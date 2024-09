Per affrontare gli ambienti IT complessi, le aziende stanno cercando di semplificare le operazioni IT e di trovare soluzioni rapide ai problemi. l'AIOps può contribuire ad alleviare questo sforzo semplificando la gestione e le operazioni dei sistemi mainframe.

AIOps for IBM® Z utilizza l'automazione per rilevare e analizzare eventi e anomalie, in modo da identificare i potenziali problemi, isolarli, analizzare le cause primarie e risolverli più rapidamente, per far sì che i team possano spingere sui risultati operativi.