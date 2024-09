Gestisci e controlla le applicazioni automatizzate in esecuzione su più Parallel Sysplex e relativi sistemi non z/OS con Service Management Unite Dashboard. Utilizza al meglio dashboard moderne e personalizzabili per monitorare e gestire le app offrendoti un unico punto di controllo. Utilizza le visualizzazioni grafiche per comprendere facilmente le relazioni delle tue applicazioni automatizzate. Visualizza log di sistema z/OS, messaggi eccezionali e messaggi trasmessi in streaming da System Display Facility (SDF). Ottieni funzionalità avanzate integrate di analisi e risoluzione dei problemi. Attiva le funzioni di automazione per avviare, arrestare, riciclare o spostare i componenti o i comandi del sistema di segnalazione su qualsiasi sistema z/OS collegato senza dover aprire e accedere a un altro schermo.