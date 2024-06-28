TCP/IP Network with IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを管理する

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用して、IBM z/OS暗号化準備テクノロジーとトラフィック・パターンを監視します。
マイクロプロセッサーの使用、TCP エラー状態、接続の関係を示すインフォグラフィック

TCP/IPは、z/OSメインフレームの通信の中核であり、メインフレームとの間のトラフィックと、z/OSイメージおよびプロセッサー・コンプレックス間の内部トラフィックの両方に使用されます。セキュリティー・リスクと障害がユーザーに影響を与える前に、事前対応型で管理します。

 
メリット
セキュリティー・リスクを問題が発生する前に軽減する

高度なAIを活用した洞察と分析を使用して、未知のz/OS IPトラフィック暗号化セキュリティー・リスクを問題が発生する前に検知し、軽減します。
ネットワークの構成と健全性を改善する

強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた数千種類のそのまま使用できるレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習を促進し、専門知識を強化する

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。

含まれる機能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、zERTレコードからの600行を超える未加工コードを暗号スイート、暗号化アルゴリズム、およびメッセージ認証タイプ用の読み取り可能なテキストに変換することで、分析を強化します。

OSAチャネルとHiperSocketsを監視する ネットワークの構成と健全性を改善する DevOps イネーブルメント 保護されていない（暗号化された）トラフィックを簡単に識別する IPアドレス範囲に基づいて「トラフィック・クラス」を分類する

  

暗号機能のCPコアの平均使用量 SMFデータの直感的な可視性 状況に応じたドリルダウン 根本原因分析の迅速化 クラウド配信によるAIOps
参考情報 z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、z/OSに関する深い専門知識を駆使して、何百もの洞察を自動的に生成し、z/OSインフラストラクチャーの運用に対する可視性を大幅に向上させます。
IBMのzERTを使用して暗号化されていない接続を識別する方法
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSのzERTデータを使用して、ネットワーク・セキュリティーに関する洞察を最大限に得られるようにします。暗号化されていないトラフィックを識別し、暗号化レベルを簡単に評価します。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSに関する総経済効果（TEI）
リサーチとアドバイザリー・サービスを提供するForrester Consulting社は、リスク軽減、ハードウェア、生産性とコスト削減、パフォーマンス管理の向上という観点から、IBM Z Intellimagic Vision for z/OS が組織にもたらすメリットについて掘り下げたTotal Economic Impact（TEI）調査を実施しました。
zERT：ネットワーク・トラフィック管理の可視性における画期的な進歩
zERTの優れた概要と、このデータから得られるメリットを高める方法について説明します。
zERTネットワーク暗号化データの価値と可視性
このセッションを視聴して、この新しいzERTデータによって提供される価値について詳しく学び、セキュリティー・チームがこのデータから大きな価値を引き出すために必要な可視性を実現しましょう。
zERTおよびその他のSMFデータを使用してネットワーク暗号化を管理および最適化する
このWebセミナーでは、z/OS Encryption Readiness Technology（zERT）を使用して、暗号化ステータスの可視性を提供し、コンプライアンスを支援し、CPU使用率を最適化することで、ネットワーク・セキュリティーを強化する方法について説明しています。
次のステップ

製品調査を実施している場合でも、緊急サービスが必要な場合でも、またはIBM製品とサービスがどのように役立つかについて話し合いたい場合でも、IBMのエキスパートにご相談ください。

