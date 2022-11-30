テープ・ストレージ・ソリューション

他のメディアよりも低コストながらエアギャップと長期保存が可能な、サイバー・レジリエンスとエネルギー効率に優れたテープ・ストレージ
持続可能なデータバースに関するホワイトペーパーを読む
パソコン画面とスマートフォンで作業する2人のイラスト

テープ・ストレージは、システム障害時のデータのバックアップや、長期保存のためのデータのアーカイブに使用されます。

データのアーカイブ、規制および訴訟ホールドを含むデータの長期保存はいずれも、ビジネスにとって重要です。テープは、データの長期保存におけるカーボン・インパクト、TCO、エネルギー消費量の低減に貢献します。
フラッシュ・システムを用いて作業する人々のイラスト
メリット
矢印とシステムのアイコン
豊富な機能

エントリー、ミッドレンジ、エンタープライズ・システム環境向けなど、高性能で大容量なテープライブラリとオートローダを幅広く取り揃えています。
お金のグラフィック・アイコン
最も低コストの階層型ストレージ

コールド・データを長期保存してアーカイブするテープ・テクノロジーを活用することで、増大するデータの保存コストを大幅に削減できます。
円の中に葉があるアイコン
持続可能なテクノロジー

テープは、製品ライフサイクルの長さと、組み込みおよび運用上の二酸化炭素排出量の少なさを兼ね備え、
持続可能性への取り組みをサポートします。
ドキュメント上の南京錠アイコン
サイバー・レジリエンス

アーカイブされたデータと外界との間に「オフライン・バイ・デザイン」による物理的エアギャップを備えた、比類のないデータ・レジリエンス。保存時のデータ暗号化によってデータのプライバシーを確保し、ウイルスや妨害行為によるデータ破損のリスクを軽減します。

メインフレーム用テープ

IBMのテープ製品はデータを保護し、ストレージ・コストを削減

TS7700仮想テープ IBM Enterprise Tape Driveを備えたIBM TS4500 IBMエンタープライズ・テープ・ドライブ 記録媒体
オープンシステム用テープ

IBM LTOテープ・ストレージ・ソリューションは、20年以上にわたるデータ保護とストレージのイノベーションに基づいて設計されており、データが安全かつセキュリティー保護され、サイバー脅威から保護されているという高レベルの信頼性を提供します。

 IBM LTO Tape Driveはこちら
IBM Diamondback Tape Library

持続可能でサイバー・レジリエンスを備えた超高密度テープ・ストレージでデータを保存および保護します。LTO-10では、非圧縮状態で最大容量は46.4 PBです。ドライブの種類はLTO FH、最大ドライブ数は14個です。
IBM TS4500 Tape Library

最大容量はLTO-10で695 PB、TS1170で877 PBです。ドライブの種類はLTOまたはTS1110で、最大ドライブ数は128個です。
IBM TS4300 Tape Library

LTO 9での最大容量は11.52 PBです。ドライブの種類は、LTO、FH、およびHHで、最大ドライブ数は48個です。
IBM TS2900 Tape Autoloader

最大容量はLTO 9で、162TBを保存できます。ドライブの種類は、LTO HHおよびSASで、最大ドライブ数は1個です。

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Driveは、LTO Ultrium 9テクノロジーを搭載したハーフハイト・ドライブです。カートリッジあたり最大45 TBまで保存できます（2.5:1の圧縮時）。クラウド、モノのインターネット（IoT）、アクティブ・ファイル・アーカイブなどの最新のテープ・ユースケースで増大するデータ需要に、中小企業が対応できるように設計されています。データのバックアップと低コストのアーカイブ・ストレージが必要な場合に最適です。
IBM LTO Ultrium Tapeデータ・カートリッジ

IBM LTO Ultrium Tapeデータ・カートリッジは、長期的なデータ保存とデータへの迅速かつ信頼性の高いアクセスを可能にします。データ・アクセスを強化しながら容量とパフォーマンスを向上させることで、ライセンス・コストを削減できるだけではなく、依存関係を軽減できます。
IBM 7226 Multimedia Enclosure

19インチ・ラックの1Uのスペースに最大4ステージのデバイスをデプロイできます。ハーフハイトのLinear Tape-Open（LTO）Ultrium、DVD-RAM、またはリムーバブル・ディスク・ドライブのパフォーマンスを向上させ、容量を増やします。

IBM Storage Deep Archive

New

IBM Storage Deep Archiveは、アクセス可能な深層データ用に最適化したIBMの次世代長期アーカイブ・ソリューションです。使いやすく、統合しやすいソリューションでテープ・ストレージの利点を実現します。

低コスト構成に最適 オンプレミス・クラウド・アーカイブ・ストレージ S3 Glacierと互換性のあるインターフェース
テープ管理ソフトウェア
六角形のトラフィックのハイブリッドクラウド
IBM Storage Archive

物理的なエアギャップによる保護と直感的な管理システムにより、アーカイブ・コストを最適化します。IBMテープ・ドライブおよびライブラリーに保存されているデータに直接的かつグラフィカルにアクセスできます。 IBM Storage Archiveは、メタデータの読み取り、書き込み、交換のためのLinear Tape File System（LTFS）フォーマット標準を組み込むことにより、テープ・ストレージをまるでディスク・ストレージのように簡単にします。

 IBM Storage Archive はこちら
IBM Tapeポートフォリオ

IBM Tape ポートフォリオは、シングル・ドライブのエントリーレベルからインフラストラクチャーのスケールアップに至るまで、お客様固有の要件に最適な選択肢を幅広くご用意しています。現在利用可能なオプションの概要を以下でまとめました。

製品

IBM Storage Archive

最大容量*

最大ドライブ数

最大カートリッジ数

TS2290
エントリー
Single Drive Edition

18 TB

1

1

7226
エントリー
Single Drive Edition

18 TB

1

1

TS2900
エントリー
Library Edition

162TB

1

9

TS4300
ミッドレンジ スケール容量
Library Edition エンタープライズエディション

11.52PB

48

640

ダイヤ
スケール容量
エンタープライズエディション

46.4 PB

14

1548 LTO

TS 4500
スケール容量
エンタープライズエディション

695 PB LTO

877 PB** Enterprise

128

23,170LTO

17,550 Enterprise

メインフレーム用テープ

TS7700 Tape Attach

100 PB Enterprise**

16

5,000 Enterprise

LTO*/TS1170

100 PB Enterprise**

16

5,000 Enterprise

* 実際の容量は、予備スロットとスワップスロットの構成によって異なります。

** JFメディアを使用した場合のTS1170の容量 
サポートとサービス IBM Storage Expert Care for IBM TS7700
IBMストレージ・エキスパート・ケアは、一部の IBM ストレージ・システムに対するサービスとサポートの簡素化・標準化されたアプローチを提供し、システムの可用性を最適化してコストを削減します。
IBM Storage向けテクノロジー・ライフサイクル・サービス
IBM Storage製品およびソリューション向けにサポートとサービスを提供し、お客様のIBM Storageソリューションの計画、導入、最適化、更新を支援します。
IBM Storage Expert Care for IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Careでは、システムのサポート・レベルを複数の階層から選択することにより、IBMストレージ・ソリューションに新たな方法でサービスとサポートを追加できます。
次のステップ

スケーラブルで安全かつエネルギー効率の高いテープ・ストレージが組織にどのようなメリットをもたらすかをご覧ください。

 オープン・システム・レッドブック用 IBM Tape Libraryガイド