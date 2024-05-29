Db2統計データとDb2アカウンティング・データは非常に複雑なため、利用可能な豊富なメトリクスから価値を引き出すのは困難です。SMFレコードを使用してDb2メトリクスを明確に可視化することで、可用性リスクを防止し、パフォーマンスを管理および最適化できます。
数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みの正常性についての洞察にアクセスして、アプリケーションの正常性とパフォーマンスに対するリスクを事前対応的に特定します。AIによる異常検知が、統計的に重要な変化を強調表示し、問題解決を迅速化します。
強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた、すぐに使える何千ものレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。
Db2統計データ（SMF100）とDb2アカウンティング・データ（SMF101）は、量が膨大かつ複雑で、分析が困難です。SMFレコードを使用して、主要なDb2メトリクスを簡単に可視化することは、可用性リスクを事前対応的に防止し、パフォーマンスを効果的に管理および最適化するために不可欠です。
環境内のすべてのDb2メンバーとバッファー・プールに対する80を超えるメトリクスを自動的に評価し、可用性とパフォーマンスに対する潜在的なリスクを特定します。この画像は、Db2 Health Insights対話式レポートの例です。すべての警告と例外がこの表に表示され、個々の例外をドリルダウンして、根本原因の詳細な分析を実行できます。
多数の項目をドリルダウンすることで、企業全体のハイレベルなビューから集中的な分析に移行し、特定のDb2メンバー、バッファー・プールなどに関する実行可能な洞察の特定に役立ちます。この画像は、最初に「サイズ別プール」、次に「バッファー・プール」で特定のバッファー・プール（ここに表示）の例外を分離する2つのドリルダウン手順を示したものです。
評価されたすべてのメトリクスの「タイム・チャート」を生成して、分析プロセスのどの段階でもメトリクス間の潜在的なハイレベルの関係を調査できます。この画像の例では、例外（オレンジと赤の境界線）を含む2つのメトリクスと全体的なページ取得アクティビティー（最初のチャート）の間の考えられる時間帯の相関関係を評価できます。
Db2は、バッファー内に存在する必要なデータに依存して、作業単位と同期する入出力（「ランダム同期の読み取り入出力」）を回避しているため、バッファー・プールと入出力メトリクスの広範な可視性は、Db2のパフォーマンス・チューニングにとって極めて重要です。
大量のデータをコンテキストに応じてドリルダウンすることで、分析に関連するデータに集中できます。オンライン作業（例えば、CICSからDb2に入力する作業）は通常、バッチ作業（例えば、IMSバッチBMPを介して入力する作業）とは異なるプロファイルを持つため、専門家は接続タイプ別に重点を置いた分析を提案することがよくあります。
データ・セット入出力のパフォーマンス・データ（SMF42レコードから）とDb2データ・セット入出力の統計（IFCID1 99）データを統合して、Db2バッファー・プール、データベース別のディスク入出力、キャッシュ・パフォーマンスを表示します。コンポーネント別のディスク応答時間（IOSQ、Pend、Disc、Conn）や、Db2バッファー・プールおよびデータベース別のディスク・キャッシュの「ヒット」と「ミス」などのメトリクスを表示します。
Db2のアカウンティング・データでは、「クラス2」（CPU）と「クラス3」（待機）の時間を組み合わせることで、Db2内で費やされた時間の経過時間プロファイルが提供されます。CICSからの作業に対するこのプロファイルは、その他の読み取り入出力コミット（緑）、コミットあたりの未計算時間（薄紫)、およびコミットあたりのローカル・ロック競合時間（オレンジ）が経過時間の主な要因であることを示しています。
Db2からCICSに送られる作業では、呼び出しトランザクションIDがDb2アカウンティング・データ内の相関名フィールドに含まれているという事実を利用して、CICSトランザクションによるさまざまな種類の分析を容易にできます。この例では、CICSトランザクション別に、Db2経過時間プロファイルのビューを表示します。
CICS 110.1レコード内の250以上のノンタイミング・フィールドにより詳細な分析が可能です。これらのフィールドはサブグループごとに分類されています。 この図のカスタマイズされたダッシュボードには、各CICSトランザクションのDb2 SQL呼び出し、ログ・ストリームの書き込み、プログラムのロード、ファイルの取得など、このフィールドの例が示されています。
クラウド・モデルを採用するメリットとしては、迅速な実装（製品をローカルにインストールしてセットアップするためのリードタイムが不要）、最小限のセットアップ（SMFデータの送信のみ）、従業員にかかる負荷の軽減、ローカルのスキルを補完するIntelliMagicコンサルティング・サービスへのアクセスなどがあります。
