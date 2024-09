Gestisci la crescita aziendale e le crescenti esigenze con un unico sistema di controllo, riducendo i costi e i rischi e aumentando la stabilità. La scalabilità, l'affidabilità e l'efficienza dell'elaborazione dei workload sono ottimizzate in modo significativo per gestire milioni di attività quotidiane in un solo giorno da un'unica istanza del prodotto, e mettere in luce le relative interdipendenze. IBM Z Workload Scheduler regola automaticamente l'invio dei workload per supportare i processi on demand, consentendo integrazioni facili e sicure in un ambiente ibrido.