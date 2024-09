ChatOps è un modello che integra persone, strumenti e processi in una piattaforma di collaborazione che consente ai team di comunicare in modo efficiente e gestire facilmente il flusso di lavoro. IBM Z ChatOps fornisce supporto agli ambienti Z includendo un chatbot che consente agli utenti di accedere alle informazioni degli strumenti di gestione degli Z Systems direttamente in Slack®, Microsoft® Teams™ o Mattermost®. Notifica facilmente al team delle operazioni IT gli avvisi delle applicazioni IBM Z. ChatOps si integra anche con IBM Service Management Unite per un ampio accesso ai dati di IBM Z, consentendo agli utenti della chat di analizzare le dashboard web per visualizzare le informazioni sulle prestazioni. Con Z ChatOps puoi accelerare sia la risoluzione degli incidenti che l'onboarding per gli operatori degli IBM Z di nuova generazione.