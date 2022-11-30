テープ・ストレージ・ソリューション

物理的なエアギャップによる保護と直感的な管理システムにより、アーカイブ・コストを最適化します。IBMテープ・ドライブおよびライブラリーに保存されているデータに直接的かつグラフィカルにアクセスできます。 IBM Storage Archiveは、メタデータの読み取り、書き込み、交換のためのLinear Tape File System（LTFS）フォーマット標準を組み込むことにより、テープ・ストレージをまるでディスク・ストレージのように簡単にします。