LPAR間の通信に使用されるOSAチャネルやHiperSocketsなどの物理インターフェースの詳細を把握します。この例では使用量を増加しても可用性（緑）に問題を生じさせませんが、観察された変化についてはさらに調査が必要であり、インフラストラクチャーの他の場所での不必要な増加に関連している可能性があります。