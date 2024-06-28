IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSを使用すると、パフォーマンス・アナリストはz/OS Virtual Tapeをより効果的かつ効率的に管理および最適化できます。リスクを防止し、時間を節約し、環境を最適に構成できます。
数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みのヘルス分析情報にアクセスして、アプリケーションのヘルスとパフォーマンスに対するリスクを問題が発生する前に事前に特定します。AIによる異常検知により、統計的に重要な変化が強調表示され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
強力で直感的なGUIとリアルタイムの比較および編集を組み合わせた、そのまま使用できる数千種類のレポートにアクセスできます。コンテキストに応じたドリルダウン機能により、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮できます。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の作業効率を高めます。AIを力の最大限に活用して短い時間でも効率的に学習できるようにしながらコラボレーションを促進し、分析精度を高めます。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、さまざまなベンダーのネイティブおよび仮想のz/OS接続テープに対応しています。
すべての主要なテープ管理ソフトウェア・カタログ（CA1、RMM、TLMS、Control-T、Zara）がサポートされています。
Virtual Tapeライブラリー統計は、BVIRアクティビティー・レコードを使用するIBM TS7700ファミリーのすべてのモデルとOracle StorageTek仮想テープに対してサポートされています。EMC DLmおよびIBM VTFメインフレームでは、ネイティブSMFデータのサポートが利用可能です。
TS7700のキャッシュ帯域幅は、パフォーマンスにとって最も重要な鍵の1つです。キャッシュ帯域幅が使い果たされると、ジョブの実行時間と災害復旧場所のRPOに影響する可能性があります。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、時間の経過とともにどのアクティビティーがこのリソースを消費しているかについての洞察を提供します。
現在、多くのお客様が遠隔地に第3のデータセンターを保有しています。パフォーマンス上の理由により、この場所にあるデータは通常は同期的に複製されないため、この例のように、特定の時点で複製されないデータの量を把握することが重要です。
お客様の2つ目の懸念事項は、データの作成の何分後、または何時間後にデータの複製が行われるかということです。IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSはこの懸念事項にも対応します。コピーが処理されるまでの待ち時間が長すぎると、調査を行うための例外警告がトリガーされます。
キャッシュ有効化のためのIBM TS7700ライセンスには、ホスト・スループットの増分と移行前キューの長さが存在します。これらの制限に達したかどうかを把握するには、さまざまなメトリクスを監視する必要があります。この例では、移行前のキューで待機しているデータの量を示し、スロットルをトリガーできる移行バックログを示します。
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、最も一般的なアプリケーションを「すぐに」表示できるカスタマイズ可能な機能を提供します。仮想テープ情報は、ハードウェア・ビューからの情報を提供します。ホスト・ビューには、マウントの数、読み取りまたは書き込みスループット、圧縮などが表示されます。
クラウド・モデルを採用するメリットとして、迅速な導入（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員への負荷の解放、現地に不足しているスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどが挙げられます。
