覧ください。新しいSQLクエリーに起因する接続時間の突然の増加を効率的に識別して修正します。
オールフラッシュ・データセンター – 入出力の応答時間が倍速にならない理由
ITにおけるフラッシュ・テクノロジーをご覧ください。高速化が約束されているにもかかわらず、多くのデータセンターでは応答時間に大きな変化は見られません。データセンターのパフォーマンスに及ぼす潜在的な影響について説明します。
zHyperLinkの読み取りパフォーマンスと学んだ教訓
Joe Hydeが、zHyperLinkの読み取り入出力の速度やその他の教訓について説明しながら、最新のDb2実稼働データを共有します。
次のステップ

製品についての調査、緊急サービス、お客様に最適なIBM製品とサービスについてのご相談など、IBMのエキスパートまでお気軽にお問い合わせください。

