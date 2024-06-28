z/OS Virtual Tape performance with IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを管理する

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用してVirtual Tapeのパフォーマンスと可用性を監視します。
複製データ・バックログ、キャッシュ・データ、および平均遅延キュー経過時間の関係を示すインフォグラフィック

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、パフォーマンス・アナリストはz/OS Virtual Tapeをより効果的かつ効率的に管理および最適化できます。リスクを防止し、時間を節約し、環境を最適に構成できます。

 
メリット
リスクを積極的に分析し、予防する

数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みのヘルス分析情報にアクセスして、アプリケーションのヘルスとパフォーマンスに対するリスクを問題が発生する前に事前に特定します。AIによる異常検知により、統計的に重要な変化が強調表示され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
時間を節約し、問題を迅速に解決する

強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習を促進し、専門知識を強化する

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。

含まれる機能

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、さまざまなベンダーのネイティブおよび仮想のz/OS接続テープに対応しています。

  • IBM TS7770、IBM TS7760、IBM TS7740、IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM VTF Mainframe
  • Oracle StorageTek Physical Tape Solutions
  • Luminex Mainframe Virtual Tape Solutions

すべての主要なテープ管理ソフトウェア・カタログ（CA1、RMM、TLMS、Control-T、Zara）がサポートされています。

Virtual Tapeライブラリー統計は、BVIRアクティビティー・レコードを使用するIBM TS7700ファミリーのすべてのモデルとOracle StorageTek仮想テープに対してサポートされています。EMC DLmおよびIBM VTFメインフレームでは、ネイティブSMFデータのサポートが利用可能です。

TS7700クラスター内のすべてのキャッシュ・フローを監視する リカバリー・ポイント目標の監視 – 複製のバックログ RPO監視 – 遅延キューの平均経過時間 限界をコントロールする テープ使用状況のホスト・ビュー クラウド配信によるAIOps
参考情報 z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、z/OSに関する深い専門知識を駆使して、何百もの洞察を自動的に生成し、z/OSインフラストラクチャーの運用に対する可視性を大幅に向上させます。
物理アクティビティーから論理アクティビティーへのz/OS仮想テープ・ブリッジ
TS7700（CPU使用率）の問題の特性がどのようにフラグ付けされるかを確認し、最悪のインシデントが発生したときに存在していたホスト・アクティビティーを検知するためのリンクを確認します。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSに関する総経済効果（TEI）
リサーチとアドバイザリー・サービスを提供するForrester Consulting社は、リスク軽減、ハードウェア、生産性とコスト削減、パフォーマンス管理の向上という観点から、IBM Z Intellimagic Vision for z/OS が組織にもたらすメリットについて掘り下げたTotal Economic Impact（TEI）調査を実施しました。
TS7700 Performance分析
ハードウェア・ビュー（BVIR データ経由）をワークロード・メトリクスと自動的に比較して、グリッド化されたハードウェアがボックス間の作業と複製をどのように処理しているかを確認する方法を説明します。
IBM TS7700仮想テープ・ソリューションを最大限に活用する方法
パフォーマンスの問題でイライラしたことがある場合、またはTS7700環境がベスト・プラクティスに従って最適化されていることを確認したい場合は、このWebセミナーをご覧ください。
z/OS仮想テープ・インフラストラクチャーの可用性監視
このWebセミナーでは、z/OS仮想テープ・インフラストラクチャーのベスト・プラクティスを紹介します。デモンストレーションを通じて、自動化されたリスク識別、迅速な問題解決、最適化の手法を学びます。
次のステップ

製品調査を実施している場合でも、緊急サービスが必要な場合でも、またはIBM製品とサービスがどのように役立つかについて話し合いたい場合でも、IBMのエキスパートにご相談ください。

