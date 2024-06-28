IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、さまざまなベンダーのネイティブおよび仮想のz/OS接続テープに対応しています。

IBM TS7770、IBM TS7760、IBM TS7740、IBM TS7720

EMC DLm

Oracle StorageTek VSM

IBM VTF Mainframe

Oracle StorageTek Physical Tape Solutions

Luminex Mainframe Virtual Tape Solutions

すべての主要なテープ管理ソフトウェア・カタログ（CA1、RMM、TLMS、Control-T、Zara）がサポートされています。

Virtual Tapeライブラリー統計は、BVIRアクティビティー・レコードを使用するIBM TS7700ファミリーのすべてのモデルとOracle StorageTek仮想テープに対してサポートされています。EMC DLmおよびIBM VTFメインフレームでは、ネイティブSMFデータのサポートが利用可能です。