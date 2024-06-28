TCP/IPは、z/OSメインフレームの通信の中核であり、メインフレームとの間のトラフィックと、z/OSイメージおよびプロセッサー・コンプレックス間の内部トラフィックの両方に使用されます。セキュリティー・リスクと障害がユーザーに影響を与える前に、事前対応型で管理します。
高度なAIを活用した洞察と分析を使用して、未知のz/OS IPトラフィック暗号化セキュリティー・リスクを問題が発生する前に検知し、軽減します。
強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた数千種類のそのまま使用できるレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、zERTレコードからの600行を超える未加工コードを暗号スイート、暗号化アルゴリズム、およびメッセージ認証タイプ用の読み取り可能なテキストに変換することで、分析を強化します。
LPAR間の通信に使用されるOSAチャネルやHiperSocketsなどの物理インターフェースの詳細を把握します。この例では使用量を増加しても可用性（緑）に問題を生じさせませんが、観察された変化についてはさらに調査が必要であり、インフラストラクチャーの他の場所での不必要な増加に関連している可能性があります。
重複したACKは、データセンターまたは外部ネットワーク構成の改善の機会を示唆している可能性があります。これは、メインフレーム・ネットワークのヘルスに関する迅速な洞察を提供するために自動的に評価および追跡されるいくつかのメトリクスのうちの1つです。
一見無関係に見えるパフォーマンス、ネットワーク、ストレージ、MQ、CICS、Db2のメトリクスを1つのビューにまとめて共有できるため、コラボレーションが促進されます。この例には、タイプ30のアドレス空間の消費量やTCP/IPトラフィック・レート、および暗号化暗号タイプ別のトラフィックが組み込まれています。クライアントとサーバーのIPアドレスも可視化できます。
トップレベルのビュー（シスプレックス別またはトラフィック・クラス別）では、各プロトコルを使用するネットワーク・トラフィックの量をすぐに確認でき、暗号化で保護されていないトラフィックを識別できます。さまざまな基準でドリルダウンして分析を絞り込み、トラフィックのソースまたはターゲットを特定できます。
選択したネットワーク・トラフィックのサブセット（トラフィック・クラスやIPアドレスなど）に簡単に移動して、選択したプロトコルに固有のデータを可視化できます。この例には、使用されている暗号化アルゴリズム、暗号化キーの長さ、および暗号化保護のその他の属性が含まれます。
暗号化に必要なCPUは膨大になる可能性があり、暗号化の種類によって大きく異なる可能性があるため、CPUの可視性は極めて重要です。実装変更の前後の分析により、暗号化と（CPUの観点で見た）ビジネス・コストとの相関関係を把握できます。
さまざまな種類のSMFデータにアクセスするために、テクノロジーによってサイロ化されたコーディング・プログラムやマスタリング・ツールを必要とするアプローチとは対照的に、この直感的なユーザー・インターフェースではデータ・マイニングをする必要がなく、スタッフはより価値の高い分析に集中できるようになります。また、学習効率を高め、コラボレーションを促進し、分析の有効性を高めます。
コンテキストに応じたドリルダウンにより、表示されたデータに基づいて代替分析パスを識別し、数回のクリックで各仮説を調査できるため、欲しい情報にたどり着けないパスの探索に費やす時間が短縮されます。大量のSMFデータを処理する場合、必要なデータ・サブセットに分析を集中できる機能は有用です。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSの非常に柔軟なドリルダウン機能により、プロセッサー、システム、カード、またはアドレス空間レベル、および特定の移行アクティビティーでデータを表示できます。組み込みの条件フィルターは、フォーカスされたダッシュボード上のレポート・セットに合わせてカスタマイズできます。
クラウド・モデルを採用するメリットとして、迅速な導入（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員への負荷の解放、現地に不足しているスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどが挙げられます。
製品調査を実施している場合でも、緊急サービスが必要な場合でも、またはIBM製品とサービスがどのように役立つかについて話し合いたい場合でも、IBMのエキスパートにご相談ください。