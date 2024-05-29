IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSでDb2のパフォーマンスを管理

可用性のリスクを防止し、Db2のパフォーマンスを最適化します。
パフォーマンス管理に役立つ主要なDb2メトリクスの可視性を示す3つの製品画面を関連付けたインフォグラフィック

Db2統計データとDb2アカウンティング・データは非常に複雑なため、利用可能な豊富なメトリクスから価値を引き出すのは困難です。SMFレコードを使用してDb2メトリクスを明確に可視化することで、可用性リスクを防止し、パフォーマンスを管理および最適化できます。

 
メリット
リスクを事前対応的に分析して回避

数百種類に及ぶ重要なメトリクスを評価する組み込みの正常性についての洞察にアクセスして、アプリケーションの正常性とパフォーマンスに対するリスクを事前対応的に特定します。AIによる異常検知が、統計的に重要な変化を強調表示し、問題解決を迅速化します。
時間を節約して問題を迅速に解決

強力で直感的なGUI、リアルタイムの比較と編集、コンテキストに応じたドリルダウン機能と組み合わせた、すぐに使える何千ものレポートを使用して、問題の防止と解決に費やす時間を大幅に短縮します。カスタム・コーディングを必要とせずにダウンタイムを最小限に抑えます。
学習の促進と専門知識の強化

対話式でカスタマイズ可能、共有可能なダッシュボード、組み込みの説明、広範なドリルダウンにより、従業員の効率を高めます。AIを活用して、学習の効率化、連携の促進、分析精度の向上を図ります。

含まれる機能

Db2統計データ（SMF100）とDb2アカウンティング・データ（SMF101）は、量が膨大かつ複雑で、分析が困難です。SMFレコードを使用して、主要なDb2メトリクスを簡単に可視化することは、可用性リスクを事前対応的に防止し、パフォーマンスを効果的に管理および最適化するために不可欠です。

全社的な正常性評価 正常性に関する洞察に焦点を絞った見解 タイム・チャートによる正常性評価 バッファー・プールと入出力メトリクス 統計とアカウンティング・データの統合

 

バッファー・プールとデータベース別のDb2入出力統計 Db2経過時間プロファイル CICSトランザクションIDのドリルダウン CICSデータとDb2 SMFデータの統合 クラウド配信によるAIOps
参考情報 z/OS用IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSは、z/OSの深い専門知識を駆使して、何百もの洞察を自動的に生成し、z/OSインフラストラクチャーの運用の可視性を大幅に向上させます。
バッファー・プールだけではありません – SMFから学ぶ
バッファー・プールのチューニング以外のパフォーマンス管理にDb2統計データが提供できる重要な洞察について説明します。
Total Economic Impact Of IBM Z IntelliMagic Vision For z/OS
Forrester Consulting社は、リスク軽減、ハードウェア、生産性、コスト削減、パフォーマンス管理の向上という観点から、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSが組織にもたらすメリットを検証するTotal Economic Impact（TEI）調査を実施しました。
Db2の統計データを調査して学べること
このセッションでは、Db2 SMFデータへのアクセスと分析の方法をモダナイズし、迅速な学習を促進して、データから得られる価値を高めるために、留意すべき機能を提案します。
Db2のアカウンティング・データを調査して学べること
このWebセミナーでは、作業プロファイル、相関IDによる可視性、許可IDによるワークロード管理、CICSトランザクション（SMF110.1）などの他のタイプとのDb2データ統合など、Db2 SMFデータから得られる洞察を明らかにします。
実稼働Db2ロック構造のユーザー体験における非同期二重化の導入
このWebセミナーでは、大容量のDb2データ共有環境で、Db2ロック構造の非同期二重化を実行した場合のパフォーマンスへの影響について詳しく説明します。
次のステップ

