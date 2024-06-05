IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、パフォーマンス・アナリストはz/OSディスクと複製環境をより効果的かつ効率的に管理、最適化できます。
数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みの正常性についての洞察にアクセスして、アプリケーションの正常性とパフォーマンスに対するリスクを事前対応的に特定します。AIによる異常検知が、統計的に重要な変化を強調表示し、問題解決を迅速化します。
強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を最大限に活用できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、ディスクの正常性と複製システムを継続的に評価します。したがって、システムのあらゆる側面で段階的な劣化や、ハードウェア障害やリソースの使用またはワークロード・パターンの変化による突然の変化が発生すれば、すぐにそれを特定できます。
正常性に関する洞察と例外レポートにより、ストレージ・システムに注意が必要な場合に警告が発せられます。メトリクスは時間間隔ごとに自動的に評価され、許容範囲内にない場合は強調表示されます。 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、発生したアラートに応じて、実行すべきアクションも推奨します。
対話式のトポロジー・ビューアを使用すると、アナリストはSysplex、FICON、LPAR、サブシステム・トポロジーの時間間隔を操作、ドリルダウン、比較することができます。これは、コストに影響を与える可能性のあるエラーや変更を見つけるために重要です。
例外レポートからドリルダウンして、フラグが付けられたメトリクスの詳細なタイム・チャートを容易に表示し、その上で、動作が発生した時間枠を絞り込み、その結果生じたアプリケーションへの影響との相関を調べることができます。
比較チャートは、特定の動作がいつ始まったのか、またそれが一時的な異常なのか、それとも継続的な傾向の一部なのかを判断するのに役立ちます。
タイム・チャートには、より詳細な粒度レベルでメトリクスを表示するためのドリルダウンが多数用意されています。さらに詳細な分析を行うために、より詳細にドリルダウンすることができます。表示されるデータは静的なレポートではなく、ほぼリアルタイムのRMF/SMFレコードの間隔データを反映します。
継続的な可用性の必要性により、複製はディスク・ストレージの重要な要素となっています。データ複製の正常性を監視することは、ビジネス要件と規制要件を満たすための鍵となります。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、同期および非同期複製両方の主要メトリクスを追跡します。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、運用の方向性を把握するために役立つ多くの傾向チャートを提供します。この例では、入出力レートがわずかに増加し、応答時間が短縮していることが示されています。これは、ストレージ・ハードウェアのアップグレードが必要か、延期できるかを判断するために役立ちます。
クラウド・モデルを採用するメリットとしては、迅速な実装（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員にかかる負荷の軽減、ローカルのスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどがあります。
製品についての調査、緊急サービス、お客様に最適なIBM製品とサービスについてのご相談など、IBMのエキスパートまでお気軽にお問い合わせください。